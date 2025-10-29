Spis treści: Jak zmieniło się nowe Renault Clio? Jaki silnik ma nowe Renault Clio? Wersje wyposażenia nowego Renault Clio Ile kosztuje nowe Renault Clio?

Renault Clio jest obecne na rynku już 35 lat. Nawet dziś, mimo popularności SUV-ów i crossoverów, wciąż znajduje się w czołówce sprzedaży francuskiego producenta. We wrześniu poznaliśmy nową, szóstą już, generację tego modelu.

Jak zmieniło się nowe Renault Clio?

Nowe Clio wyraźnie urosło względem piątej generacji. Ma 4,12 m długości, o prawie 7 cm więcej niż poprzednik. Dużo bardziej niż rozmiary w oczy rzuca się nowy, dość kontrowersyjny design modelu. Mamy tutaj osłonę chłodnicy z gradientowym motywem logotypu Renault czy światła do jazdy dziennej, które kształtem nawiązują do rombu, czyli również znaku francuskiego producenta. Znakiem charakterystycznym są wbudowane klamki w tylnych drzwiach.

Główną rolę wewnątrz nowego Clio pełnią dwa ekrany optycznie ze sobą połączone. Wyświetlacz multimediów skierowany jest w stronę kierowcy. System inforozrywki oparto na Android Automotive, więc można liczyć na wbudowane usługi Google. Pod ekranem pozostało kilka fizycznych przełączników do obsługi klimatyzacji.

Niestety, dźwignia skrzyni automatycznej została przeniesiona na kolumnę kierownicy. To oznacza nadmiar dźwigni i ryzyko mylenia dźwigni skrzyni z tą do obsługi wycieraczek.

Jaki silnik ma nowe Renault Clio?

W Polsce Renault Clio dostępne będzie, przynajmniej początkowo, w dwóch wariantach napędu. Bazową jest trzycylindrowa jednostka benzynowa o pojemności 1,2 l, która generuje 115 KM i 190 Nm. W tej specyfikacji auto rozpędza się od zera do 100 km/h w 10,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Średnie zużycie paliwa wynosi 5-5,2 l/100 km. Co ważne, wersja ta będzie oferowana z sześciobiegową skrzynią manualną.

Drugim wariantem będzie układ hybrydowy bazujący na silniku benzynowym o pojemności 1,8 l. Systemowo napęd ten będzie oferował 160 KM i 270 Nm. Czas rozpędzania od zera do 100 km/h wynosi 8,3 s, a prędkość maksymalna, tak jak w podstawowej wersji, 180 km/h. Dzięki udziałowi napędu elektrycznego średnie zużycie paliwa tego wariantu wynosi 3,9-4,1 l/100 km.

W wariancie hybrydowym Renault Clio zużywa 3,9-4,1 l/100 km. materiały prasowe

Wersje wyposażenia nowego Renault Clio

Dostępne są trzy warianty wyposażenia. W standardowej, evolution, znajdziemy m.in.:

7-calowy wyświetlacz wskaźników

10,1-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem

manualną klimatyzację

fotel kierowcy z regulacją wysokości

16-calowe felgi stalowe z kołpakami

czujniki parkowania z tyłu

tempomat

W wyższej odmianie, techno, można liczyć dodatkowo na:

10-calowy wyświetlacz wskaźników

system multimediów z wbudowanymi usługami Google

automatyczną klimatyzację

16-calowe felgi aluminiowe

kamerę cofania

Na szczycie oferty nowego Clio jest wariant esprit Alpine. Wprowadza on:

indukcyjną ładowarkę

fotel pasażera z regulacją wysokości

18-calowe felgi aluminiowe

kierownicę z przeszyciami w kolorach francuskiej flagi

czujniki parkowania z przodu, tyłu i po bokach

system kontroli martwego pola

specjalne elementy stylistyczne

tempomat adaptacyjny

Renault Clio dostępne jest w trzech wersjach wyposażenia. materiały prasowe

Ile kosztuje nowe Renault Clio?

Za Renault Clio szóstej generacji z podstawowym wariantem napędowym i w standardowej wersją wyposażenia zapłacimy 84 900 zł. Odmiana hybrydowa w tym samym wariancie oznacza wydatek w wysokości minium 106 900 zł.

Wersja techno kosztuje kolejno 92 900 zł dla odmiany benzynowej i 114 900 dla wariantu hybrydowego. Odmiana esprit Alpine dostępna jest tylko, jeżeli zdecydujemy się na hybrydę. Za tak skonfigurowane auto trzeba zapłacić 123 900 zł.

Niestety są to ceny wyraźnie wyższe niż w przypadku schodzącego modelu. W bazowej wersji z silnikiem TCe o mocy 90 KM auto kosztowało 77 200.

Za nowe Renault Clio trzeba zapłacić co najmniej 84 900 zł. materiały prasowe

Nowe Clio rywalizować będzie m.in. z Peugeotem 208. Trzeba jednak zaznaczyć, że Clio jest od niego o 6 cm dłuższe. Z drugiej strony 208 ma większy wybór napędów. Znajdziemy tu 100-konny wariant benzynowy, dwa układy hybrydowe o mocy 100 i 136 KM oraz dwie wersje elektryczne generujące 136 KM i 156 KM. Jeśli spojrzymy na ceny, 208 prezentuje się dość atrakcyjnie. Za 100-konny wariant benzynowy w podstawowej odmianie wyposażenia klient zapłaci 77 330 zł.

