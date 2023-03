Nowe radiowozy GITD. Inspektorzy wsiądą do nieoznakowanych BMW

Spis treści: 01 22 nowe BMW serii 3 dla GITD. Kosztują ponad 7 mln zł

Flota nieoznakowanych radiowozów GITD powiększy się wkrótce o 22 nowe BMW 330i xDrive. Auta otrzymają takie same laserowe mierniki prędkości, z jakich korzystają dziś polscy policjanci.

22 nowe BMW serii 3 dla GITD. Kosztują ponad 7 mln zł

Jak informuje "Dziennik.pl", lukratywny kontrakt o wartości ponad 7 mln zł przypadł w udziale gdańskiemu dilerowi BMW - spółce Zdunek Premium, która jako jedyna zgłosiła się do postępowania przetargowego.



Samochody trafią na polskie drogi jeszcze w tym roku. W warunkach zamówienia czytamy bowiem, że wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie pojazdy wraz z urządzeniami rejestrującymi w maksymalnie 240 dni od podpisania umowy.

Nieoznakowane radiowozy GITD. W sumie ponad 50 sztuk

Aktualnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego dysponuje flotą 29 nieoznakowanych pojazdów. Są wśród nich:

Fordy Mondeo,



Fordy Focusy,



Volkswageny Passaty,



Peugeoty Partnery.



Wszystkie z nich wyposażone są w czeskie wideorejestratowy Ramet AD9C. Zamówione właśnie BMW 330i xDrive wyposażone zostaną w inne urządzenia. W ich przypadku chodzi o - doskonale znany polskiej drogówce - laserowy miernik LTI 20/20 Trucam II z funkcją wideorejestratora.





GITD zapoluje na kierowców. Inspektorzy będą "łowić z ręki"

Co ciekawe, chociaż laserowy miernik LTI 20/20 Trucam II posiada funkcję wideorejestratora, nowe radiowozy - przynajmniej chwilowo - nie będą mogły nagrywać piratów drogowych.

"Zdecydowano się na tego typu rozwiązanie, ponieważ nie ma dziś możliwości zakupu na polskim rynku wideorejestratora z ważną decyzją zatwierdzenia typu - wyjaśnia Monika Niżnik z GITD.

Oznacza to, że GITD musi czekać, aż Generalny Urząd Miar dopuści do użytkowania nowe wideorejestratory, które mogłyby trafić do zamówionych właśnie BMW.



Przedstawiciele GITD zapewniają, że jak tylko GUM upora się z tym zadaniem, nowe radiowozy doposażone zostaną w urządzenia do przeprowadzania kontroli "dynamicznych". Do tego czasu, inspektorzy zmuszeni będą do korzystania z LTI 20/20 Trucam II wyłącznie w charakterze ręcznych mierników prędkości.



Trzeba jednak wiedzieć, że LTI 20/20 Trucam II dysponuje własnym ekranem i pamięcią wewnętrzną, dzięki czemu może rejestrować przebieg pomiaru. Oznacza to również, że - w oparciu o zarejestrowany materiał - kierowcy zapłacić mogą mandat chociażby za jazdę bez pasów, nieprawidłowe wyprzedzanie czy przekroczenie linii ciągłej.

Gdzie trafią nowe nieoznakowane BMW 330i xDrive z miernikami LTI 20/20 Trucam II?

Nowe nieoznakowane BMW mają być wykorzystywane rotacyjnie, na drogach całego kraju. Samochody mają za zadanie uzupełnić kontrole prowadzone z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń pracujących w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD.

Nowe nieoznakowane BMW 330i xDrive dla GITD. Jaka moc i ile do setki?

Pod maską BMW 330i xDrive znajdziemy czterocylindrowy turbodoładowany silnik 2.0 TwinPower Turbo. Jednostka generuje moc 245 KM i dysponuje maksymalnym momentem obortowym 400 Nm. Oznaczenie xDrive zdradza, że napęd trafiać będzie na obie osie, w czym pośredniczy ośmiostopniowa, automatyczna skrzynia biegów Steptronic.



Zgodnie ze specyfikacją producenta BMW 330i xDrive przyspiesza do 100 km/h w 5,7 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 250 km/h.



