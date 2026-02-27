Nowe przepisy od 3 marca. Każdy kierowca musi je znać

W skrócie Od 3 marca kierowcy przekraczający prędkość o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym stracą czasowo prawo jazdy na trzy miesiące.

Osoby, które ukończyły 17 lat, będą mogły ubiegać się o prawo jazdy kategorii B pod pewnymi warunkami.

Nowelizacja przepisów wprowadza także nowe uprawnienia dla ratowników oraz zmienia przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i pojazdów wolnobieżnych.

3 marca wchodzi w życie drugi z tegorocznych dużych pakietów zmian w przepisach drogowych. Począwszy od tej daty czasowo, na okres trzech miesięcy, prawa jazdy tracić będą kierowcy, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Noga z gazu nie tylko w mieście. +50 km/h i stracisz prawo jazdy

Nowy zapis stanowi rozszerzenie przepisów obowiązujących w Polsce już od maja 2015 roku, gdy kierowcy zaczęli czasowo tracić prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Teraz przepis obowiązywać będzie też poza "miastem", ale włącznie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, czyli takich, po których ruch w obu kierunkach odbywa się po jednej jezdni.

Co do zasady kierowcy nie stracą więc prawa jazdy za takie wykroczenie na popełnione na autostradzie lub drodze ekspresowej. W przypadku tych ostatnich istnieje jednak pewien haczyk, bo nie każda "ekspresówka" w naszym kraju jest drogą dwujezdniową.

Tysiące kierowców stracą prawa jazdy. Od 3 marca terapia szokowa

Jak poinformował Interię Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w całym 2025 roku policjanci ruchu drogowego ujawnili 2 513 881 przypadków przekroczenia prędkości. Z tego 24 340 kierujących straciło prawo jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. To aż 40 proc. z ogółu zatrzymanych przez policjantów drogówki wszystkich praw jazdy w 2025 roku.

Śmiało prognozować można, że rozszerzenie przepisu również na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym będzie dla wielu zmotoryzowanych prawdziwą terapią szokową. Przykładowo w 2020 roku liczba zatrzymanych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h praw jazdy przekraczała 63 tys.

17-latkowie z prawem jazdy kategorii B

Nowe przepisy pozwalają też starać się o prawo jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat. To rozwiązanie, które w założeniu ma ułatwić młodym wejście w dorosłość i zwiększyć ich mobilność - zwłaszcza poza dużymi miastami.

Zmiana przepisów w tym zakresie to m.in. efekt przyjętej w ubiegłym roku tzw. czwartej dyrektywy UE w sprawie praw jazdy. Obniżenie minimalnego wieku, w którym można starać się o prawo jazdy kategorii B, to głównie efekt starań krajów skandynawskich o niskiej gęstości zaludnienia, w których samochód pozostaje często jedynym sposobem, by dostać się do szkoły czy na uczelnię.

W Polsce kierowcy, którzy otrzymają prawo jazdy kategorii B przed uzyskaniem pełnoletności będą jednak musieli stosować się do kilku obostrzeń.

Przez co najmniej 6 miesięcy od otrzymania prawa jazdy (lub do uzyskania pełnoletności), taki kierowca będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie jeśli w pojeździe znajdować się będzie osoba towarzysząca. Sama "osoba towarzysząca" musi łącznie spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 25 lat,

posiadać nieprzerwanie uprawnienia do kierowania pojazdami stwierdzone prawem jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat, licząc od dnia, w którym odbywa się jazda,

nie podlegać zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych (aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia, w którym odbywa się jazda),

nie znajdować się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ze względów bezpieczeństwa w czasie takich podróży osoba towarzysząca będzie mogła korzystać wyłącznie z przedniego fotela pasażera.

Nie tylko prędkość. Nowe uprawnienia OSP i ratowników

Nowelizacja przepisów wprowadza też szereg pomniejszych zmian. Przykładowo - prawo do kierowania ruchem zyskają teraz również ratownicy wodni (w czasie prowadzenia akcji ratowniczej) strażacy Państwowej Straży Pożarnej wykonujący zadania ustawowe, a także strażacy ratownicy i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych realizujący swoje ustawowe obowiązki. Oprócz tego nowelizacja podnosi również minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej do 13 lat. Zmienia się także limit prędkości dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych (z 30 do 40 km/h).

