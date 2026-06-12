W skrócie Od 24 czerwca obowiązkowy kurs reedukacyjny dla kierowców złapanych na jeździe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będzie kosztować 2500 zł zamiast dotychczasowych 500 zł.

Nowe przepisy wymagają również od takich kierowców wykonania badań lekarskich i psychologicznych, z określonym terminem zgłoszenia na badanie.

Rozporządzenie wprowadza także zasady, kiedy badanie psychologiczne nie może się odbyć i reguluje nowy termin w takich przypadkach.

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Aby na polskich drogach z każdym kolejnym rokiem było bezpieczniej konieczne jest wprowadzanie zmian na wielu różnych płaszczyznach. Główne problemy nadal pozostają dwa - piraci drogowi dopuszczający się drastycznego przekraczania prędkości oraz osoby, które wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu. Batem na takich kierujących mają być coraz wyższe kary finansowe.

Zmiana w wysokości opłaty za kurs reedukacyjny wynika z nowego rozporządzenia ministra zdrowia, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dokument określa m.in. program kursów reedukacyjnych, wzór zaświadczenia o ich ukończeniu, a także zasady kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne.

Kierowcy zapłacą 2,5 tys. zamiast 500 zł za obowiązkowy kurs

Największą zmianą jest podniesienie maksymalnej opłaty za kurs reedukacyjny dotyczący problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Do tej pory koszt szkolenia nie mógł przekroczyć 500 zł. Od 24 czerwca limit wzrośnie do 2,5 tys. zł.

Kursy są przeznaczone przede wszystkim dla kierowców, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i zostali skierowani na dodatkowe działania edukacyjne. Ministerstwo Zdrowia argumentowało wcześniej, że dotychczasowa opłata nie odpowiada już rzeczywistym kosztom organizacji takich szkoleń, a jednocześnie nie pełni wystarczająco funkcji prewencyjnej. Pięciokrotnie wyższa kwota ma działać odstraszająco na osoby, które wsiadają za kierownicę na podwójnym gazie.

Cena kursu reedukacyjnego za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających wzrośnie do 2,5 tys. zł. Tomasz Lina East News

To nie jedyny obowiązek kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu

Nowe przepisy przypominają również o obowiązku wykonania badań lekarskich oraz psychologicznych w sytuacjach określonych przez przepisy. Osoby, które otrzymają decyzję lub informację o konieczności przeprowadzenia takich badań, będą miały miesiąc na zgłoszenie się do odpowiedniej placówki.

Rozporządzenie reguluje także sytuacje, w których badanie psychologiczne nie będzie mogło zostać przeprowadzone. Stanie się tak m.in. wtedy, gdy kierowca zgłosi zły stan zdrowia lub jego zachowanie będzie wskazywało, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. W takiej sytuacji psycholog wyznaczy nowy termin badania. Zgodnie z przepisami nie będzie on mógł przypadać później niż 14 dni od pierwotnie wyznaczonej daty.

Nowe przepisy dla kierowców wejdą w życie 24 czerwca

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 24 czerwca 2026 r. Oznacza to, że osoby kierowane na kurs reedukacyjny po tej dacie będą musiały liczyć się z opłatą wyższą nawet o 2 tys. zł względem obecnych stawek.

Czy zmiana stawek kursów reedukacyjnych dla pijanych kierowców jest potrzebna? Problem osób jeżdżących na podwójnym gazie w Polsce nadal jest poważny - w minionym roku funkcjonariusze przeprowadzili około 18 mln badań trzeźwości i zatrzymali 95 262 kierujących pod wpływem alkoholu. Pijani kierowcy doprowadzili w 2025 r. do 1141 wypadków, w których śmierć poniosły 124 osoby. Stale rosnące mandaty oraz surowsze konsekwencje za jazdę po spożyciu alkoholu mają sprawić, że liczba ta z każdym rokiem będzie maleć.

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