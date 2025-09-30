Spis treści: Co oznacza zmiana paliwa? Czym różni się paliwo przejściowe od letniego? Czy poczekać z tankowaniem do 1 października?

Co oznacza zmiana paliwa?

Już 1 października na stacjach pojawi się nowe paliwo. Warto zaznaczyć, że jest to regularne zdarzenie, następujące kiedy temperatura na zewnątrz ulega zmianie. W zależności od pory roku do zbiorników samochodów kierowcy tankują olej napędowy i benzynę określane o różnych parametrach: letnie, zimowe i przejściowe. Dlaczego akurat paliwo ma być wymienione 1 października? Nie jest to podyktowane samą aurą czy widzimisię danej stacji. Dni, w których stacje są zobligowane do wymiany paliw, reguluje "Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych". Zgodnie z jego treścią paliwo przejściowe będzie oferowane od 1 października do 15 listopada.

Wynika to z faktu, że w tym okresie temperatura może spaść poniżej 0 stopni Celsjusza, a to z kolei może mieć wpływ na właściwości oleju napędowego i benzyny. W dłuższej perspektywie natomiast może wiązać się to z kosztownymi awariami układu napędowego. W niskich temperaturach w paliwie wytrącają się kryształki parafiny - problem ten szczególnie dotyczy silników Diesla. Kryształki mogą zapchać filtr paliwa, a wtedy silnik nie jest zasilany w odpowiedni sposób.

W tym miejscu trzeba pamiętać, że zapłon w silniku Diesla wygląda inaczej niż w jednostce benzynowej, gdzie do zapłonu mieszanki wystarczy iskra. Z kolei w silniku wysokoprężnym zapłon następuje po połączeniu wysokiej temperatury wytworzonej przez świece żarowe i wysokiego ciśnienia tworzonego w komorze spalania w momencie sprężania. Jeżeli paliwo będzie zgęstniałe, mogą pojawić się problemy z zapłonem.

Czym różni się paliwo przejściowe od letniego?

Wspomniane rozporządzenie określa, że nowe paliwo charakteryzuje się konkretnymi parametrami. W przypadku oleju napędowego najważniejszym jest temperatura zatkania zimnego filtra (CFPP). W przypadku przejściowego oleju napędowego będzie on niższy niż w tym letnim. Zawarte w paliwie dodatki mają zapobiec wytrącaniu się parafiny, a to z kolei może prowadzić do zapychania zimnego filtra paliwa. W letnim oleju wartość ta wynosi 0 stopni Celsjusza. W tym przejściowym prawidłowa praca jednostki napędowej ma być zapewniona do -10 stopni Celsjusza. Do połowy listopada powinien to być bezpieczny poziom.

Z kolei przejściowa benzyna będzie wyróżniała się przede wszystkim parametrem prężności par. Odpowiada on za lotność paliwa - im bardziej jest lotna, tym łatwiej o rozruch. Szczególne znaczenie ma to właśnie przy niskich temperaturach. W przypadku benzyny letniej wartość ta mieści się w przedziałach 45-60 kPa. Od 1 października będzie to 45-90 kPa.

Przejściowe paliwo, jak już wspomnieliśmy, pojawi się na stacjach 1 października. Dzień, w którym zmieni się na zimowe, zależy od tego, o jakim paliwie mowa. Przejściowy olej napędowy będzie obecny na stacjach do 15 listopada. Przejściowa benzyna natomiast 31 października.

Czy poczekać z tankowaniem do 1 października?

Zapewne znajdą się teraz kierowcy, którzy zastanawiają się, czy mogą zatankować paliwo jeszcze dziś, czy też lepiej poczekać do jutra. Jeśli używamy naszego auta (zwłaszcza z silnikiem Diesla) okazjonalnie, warto poczekać i zatankować auto już po 1 października.

Ci, którzy nie poczekali i już zatankowali paliwo, mogą zastanawiać się, czy ich silnik będzie prawidłowo pracował, kiedy temperatury spadną. Mogą w związku z tym rozważać, czy nie wymienić paliwa na przejściowe. Na szczęście dla kierujących nie ma takiej potrzeby. Wynika to między innymi z tego, że temperatury będą spadać, a nie gwałtownie.

Co więcej, jeśli zatankowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, jest duże prawdopodobieństwo, żeby było to już paliwo przejściowe - w miejscach, gdzie niskie temperatury mogą pojawić się wcześniej, przejściowy olej napędowy i benzyna mogą być dostępne już przed 1 października. Nie jest złym pomysłem jednak odwiedzić stację jeszcze raz po zmianie paliwa i dolać tego przejściowego. Po wymieszaniu z letnim poprawi jego właściwości i ochroni nasz samochód przed niższymi temperaturami.

