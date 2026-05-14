Spis treści: Odcinkowe pomiary prędkości postrachem kierowców Rewolucja na polskich drogach. Kierowcy wpadają tysiącami Najskuteczniejsze odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Jak poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w pierwszym kwartale 2026 roku wszystkie stacjonarne urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i systemy Red Light - zarejestrowały ponad 344,4 tys. wykroczeń drogowych. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2025 roku takich wykroczeń było 266,7 tys. Oznacza to, że liczba ujawnionych przez CANARD wykroczeń wzrosła aż o 29 proc.

Odcinkowe pomiary prędkości postrachem kierowców

Największe wrażenie robi skokowy wzrost wykroczeń rejestrowanych przez odcinkowe pomiary prędkości. Suma wykroczeń zarejestrowanych w pierwszym kwartale jest aż o 65 proc. wyższa niż przed rokiem.

Z danych WITD wynika też, że w całym ubiegłym roku system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym odnotował 470 tys. naruszeń zarejestrowanych przez odcinkowe pomiary prędkości. Skumulowane dane dla odcinkowych pomiarów prędkości po pierwszych czterech miesiącach tego roku to już 270 tys. naruszeń - blisko 57 proc. ubiegłorocznego wyniku!

Skokowy wzrost liczby ujawnianych wykroczeń to efekt realizowanego od stycznia 2024 roku programu modernizacji i rozbudowy Centrum Autonomicznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym finansowanego ze środków KPO. W sumie obejmuje on zakup i instalację 128 urządzeń rejestrujących, w tym:

43 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości,

70 fotoradarów,

10 systemów Red Light (na skrzyżowaniach i 5 na przejazdach kolejowo-drogowych).

Rewolucja na polskich drogach. Kierowcy wpadają tysiącami

Zgodnie z założeniami programu, wszystkie ze wspominanych urządzeń mają zostać uruchomione najpóźniej do końca czerwca bieżącego roku. W czasie wakacyjnych podróży kierowców czeka więc sporo niespodzianek tym bardziej, że wszystkie ze montowanych w ramach modernizacji CANARD odcinkowych pomiarów prędkości trafiają właśnie na drogi szybkiego ruchu - w tym autostrady i drogi ekspresowe.

O tempie przyłączania do systemu kolejnych urządzeń najlepiej świadczy fakt, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku polskie drogi nadzorowało 71 odcinkowych pomiarów prędkości. Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku było ich już 87, a każdego tygodnia ich mapa uzupełniania jest o kolejne lokalizacje.

Odcinkowe pomiary prędkości spełniają swoją funkcję prewencyjną i wymuszają od kierowców poprawną, zgodną z przepisami prawa jazdę, z prędkością dozwoloną, wynikającą z ustawy prawo ruchu drogowym albo ze znaku drogowego. To jest najlepsze, najbardziej skuteczne rozwiązanie, które poprawia bezpieczeństwo

Najskuteczniejsze odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

O skali zaskoczenia kierowców modernizacją systemu CANARD najlepiej świadczy lista pięciu najbardziej zapracowanych w pierwszym kwartale 2026 roku odcinkowych pomiarów prędkości. Wszystkie z rekordowych odcinków to nowe lokalizacje, oddane do użytku w ostatnich miesiącach i monitorujące prędkość na drogach szybkiego ruchu. Za wyjątkiem lokalizacji na autostradowej obwodnicy Wrocławia (A8), gdzie OPP uruchomiono w listopadzie 2025 roku, pozostałe cztery odcinki to fragmenty objęte systemem CANARD w tym roku

Pięć najbardziej zapracowanych OPP w Polsce:

S2 - Warszawa, Zagórze - 25 058 ujawnionych wykroczeń,

S17 - Garwolin, Sulbiny - 19 383 ujawnione wykroczenia,

A8 - Wrocław - 9 662 ujawnione wykroczenia,

S8 Ostrów Mazowiecka - 8912 ujawnionych wykroczeń,

S7 Kępiny, Wola Wacławowska - 7 832 ujawnione wykroczenia.

Po zakończeniu projektu rozbudowy, w ramach którego zainstalowanych zostanie w sumie 128 nowych urządzeń, na polskich drogach będzie zamontowanych łącznie 731 urządzeń automatycznie rejestrujących wykroczenia kierujących - fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i systemów Red Light. Dla porównania, na koniec 2025 roku CANARD dysponował 604 urządzeniami rejestrującymi.

Będzie polski samochód elektryczny. Minister podał datę Polsat News Polsat News