Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak nawet 800 zł kary

W skrócie Od stycznia 2026 roku w Hiszpanii trójkąt ostrzegawczy został zastąpiony lampą V-16 jako obowiązkowe wyposażenie samochodu, a za jej brak grozi kara do 200 euro.

Lampa V-16 emituje pulsujące światło widoczne z dużej odległości, można ją umieścić na dachu pojazdu bez wychodzenia z auta i posiada funkcję geolokalizacji przekazującą dane do systemu DGT 3.0.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Hiszpanii z wyłączeniem motocykli, a Parlament Europejski rozważa wdrożenie podobnych rozwiązań w całej Unii Europejskiej.

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Zmiana dotyczy wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Hiszpanii i jest elementem szerszej kampanii dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ustawodawcy uznali bowiem, że dotychczas stosowany trójkąt ostrzegawczy nie odpowiada już realiom współczesnego ruchu drogowego - szczególnie na drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Trójkąt ostrzegawczy odchodzi do historii

Powodem jest m.in. fakt jego rozstawiania za unieruchomionym pojazdem. W praktyce oznaczało to konieczność opuszczenia auta i przejścia poboczem lub fragmentem jezdni, często w bezpośrednim sąsiedztwie szybko poruszających się samochodów.

To właśnie ten moment został uznany za najbardziej ryzykowny. W sytuacji awarii, ograniczonej widoczności czy niekorzystnej pogody kierowca stawał się dodatkowym uczestnikiem ruchu znajdującym się poza ochroną pojazdu. Nowe przepisy mają ograniczyć takie sytuacje i pozwolić na oznaczenie postoju bez wychodzenia z samochodu.

W Hiszpanii trójkąt ostrzegawczy zostanie zastąpiony lampą V16 / zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Czym jest lampa V-16 i jak działa?

Nowym obowiązkowym wyposażeniem stała się lampa V-16 - niewielkie urządzenie emitujące pulsujące żółte światło ostrzegawcze, które umieszcza się na dachu samochodu za pomocą magnesu. Urządzenie emituje intensywne światło w zakresie 360 stopni, działające przez minimum pół godziny, a jego błyski są widoczne nawet z kilometra. V16 zapewnia znacznie lepszą widoczność pojazdu na drodze, a przy tym nie wymaga wychodzenia z auta - co w sytuacji awaryjnej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Zmiana nie ogranicza się jednak wyłącznie do sposobu sygnalizacji. Lampa wykorzystuje również funkcję geolokalizacji. Po jej uruchomieniu urządzenie przekazuje współrzędne GPS do systemu DGT 3.0, czyli hiszpańskiej platformy zarządzania ruchem działającej w chmurze. Dzięki temu informacje o miejscu postoju awaryjnego trafiają do odpowiednich systemów i służb w czasie rzeczywistym, co ma usprawnić organizację pomocy oraz reakcję na zdarzenia drogowe.

Kogo obejmują nowe przepisy i jakie są konsekwencje

Na dziś nowe regulacje obejmują wszystkie pojazdy zarejestrowane w Hiszpanii - od aut osobowych po busy i ciężarówki. Z obowiązku wyłączono motocykle oraz inne lekkie pojazdy, choć ich użytkownicy mogą stosować lampę V-16 dobrowolnie jako dodatkowy sygnał ostrzegawczy.

Niedopełnienie obowiązku może zakończyć się mandatem w wysokości od 80 do 200 euro. Przy obecnych przeliczeniach oznacza to karę sięgającą około 800 zł. W praktyce oznacza to, że nowe urządzenie stało się równie istotnym elementem wyposażenia jak dotychczasowy trójkąt.

Czy podobne rozwiązanie pojawi się w Polsce?

Hiszpański model jest obserwowany także poza granicami kraju. Według informacji przywoływanych przez Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego temat wzbudził już szerokie zainteresowanie na poziomie unijnym.

Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej o ocenę możliwości wdrożenia podobnego rozwiązania w całej Unii Europejskiej. Na razie nie oznacza to zmian dla kierowców w Polsce, ale pokazuje kierunek dyskusji dotyczącej przyszłości obowiązkowego wyposażenia samochodów i sposobów zwiększania bezpieczeństwa podczas awarii na drodze.

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