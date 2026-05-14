W skrócie Od 7 lipca 2026 r. wszystkie nowe samochody osobowe rejestrowane na terenie UE będą musiały posiadać adaptacyjne światła hamowania, które podczas gwałtownego hamowania powyżej 50 km/h intensywnie migają, by ostrzec kierowców jadących z tyłu.

Nowe rozporządzenie UE 2019/2144 nakłada obowiązek wyposażenia każdego nowego auta w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu, monitorowanie zmęczenia kierowcy i czarna skrzynka.

Nowe regulacje dotyczą wyłącznie nowych samochodów rejestrowanych po 7 lipca 2026 r., a starsze pojazdy nie muszą być doposażane w te systemy.

Unijni urzędnicy nadal widzą wiele różnych sposobów na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Systematycznie wprowadzane są zmiany zarówno w przepisach, jak i samym taryfikatorze, ale także rozszerzana jest lista systemów, które obligatoryjnie muszą znajdować się na liście wyposażenia nowego pojazdu. Kolejna zmiana zacznie obowiązywać już na początku lipca bieżącego roku.

Nowe światła stopu będą "migać". System ma ostrzegać innych kierowców

Największą nowością są adaptacyjne światła hamowania, które od 7 lipca 2026 r. - podobnie jak pozostałe systemy - staną się obowiązkowe w każdym nowo homologowanym samochodzie osobowym na terenie UE. To rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko najechania na tył pojazdu szczególnie przy wyższych prędkościach.

Zasada działania jest prosta - podczas gwałtownego hamowania przy prędkości powyżej 50 km/h światła stopu nie świecą ciągłym światłem, lecz zaczynają intensywnie pulsować. Dzięki temu kierowcy jadący z tyłu mają szybciej zauważyć zagrożenie. Elektronika w czasie rzeczywistym analizuje siłę hamowania, prędkość pojazdu oraz dane z systemów takich jak ABS oraz ESP, a następnie na tej podstawie decyduje, kiedy uruchomić pulsujące światła ostrzegawcze.

Zgodnie z nowymi regulacjami, światło stop podczas hamowania będzie pulsować.

Nowe systemy bezpieczeństwa obowiązkowe w każdym aucie. Zmiany od 7 lipca 2026 r.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2144 od połowy bieżącego roku każdy samochód wprowadzony na unijny rynek będzie musiał być wyposażony w pakiet zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę. Na liście znajdują się m.in. system wykrywania pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu, system monitorowania zmęczenia kierowcy, inteligentny asystent prędkości, rejestrator danych zdarzeń (tzw. czarna skrzynka) czy przygotowanie do montażu blokady alkoholowej.

Przed producentami zatem kolejne ważne zadanie, aby w nowych samochodach na liście wyposażenia znajdowały się wszystkie z nich. Brak nie będzie wiązał się wyłącznie z symboliczną karą finansową, a poważnymi konsekwencjami - samochód nieposiadający wszystkich określonych rozwiązań nie otrzyma homologacji i tym samym nie będzie mógł trafić do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Zmiany tylko dla nowych aut. Jakie pojazdy obejmą nowe przepisy?

Nowe przepisy obejmują wyłącznie modele wprowadzone do sprzedaży na terenie Wspólnoty po 7 lipca 2026 r. Właściciele starszych pojazdów oraz modeli homologowanych przed tą datą nie muszą martwić się o konieczność doposażenia auta w dodatkowe systemy, co w praktyce i tak mogłoby okazać się niemożliwe.

Więcej bezpieczeństwa i więcej elektroniki. Nowe systemy w autach

Nowe regulacje mają jeden cel - ograniczyć liczbę wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Trzeba jasno przyznać, że wszystkie te zmiany są niejako odpowiedzią na presję ze strony globalnego planu o nazwie "Vision Zero", którego celem jest całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych oraz obrażeń w ruchu drogowym.

Wizja ta opiera się na zasadzie zakładającej, że wszystkie wypadki są do uniknięcia, a za większość z nich odpowiada czynnik ludzki. W minionym roku w wypadkach na europejskich drogach zginęło 19,4 tys. osób. To spadek o 3 proc. w porównaniu z 2024 r.

