Nowe kody w prawie jazdy. Rząd spóźnia się ze zmianą prawa

W skrócie Od 3 marca 2026 roku 17-latkowie mogą uzyskiwać prawo jazdy kategorii B, a do lipca dokument odebrało już 7,8 tys. młodych kierowców.

Rząd zapowiedział wprowadzenie kodów 112 i 113 na prawach jazdy, ale wciąż nie zaktualizował rozporządzenia zawierającego ich wykaz.

Brak wdrożenia kodu 112 może skomplikować egzekwowanie przepisów o okresie próbnym dla kierowców, które wchodzą w życie 3 września 2026 roku.

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Według danych przesłanych Interii przez Ministerstwo Infrastruktury od 3 marca do 3 lipca 2026 r. 7,8 tys. 17-latków otrzymało prawo jazdy kategorii B. W kontekście 22,5 mln wszystkich kierowców nie jest to duży odsetek, ale liczba najmłodszych zmotoryzowanych będzie rosła, a rząd wciąż nie wprowadził zmian w rozporządzeniu o wzorach dokumentów uprawniających do kierowania, które zapowiedział już kilka miesięcy temu.

112 i 113 - nowe kody na prawach jazdy

W połowie lutego 2026 r. Ministerstwo Infrastruktury wpisało na listę swoich planowanych działań legislacyjnych nowelizację rozporządzenia o wzorach dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zapowiedź zmiany przepisów przewidywała wprowadzenie dwóch nowych kodów na prawach jazdy.

Zgodnie z założeniami projektu kod 112 ma potwierdzać, że prawo jazdy wydano na okres próbny. Z kolei kod 113 ma dotyczyć 17-latków i wskazywać, że prawo jazdy uprawnia do prowadzenia jedynie na terenie Polski, a kierującemu przez sześć pierwszych miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy na przednim fotelu pasażera w roli patrona musi towarzyszyć bardziej doświadczony kierowca.

Zasady związane z kodami 112 i 113 potwierdzono wejściem w życie 3 marca 2026 r. zmian w Ustawie o kierujących pojazdami. Jak jednak zauważa serwis prawodrogowe.pl, rząd wciąż nie wprowadził zmian w rozporządzeniu zawierającym wykaz wszystkich kodów, które można stosować na prawach jazdy.

W efekcie w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami lista kodów umieszczanych na dokumentach prawa jazdy kończy się na pozycji nr 111.

Idzie okres próbny

Brak możliwości stosowania kodów może okazać się problemem od 3 września 2026 r. Wówczas w życie wejdą przepisy o okresie próbnym. Ma on trwać dwa lata (lub trzy lata, ale nie dłużej niż do uzyskania pełnoletności w przypadku kierowców otrzymujących uprawnienia w wieku 17 lat) i obowiązywać każdego, kto po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kat. B. Dla skutecznego stosowania przepisów o okresie próbnym ważna będzie więc możliwość opatrzenia prawa jazdy kodem 112. Na razie jej nie ma, ponieważ kod nie został ujęty w rozporządzeniu.

Jakie zasady będą obowiązywać w czasie okresu próbnego? W czasie jego trwania kierowcę będzie obowiązywał zerowy próg zawartości alkoholu i środków odurzających w organizmie. Kierowca w okresie próbnym nie będzie mógł świadczyć usług z zakresu zarobkowego transportu osób. Ponadto między czwartym a dwunastym miesiącem od uzyskania uprawnień trzeba będzie zaliczyć specjalne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.

O plany dotyczące umieszczenia w rozporządzeniu kodów 112 i 113 zapytałem Ministerstwo Infrastruktury. Po otrzymaniu odpowiedzi będziemy informować o dalszych planach rządu.



