W skrócie Francja wprowadziła surowe kary za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h, łącznie z karą więzienia i wysokimi grzywnami.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich kierowców, także cudzoziemców i turystów, a dla młodych obowiązują dodatkowe ograniczenia.

Zmiany wzbudzają kontrowersje społeczne, część osób obawia się zbyt surowych kar, podczas gdy zwolennicy liczą na poprawę bezpieczeństwa.

Walka z piratami drogowymi nabiera tempa nie tylko w Polsce. Francja także sięga po ostrzejsze środki wobec kierowców nagminnie ignorujących przepisy ruchu drogowego. Od 29 grudnia 2025 roku w państwie wina i szampana przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h zostanie uznane za przestępstwo, zastępując dotychczasową kwalifikację jako wykroczenie.

Od teraz przekroczenie prędkości o 50 km/h to przestępstwo

Według ekspertów wprowadzone zmiany stanowią jedne z najbardziej rygorystycznych regulacji drogowych ostatnich lat. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h będzie teraz zagrożone karą grzywny w wysokości do 3750 euro (około 15 tys. zł) oraz możliwością orzeczenia kary pozbawienia wolności do trzech miesięcy. Nowe przepisy zastępują dotychczas obowiązującą maksymalną grzywnę wynoszącą 1500 euro. Dodatkowo kierowcy dopuszczający się takiego naruszenia muszą liczyć się z wpisem do rejestru karnego.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h nie jest zwykłym wykroczeniem - to zachowanie, które celowo zagraża ludzkiemu życiu. Klasyfikując to jako przestępstwo i podejmując bardziej zdecydowane kroki prawne, wysyłamy jasny sygnał -bezmyślność na drodze nie będzie dłużej tolerowana.

To jednak nie wyczerpuje katalogu sankcji. Podobnie jak dotychczas, kierowcy notorycznie naruszający przepisy muszą liczyć się z dodatkowymi karami przewidzianymi we francuskim kodeksie drogowym. Wśród nich znajdują się m.in. możliwość konfiskaty pojazdu, zawieszenie prawa jazdy na okres do trzech lat, przyznanie sześciu punktów karnych oraz pięcioletni zakaz prowadzenia określonych kategorii pojazdów. Dodatkowo rozszerzono listę sankcji o trzyletni zakaz ubiegania się o nowe prawo jazdy w sytuacji, gdy dotychczasowe uprawnienia zostaną unieważnione, a nie jedynie zawieszone.

Młodych kierowców obowiązują niższe limity prędkości

Surowe sankcje obejmują również młodych kierowców łamiących przepisy. Podobnie jak w Polsce, także we Francji osoby świeżo po uzyskaniu prawa jazdy objęte są tzw. okresem próbnym. W tym czasie obowiązują ich znacznie bardziej restrykcyjne regulacje - m.in. obniżony limit punktów karnych oraz niższe dopuszczalne prędkości, takie jak 110 km/h na autostradach czy 80 km/h na drogach szybkiego ruchu. W efekcie jazda autostradą z prędkością 161 km/h przez początkującego kierowcę automatycznie oznacza podleganie nowym, zaostrzonym karom.

Krytyka zmian w przepisach. Władze odpowiadają

Jak można się domyślać, wprowadzenie nowych regulacji spotkało się także z krytyką. Przeciwnicy zmian argumentują, że kwalifikowanie przekroczenia prędkości jako przestępstwa może prowadzić do nieproporcjonalnych kar wobec kierowców, którzy popełnili incydentalny błąd. Zwraca się również uwagę na ryzyko nierównego stosowania przepisów w zależności od regionu - szczególnie między terenami wiejskimi a zurbanizowanymi.

Zwolennicy zaostrzonych przepisów podkreślają jednak, że takie podejście daje realną szansę na trwałą zmianę postaw i poprawę bezpieczeństwa na drogach. A dane statystyczne pokazują, że problem jest poważny. We Francji liczba śmiertelnych wypadków drogowych rośnie, a nadmierna prędkość odpowiada za znaczną część z nich. Jak podają francuskie media, w samym 2024 roku odnotowano 63 217 przypadków nadmiernej prędkości, co oznacza wzrost o 69 proc. w porównaniu z rokiem 2017.

