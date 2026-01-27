W skrócie Michael Schumacher porusza się teraz na wózku inwalidzkim i jest pod stałą opieką medyczną.

Rodzina Schumachera od lat konsekwentnie chroni jego prywatność i nie komentuje medialnych doniesień.

Do wypadku Michaela Schumachera doszło w Alpach w 2013 roku, od tego czasu przebywa na rehabilitacji w swojej rezydencji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Stan zdrowia Michaela Schumachera - co wiadomo dziś?

Według informacji opublikowanych przez brytyjski Daily Mail, siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 nie jest już osobą trwale przykutą do łóżka. Michael Schumacher ma poruszać się po swoim domu na wózku inwalidzkim, przy stałej pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego.

To istotna różnica względem wcześniejszych, bardzo lakonicznych komunikatów, które przez lata ograniczały się do stwierdzeń o stabilnym, lecz ciężkim stanie. Brytyjski dziennik powołuje się na źródła z bliskiego otoczenia rodziny, choć sama rodzina konsekwentnie nie komentuje tych doniesień.

Schumacher przebywa w swojej rezydencji w Gland nad Jeziorem Genewskim. Nieruchomość warta około 50 mln funtów, czyli ponad 250 mln zł, została w pełni przystosowana do potrzeb długoterminowej rehabilitacji i stałej opieki.

Do tragicznego wypadku doszło 29 grudnia 2013 r. w pobliżu francuskiego kurortu Méribel. Schumacher uderzył głową w skałę podczas jazdy na nartach, mimo że miał na sobie kask. AFP

Wypadek Schumachera w Alpach - początek dramatu

Do tragicznego wypadku doszło 29 grudnia 2013 r. w pobliżu francuskiego kurortu Méribel. Schumacher uderzył głową w skałę podczas jazdy na nartach. Chociaż miał na sobie kask, to uraz mózgu była na tyle poważny, że lekarze zdecydowali o wprowadzeniu go w śpiączkę farmakologiczną.

Stan ten utrzymywał się przez około pół roku. Od września 2014 r. były kierowca Ferrari i Benettona miał przechodzić długotrwałą rehabilitację, prowadzoną w warunkach domowych. Od tamtej pory nie pojawił się publicznie ani nie udzielono żadnej oficjalnej informacji na temat szczegółów jego stanu zdrowia.

Prywatność Schumachera pilnie strzeżona

Rodzina od początku przyjęła strategię pełnej ochrony prywatności. Opiekę nad Schumacherem sprawuje jego żona Corinna, z którą jest związany od ponad 30 lat, oraz zespół pielęgniarek i terapeutów.

W 2025 r. sąd skazał osoby próbujące sprzedawać zdjęcia Schumachera wykonane w trakcie rehabilitacji. Wcześniej dementowano również medialne spekulacje, jakoby były mistrz świata pojawił się na ślubie córki Giny w 2024 r. Te doniesienia okazały się nieprawdziwe.

Michael Schumacher pozostaje jedną z największych ikon w historii sportów motorowych. W Formule 1 zdobył siedem tytułów mistrza świata i wygrał 91 wyścigów Grand Prix. Do dziś dzieli rekord mistrzostw z Lewisem Hamiltonem.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL