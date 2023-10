Nowe funkcje w mObywatelu. Ułatwią życie kierowcom

Prezentacja partnera

Aplikacja mObywatel 2.0: ważna zmiana dla kierowców

Aplikacja mObywatel 2.0 to intuicyjny i wielofunkcyjny asystent każdego obywatela, w tym również kierowców. Narzędzie zyskało właśnie nową szatę graficzną, która została opracowana w oparciu o aktualne trendy, a także na podstawie licznych badań i rozmów z obywatelami. Efekt? Korzystanie z dostępnych w niej funkcji stało się jeszcze bardziej intuicyjne. mObywatel 2.0 w praktyce oznacza wygodę i oszczędność czasu, bo zapewnia łatwy i szybki dostęp do elektronicznych dokumentów i wielu przydatnych usług w telefonie.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, czyli nie musisz czekać, by wsiąść za kółko po zdaniu egzaminu

Natychmiastowy dostęp do Tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, które umożliwia prowadzenie pojazdu zaraz po zdanym egzaminie to jedna z najbardziej oczekiwanych możliwości w aplikacji. Do czasu pojawienia się Tymczasowego elektronicznego prawa jazdy w mObywatelu, trzeba było czekać z prowadzeniem pojazdu do momentu wydania plastikowego dokumentu. Zwykle proces ten trwa do 30 dni. Dzięki aplikacji mObywatel 2.0 nie musimy już czekać tak długo i możemy wsiąść za kółko chwilę po zdanym egzaminie. Jedyne, co należy zrobić, to wygenerować Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które będzie dla nas dostępne w aplikacji w dniu zdanego egzaminu aż przez 30 dni. Rozwiązanie to dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T

Moje pojazdy - wszystkie dane o pojeździe w smartfonie

Moje pojazdy to opcja w aplikacji mObywatel 2.0, która powstała z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W usłudze szybko sprawdzimy takie informacje, jak:

dane techniczne pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN)

termin badania technicznego

wprowadzony przez stację diagnostyczną lub policję stan licznika

ważność polisy OC

Znajdziemy tu także informacje o wszystkich pojazdach, których jesteśmy właścicielami, współwłaścicielami lub posiadaczami. Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Bezpieczne zakupy z usługą Historia pojazdu

Kolejną przydatną funkcją w mObywatelu jest Historia Pojazdu. W niej bezpłatnie sprawdzimy dane pojazdów, które nie należą do nas, np. w momencie kupna samochodu używanego. Wystarczy, że wpiszemy numer VIN danego pojazdu, a otrzymamy informacje o danych ogólnych (w tym o roku produkcji, ważności badań technicznych i polisy OC), danych technicznych (w tym o mocy silnika, dopuszczalnej ładowności, średnim zużyciu paliwa), historii zdarzeń pojazdu (w tym o ewentualnych większych uszkodzeniach) czy historii zmian właścicieli.



mPrawo jazdy - cyfrowa alternatywa dla plastikowego dokumentu

mPrawo jazdy to z kolei nic innego, jak cyfrowy dokument będący odwzorowaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. Korzysta on z danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji Kierowców, natomiast zdjęcie pochodzi bezpośrednio z dokumentu mObywatel. Aby wylegitymować się mPrawem jazdy, wystarczy okazać ekran smartfona uprawnionej osobie podczas kontroli drogowej lub innemu kierowcy w momencie kolizji. W tym drugim przypadku to o tyle wygodne, że nie musimy wówczas wzywać policji na miejsce zdarzenia. Największą zaletą tego rozwiązania dla wielu kierowców może okazać się dodatkowa możliwość natychmiastowego sprawdzenia stanu punktów karnych.

Bezpieczny autobus, czyli jeśli stan techniczny pojazdu wzbudza nasze wątpliwości

Jeśli stan techniczny pojazdu wzbudza nasze wątpliwości, sprawdzimy to jeszcze przed wezwaniem odpowiednich służb. Jak to zrobić? Z pomocą aplikacji mObywatel 2.0 i funkcji Bezpieczny autobus. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny konkretnego autobusu bądź autokaru. Następie uzyskujemy wgląd do informacji o polisie OC czy badaniach technicznych.



Jeżeli pojazd będzie wyrejestrowany lub kradziony - otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Usługa Bezpieczny autobus to jedna z nowości, które pojawiły się w aktualnej wersji mObywatela 2.0.

Warto dodać, że wszystkie gromadzone dane są bezpieczne i chronione przed potencjalnymi atakami cyberprzestępców. Aplikację mObywatel 2.0 należy jednak pobierać wyłącznie z pewnych źródeł, czyli sklepów Google Play lub App Store, ustawić trudne do złamania hasło logowania, ale też nie zapominać o regularnych aktualizacjach. Tylko wtedy możemy być pewni, że aplikacja działa prawidłowo i że możemy w pełni korzystać ze wszystkich jej funkcji.

