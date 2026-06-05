W skrócie W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku urządzenia automatycznego nadzoru ruchu drogowego zarejestrowały ponad 344 tysiące wykroczeń, a liczba odnotowanych naruszeń rośnie.

Sieć odcinkowych pomiarów prędkości i fotoradarów została rozszerzona o nowe lokalizacje na autostradach A4, drodze S3 oraz drogach krajowych m.in. w Mokrem, Nowogrodzie Bobrzańskim, Kuklinowie i Czarnowie.

Najwięcej wykroczeń odnotowano na nowych odcinkach tras szybkiego ruchu, a po zakończeniu aktualnej rozbudowy na polskich drogach ma działać 731 urządzeń rejestrujących naruszenia.

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Rozbudowa systemu automatycznej kontroli prędkości nabiera tempa. Dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pokazują, że w pierwszym kwartale 2026 roku fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości oraz systemy Red Light działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym ujawniły ponad 344,4 tys. wykroczeń. Rok wcześniej, w analogicznym okresie, było ich 266,7 tys. Oznacza to wzrost o 29 proc.

Odcinkowe pomiary coraz skuteczniejsze

Największy wzrost odnotowano w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości. Liczba wykroczeń wykrytych przez te urządzenia była w pierwszym kwartale aż o 65 proc. wyższa niż przed rokiem. Rosnąca skuteczność systemu nie jest przypadkowa. CANARD konsekwentnie rozszerza sieć pomiarów, obejmując kontrolą kolejne odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu. W ostatnich tygodniach uruchomiono następne lokalizacje, przede wszystkim na trasach szybkiego ruchu.

Nowe OPP na autostradach i drogach ekspresowych

Jednym z najnowszych odcinkowych pomiarów prędkości jest system działający na autostradzie A4 między węzłem Tarnów Centrum a MOP Jawornik. Kontrolowany fragment ma długość 14,8 km. Na tym odcinku samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 140 km/h, natomiast dla ciężarówek obowiązuje limit 80 km/h.

Nowy OPP działa również na drodze ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Parłówko i Brzozowo w województwie zachodniopomorskim. Obejmuje odcinek o długości 4,1 km, gdzie obowiązują standardowe ograniczenia wynoszące odpowiednio 120 km/h dla aut osobowych i 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

Kolejna lokalizacja znajduje się na dolnośląskim fragmencie autostrady A4 między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Tam pomiar prowadzony jest na odcinku 10,3 km, a dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych wynosi 110 km/h.

Kolejne fotoradary już rejestrują kierowców

Równolegle rozbudowywana jest sieć stacjonarnych fotoradarów. Najnowsze urządzenie rozpoczęło pracę 3 czerwca w miejscowości Mokre na drodze krajowej nr 55 w województwie kujawsko-pomorskim. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Pod koniec maja uruchomiono również fotoradar w Nowogrodzie Bobrzańskim na DK27, a dzień wcześniej nowe urządzenia rozpoczęły pracę w Kuklinowie przy DK36 oraz w Czarnowie przy DK80. W maju sieć została rozszerzona także o kolejne lokalizacje, między innymi w Annopolu na DK74, Kępnie przy drodze krajowej nr 94 oraz Wojcieszycach na DK3.

Kierowcy najczęściej wpadają na nowych odcinkach

Skalę zmian dobrze pokazuje zestawienie najbardziej obciążonych odcinkowych pomiarów prędkości w pierwszym kwartale 2026 roku. Co istotne, wszystkie lokalizacje z czołówki to stosunkowo nowe punkty nadzoru, uruchomione w ostatnich miesiącach na drogach szybkiego ruchu.

Najwięcej wykroczeń zarejestrowano na trasie S2 w rejonie Warszawy i Zagórza, gdzie odnotowano 25 058 naruszeń. Drugie miejsce zajęła S17 pomiędzy Garwolinem a Sulbinami z wynikiem 19 383 wykroczeń. Dalej znalazły się A8 we Wrocławiu - 9662 przypadki, S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej - 8912 wykroczeń oraz S7 na odcinku Kępiny - Wola Wacławowska, gdzie system wykrył 7832 naruszenia.

Rozbudowa systemu ma być kontynuowana. Po zakończeniu obecnego projektu na polskich drogach będzie działało 731 urządzeń automatycznie rejestrujących wykroczenia, w tym fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i systemy Red Light. Oznacza to wzrost o 127 urządzeń względem stanu z końca 2025 roku, kiedy CANARD dysponował 604 punktami nadzoru.

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