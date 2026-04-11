Nowe ceny paliw uderzą w właścicieli diesli. Zmiany od 11 kwietnia

W skrócie Od 11 kwietnia maksymalne ceny paliw zmieniają się, benzyna tanieje, a olej napędowy drożeje.

Maksymalne ceny paliw wyznacza Ministerstwo Energii na podstawie średnich cen hurtowych oraz obowiązkowych opłat.

Sprzedaż paliw powyżej ustalonej ceny maksymalnej grozi karą do 1 mln zł i jest nadzorowana przez Krajową Administrację Skarbową.

Nowe ceny paliw - benzyna tanieje, diesel drożeje

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim komunikatem, od soboty maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6,14 zł za litr. W przypadku benzyny 98 limit ustalono na poziomie 6,73 zł za litr. Jednocześnie wzrośnie cena oleju napędowego, dla którego nowa stawka maksymalna to 7,68 zł za litr.

Zmiany oznaczają niewielkie, ale zauważalne korekty względem poprzednich dni. W piątek maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,17 zł, a benzyny 98 - 6,77 zł za litr. Diesel kosztował wtedy maksymalnie 7,66 zł. W praktyce oznacza to spadek cen benzyny o kilka groszy oraz wzrost ceny oleju napędowego o 2 grosze.

Jak zmieniały się ceny paliw w ostatnich dniach?

Obecne korekty nie są pierwszymi od momentu wprowadzenia maksymalnych cen. Już 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania nowych regulacji, kierowcy mogli tankować benzynę 95 maksymalnie po 6,16 zł za litr, benzynę 98 po 6,76 zł, a diesel po 7,60 zł.

Porównując te wartości z aktualnymi stawkami, widać wyraźnie, że ceny benzyny stopniowo spadają, choć w niewielkim zakresie. Z kolei olej napędowy utrzymuje tendencję wzrostową.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Maksymalne ceny paliw są ustalane przez Ministerstwo Energii, które wylicza je według określonej formuły. Pod uwagę brana jest średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym, do której doliczane są obowiązkowe opłaty, takie jak akcyza i opłata paliwowa. Do tego dochodzi stała marża sprzedażowa wynosząca 0,30 zł na litr oraz podatek VAT.

Resort energii publikuje nowe stawki codziennie w dni robocze. Cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszeń przed weekendem lub świętami, tak jak teraz, stawki obowiązują aż do najbliższego dnia roboczego, czyli w tym przypadku do poniedziałku.

To oznacza, że kierowcy przez kilka dni mogą mieć pewność, że ceny na stacjach nie przekroczą ustalonego poziomu, choć w praktyce mogą być niższe.

Kary za przekroczenie cen paliw

Przepisy przewidują surowe konsekwencje dla stacji, które nie stosują się do obowiązujących limitów. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która sprawdza, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących regulacji.

