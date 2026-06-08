Nowe ceny paliw od wtorku. Takiej zmiany eksperci się nie spodziewali

W skrócie Minister energii ogłosił nowe, maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od 9 czerwca, wbrew wcześniejszym przewidywaniom analityków rynku.

Zgodnie z nowymi stawkami, maksymalna cena za litr Pb95 wyniesie 5,93 zł, Pb98 6,57 zł, a oleju napędowego 6,45 zł, natomiast ceny LPG nie są regulowane przez rząd.

Program Ceny Paliw Niżej i obniżone stawki VAT oraz akcyzy na paliwa obowiązują do 15 czerwca, a sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 mln zł.

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Ile wynoszą maksymalne ceny paliw w Polsce?

Obecnie maksymalne ceny paliw, które zostały ogłoszone w miniony piątek, wyglądają następująco. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł za litr, za benzynę 98 - 6,63 zł, zaś za olej napędowy 6,48 zł.

Zdaniem analityków e-petrol.pl ostatni trend obniżek cen paliw miał się jednak zakończyć i w minionym tygodniu prognozowali oni, że w tygodniu bieżącym czekają nas zauważalne podwyżki wszystkich paliw. Tymczasem sytuacja okazuje się odwrotna - przynajmniej na razie.

Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii, maksymalne ceny paliw w Polsce jutro nieznacznie spadną. W efekcie zapłacimy następujące stawki:

Pb95 - 5,93 zł

Pb98 - 6,57 zł

ON - 6,45 zł

LPG nie jest objęte rządowym programem CPN i jego cen nie regulują obwieszenia ministra energii. Zdaniem ekspertów za gaz będziemy płacić w tym tygodniu średnio między 3,49 zł oraz 3,58 zł.

Do kiedy obowiązuje program Ceny Paliw Niżej?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.





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