W skrócie Nowe maksymalne ceny paliw obowiązujące od 22 kwietnia przewidują benzynę Pb95 poniżej 6 zł, Pb98 po 6,50 zł oraz olej napędowy po 6,75 zł za litr.

System cen maksymalnych opiera się na codziennych obwieszczeniach resortu energii i określa stawki, których stacje paliw nie mogą przekroczyć.

Obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązujące do 30 kwietnia bezpośrednio wpływają na niższe ceny detaliczne na stacjach.

Nowe ceny paliw od 22 kwietnia - benzyna poniżej 6 zł

Maksymalna cena benzyny Pb95 zostanie obniżona do 5,95 zł za litr. Tym samym paliwo ponownie znajdzie się poniżej poziomu 6 zł.

W przypadku benzyny Pb98 limit ustalono na 6,50 zł za litr, a dla oleju napędowego na 6,75 zł. Oznacza to spadki względem wcześniejszych stawek - o 5 gr na litrze dla Pb95, o 4 gr dla Pb98 oraz o 17 gr dla diesla.

Jeszcze dzień wcześniej ceny maksymalne wynosiły odpowiednio 6 zł dla Pb95, 6,54 zł dla Pb98 i 6,92 zł dla oleju napędowego. Aktualne stawki są najniższe od czasu wprowadzenia programu "Ceny Paliwa Niżej".

Ceny paliw 2026 - jak działa mechanizm cen maksymalnych?

System cen maksymalnych opiera się na codziennych obwieszczeniach publikowanych przez resort energii. Cena maksymalna wyliczana jest według określonego wzoru. Uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową wynoszącą 0,30 zł na litr oraz podatek VAT.

Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu jest zabroniona i może skutkować karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżki cen paliw - wpływ podatków i regulacji

Na poziom cen paliw bezpośrednio wpływają decyzje podatkowe. Do 30 kwietnia obowiązują obniżone stawki VAT i akcyzy, które ograniczają wzrost cen na stacjach.

VAT na paliwa wynosi obecnie 8 proc., zamiast standardowych 23 proc. Z kolei akcyza została zmniejszona o 29 gr na litr benzyny oraz 28 gr na litr oleju napędowego. Są to najniższe poziomy dopuszczone przez przepisy Unii Europejskiej.

Niższe obciążenia podatkowe przekładają się bezpośrednio na ceny detaliczne. W praktyce oznacza to, że kierowcy płacą mniej przy tankowaniu, choć skala oszczędności zależy od wielkości zbiornika i rodzaju paliwa.

Warto jednak pamiętać, że maksymalne ceny nie są równe cenom obowiązującym na każdej stacji. Ostateczna stawka zależy od lokalnej konkurencji oraz indywidualnej polityki cenowej operatorów.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL