W skrócie Od 21 kwietnia obowiązują niższe maksymalne ceny paliw, z niewielką obniżką dla kierowców.

Ceny paliw wyliczane są na podstawie średniej hurtowej, podatków i marży sprzedażowej.

Obniżone podatki na paliwa obowiązują do 30 kwietnia, a kontrole nad przestrzeganiem cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowe ceny paliw od 21 kwietnia - ile zapłacimy?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z 20 kwietnia, od wtorku 21 kwietnia obowiązują niższe maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,00 zł. W przypadku benzyny 98 limit ustalono na poziomie 6,54 zł za litr. Olej napędowy ma maksymalną cenę 6,92 zł za litr.

To oznacza spadki względem stawek obowiązujących jeszcze w weekend i w poniedziałek. Wtedy kierowcy płacili maksymalnie 6,03 zł za benzynę 95, 6,57 zł za benzynę 98 oraz 7,07 zł za olej napędowy.

Zmiany są niewielkie i mieszczą się w przedziale od 0,03 zł do 0,15 zł na litrze. Przy tankowaniu 50-litrowego baku oznacza to oszczędność rzędu ok. 1,50-7,50 zł. Są to jednak ceny maksymalne - rzeczywiste stawki na stacjach mogą być niższe.

Ceny paliw - skąd biorą się limity?

System maksymalnych cen paliw opiera się na codziennych obwieszczeniach publikowanych w dni robocze. Nowa stawka obowiązuje od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Cena maksymalna wyliczana jest według określonej formuły. Uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są podatki i opłaty. W skład końcowej ceny wchodzi akcyza, opłata paliwowa oraz VAT. Do tego dochodzi marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł na litrze.

Największa część ceny paliwa to właśnie obciążenia podatkowe, co ogranicza skalę możliwych obniżek dla kierowców.

Ceny paliw a podatki - co wpływa na stawki?

Do 30 kwietnia obowiązują przepisy obniżające podatki na paliwa. Stawka VAT została czasowo zmniejszona z 23 proc. do 8 proc. Dodatkowo obniżono akcyzę - o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego.

To najniższy poziom akcyzy dopuszczony przez przepisy Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to ograniczone możliwości dalszych obniżek podatkowych.

Po 30 kwietnia sytuacja może się zmienić. Jeśli obecne regulacje nie zostaną przedłużone, ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.

Kontrole i kary - ceny paliw pod nadzorem

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest nielegalna. Przedsiębiorcom grozi kara do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

System ma ograniczać nadmierne marże i stabilizować rynek w okresach wahań cen. Jednocześnie nie wyklucza sprzedaży poniżej ustalonego limitu.

