Nowe ceny paliw na weekend. Kierowcy zapłacą więcej

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Od soboty do poniedziałku maksymalne ceny paliw wzrosną w stosunku do piątku. Nowe stawki, które obejmują benzynę 95 i 98 oraz olej napędowy, wynikają z kolejnego obwieszczenia resortu energii w ramach systemu regularnych korekt cenowych.

Dwa dystrybutory paliwa na stacji oznaczone jako benzyna i jako Diesel.
Nowe stawki za paliwo. Kierowcy zapłacą więcejMateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Od soboty do poniedziałku maksymalne ceny benzyny 95, 98 oraz oleju napędowego wzrosną w porównaniu do piątku.
  • Limity cen paliw są ustalane na podstawie średnich cen hurtowych, podatków, opłat oraz czasowo obniżonych stawek VAT i akcyzy.
  • Kolejne ogłoszenie nowych limitów cen paliw przez Ministerstwo Energii zaplanowano na poniedziałek, a zmiany wejdą w życie od wtorku.
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Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w okresie od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 nie powinien kosztować więcej niż 6,00 zł. W przypadku benzyny 98 górna granica została ustalona na 6,63 zł, natomiast dla oleju napędowego na 6,48 zł za litr.

Wszystkie te wartości są wyższe od obowiązujących w piątek. Różnice nie są duże, ale zauważalne. W piątek maksymalne stawki wynosiły odpowiednio 5,94 zł dla benzyny 95, 6,52 zł dla benzyny 98 oraz 6,40 zł dla diesla.

Jak działa system limitów cen paliw w Polsce?

Ceny maksymalne nie są ustalane "na sztywno", tylko wynikają z cyklicznych decyzji publikowanych przez Ministerstwo Energii. Nowe stawki pojawiają się w dni robocze i zaczynają obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

Stacje paliw muszą trzymać się tych limitów. Jeśli sprzedają paliwo drożej, grożą im kary sięgające nawet 1 mln zł. Nadzorem nad całym systemem zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa, która kontroluje, czy ceny na stacjach zgadzają się z oficjalnymi obwieszczeniami.

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Tańsze paliwo utrzyma się do 15 czerwca. Ministerstwo ogłosiło

Maciej Olesiuk
Maciej Olesiuk

Sposób ustalania stawek. Skąd biorą się te kwoty?

Na końcową cenę wpływa kilka elementów. Podstawą jest średnia cena hurtowa paliwa w kraju, do której doliczane są podatki i opłaty. Wlicza się w to akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedawcy na poziomie 0,30 zł za litr oraz VAT.

Znaczenie mają też czasowe zmiany podatkowe. Do 15 czerwca obowiązuje obniżony VAT na paliwa, który spadł z 23 do 8 proc. Dodatkowo zmniejszono akcyzę o 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr diesla. Dzięki temu ceny są niższe, niż byłyby przy standardowych stawkach podatkowych.

Kolejna korekta już w nowym tygodniu

Resort energii zapowiada kolejne ogłoszenie dotyczące cen w poniedziałek. Nowe limity zaczną obowiązywać od wtorku, co oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się kolejnej zmiany już na początku przyszłego tygodnia. System działa więc w trybie ciągłych korekt. Ceny paliw mogą zmieniać się bardzo często, a ich poziom zależy zarówno od rynku hurtowego, jak i obowiązujących czasowo regulacji podatkowych.

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