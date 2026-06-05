W skrócie Od soboty do poniedziałku maksymalne ceny benzyny 95, 98 oraz oleju napędowego wzrosną w porównaniu do piątku.

Limity cen paliw są ustalane na podstawie średnich cen hurtowych, podatków, opłat oraz czasowo obniżonych stawek VAT i akcyzy.

Kolejne ogłoszenie nowych limitów cen paliw przez Ministerstwo Energii zaplanowano na poniedziałek, a zmiany wejdą w życie od wtorku.

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Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w okresie od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 nie powinien kosztować więcej niż 6,00 zł. W przypadku benzyny 98 górna granica została ustalona na 6,63 zł, natomiast dla oleju napędowego na 6,48 zł za litr.

Wszystkie te wartości są wyższe od obowiązujących w piątek. Różnice nie są duże, ale zauważalne. W piątek maksymalne stawki wynosiły odpowiednio 5,94 zł dla benzyny 95, 6,52 zł dla benzyny 98 oraz 6,40 zł dla diesla.

Jak działa system limitów cen paliw w Polsce?

Ceny maksymalne nie są ustalane "na sztywno", tylko wynikają z cyklicznych decyzji publikowanych przez Ministerstwo Energii. Nowe stawki pojawiają się w dni robocze i zaczynają obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

Stacje paliw muszą trzymać się tych limitów. Jeśli sprzedają paliwo drożej, grożą im kary sięgające nawet 1 mln zł. Nadzorem nad całym systemem zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa, która kontroluje, czy ceny na stacjach zgadzają się z oficjalnymi obwieszczeniami.

Sposób ustalania stawek. Skąd biorą się te kwoty?

Na końcową cenę wpływa kilka elementów. Podstawą jest średnia cena hurtowa paliwa w kraju, do której doliczane są podatki i opłaty. Wlicza się w to akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedawcy na poziomie 0,30 zł za litr oraz VAT.

Znaczenie mają też czasowe zmiany podatkowe. Do 15 czerwca obowiązuje obniżony VAT na paliwa, który spadł z 23 do 8 proc. Dodatkowo zmniejszono akcyzę o 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr diesla. Dzięki temu ceny są niższe, niż byłyby przy standardowych stawkach podatkowych.

Kolejna korekta już w nowym tygodniu

Resort energii zapowiada kolejne ogłoszenie dotyczące cen w poniedziałek. Nowe limity zaczną obowiązywać od wtorku, co oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się kolejnej zmiany już na początku przyszłego tygodnia. System działa więc w trybie ciągłych korekt. Ceny paliw mogą zmieniać się bardzo często, a ich poziom zależy zarówno od rynku hurtowego, jak i obowiązujących czasowo regulacji podatkowych.

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