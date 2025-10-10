Ceny paliw w przyszłym tygodniu będą podobne, do tych, jakie płacimy na stacjach obecnie. Analitycy e-petrol dopuszczają niewielkie podwyżki, rzędu 1-2 gr za litr, które wynikają z indywidualnej polityki cenowej sieci stacji.

Ile zapłacimy na stacjach w przyszłym tygodniu?

To oznacza, że za benzynę 95 kierowcy w przyszły tygodniu będą płacić 5,76-5,87 zł/l, a za olej napędowy - pomiędzy 5,89-6,01 zł za litr. Na niektórych stacjach cena może więc przekroczyć psychologiczną granicę 6 zł za litr.

Martwić nie muszą się również właściciele samochodów z instalacją gazową.

Jeśli chodzi o autogaz, to najbliższe dni powinny przynieść dalszą stabilizację z opcją minimalnej podwyżki o 1-2 gr i najczęściej będzie można spotkać się z cenami od 2,59 do 2,66 zł/l

Ile paliwo kosztuje obecnie?

W kończącym się powoli tygodniu średnia cena litra oleju napędowego wynosiła 5,99 zł i utrzymywała się poniżej granicy 6 zł już drugi tydzień z rzędu. Benzyna 95 potaniała o 3 grosze, do poziomu 5,85 zł/l, a autogaz, po groszowej korekcie, kosztował 2,61 zł/l.

Hurtowe ceny paliw w mijającym tygodniu się zmieniały, ale ostatecznie w piątek znajdują się na tym samym poziomie, co w zeszłym tygodniu. A to oznacza wspomnianą wyżej stabilizację na stacjach.

