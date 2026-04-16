W skrócie Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy dotyczące badań lekarskich dla kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych, które mają wejść w życie 3 czerwca 2026 roku.

Nowe rozporządzenie wprowadza odpowiedzialność karną za fałszywe oświadczenia o stanie zdrowia, z karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

Obowiązkowe badania lekarskie muszą przechodzić kandydaci na kierowców, kierowcy zawodowi oraz osoby, które utraciły uprawnienia ze względów zdrowotnych lub za prowadzenie pod wpływem alkoholu.

Od blisko dwóch miesięcy resort zdrowia pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy. Zgodnie z proponowanym przez ministerstwo harmonogramem, nowe przepisy w tym zakresie miały by wejść w życie 3 czerwca 2026 roku.

Głusi kierowcy poprowadzą autobusy?

Prace nad zmianą aktualnego to efekt niedawnych poprawek w Prawie o ruchu drogowym i Ustawie o kierujących pojazdami. Te dopuszczają teraz możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D (autobus) "w przypadku całkowitego lub częściowego ubytku słuchu".

Dyskusyjne rozwiązanie, którego sensowność kwestionuje część środowiska lekarskiego, to "odpowiedź na niedobór kierowców zawodowych na rynku pracy" wskazywany "międzynarodowe organizacje reprezentujące interesy pracodawców i pracobiorców".

Nowe zasady badań kierowców. Okłamiesz lekarza, możesz trafić za kratki

Samo rozporządzenie wprowadzić ma również nowy wzór oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, jakie składać muszą osoby ubiegające się o prawo jazdy lub kierowcy - głównie zawodowi - poddawani badaniom okresowym.

To efekt nowelizacji przepisów z 17 października 2025, które poskutkowały m.in. nowymi zapisami w Ustawie o kierujących pojazdami. Czytamy w niej (art. 78.1) że:

"Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu, a w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia lub słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 - rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe, są obowiązani wypełnić oświadczenie dotyczące stanu zdrowia".

Nowe przepisy precyzują, że oświadczenie w formie ankiety ma być składane uprawnionemu lekarzowi "pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń". W efekcie, po części IV oświadczenia pojawić ma się też część V o treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne z prawdą".

Lepiej nie oszukiwać lekarza. Za kłamstwo nawet 8 lat więzienia

Przypomnijmy - zgodnie z cytowanymi zapisami Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, grozi obecnie od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Takie zapisy mają nadać oświadczeniu zdecydowanie wyższą rangę i przenosi część odpowiedzialności z lekarza orzekającego na samego badanego. W założeniu nowe przepisy mają ograniczyć przypadki zatajania ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego informacji zdrowotnych.

Planowany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia - 3 czerwca 2026 roku - wynika właśnie z zapisów zmodyfikowanej niedawno Ustawy o kierujących pojazdami. Czytamy w niej, że art. 4 pkt 1 (przepisy dotyczące kat D) i 18 (oświadczenie pod odpowiedzialnością karną) wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli właśnie 3 czerwca.

Którzy kierowcy muszą obowiązkowo przechodzić badania lekarskie?

Przypominamy, że - oprócz kandydatów na kierowców - obowiązkowo przechodzić muszą wyłącznie kierowcy zawodowi lub ci, którzy stracili uprawnienia ze względów zdrowotnych lub za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków. Kierowcy zawodowi muszą pojawiać się u lekarza co maksymalnie 5 lat (do 60. roku życia) lub 2,5 roku (po ukończeniu 60. roku życia). Standardowa wymiana prawa jazdy, jeśli dokument stracił ważność po określonym czasie, nie wymaga obecnie wizyty lekarskiej. W Polsce nie ma też przepisów mówiących o obowiązkowych badaniach kierowców seniorów.

Mimo szerokiej dyskusji jaka toczyła się w sprawie badań kierowców przy okazji prac nad tzw. 4 dyrektywą w sprawie praw jazdy, w całej UE nie zdecydowano się też na wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich dla starszych kierowców, pozostawiając ewentualne rozwiązania w tym zakresie władzom państwowym.

