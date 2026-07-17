W skrócie 16 lipca we Francji rusza trzecia edycja programu dopłat do leasingu socjalnego aut elektrycznych, w ramach której najtańsze modele kosztują poniżej 100 euro miesięcznie.

Z leasingu socjalnego skorzystają pełnoletni mieszkańcy Francji, którzy nie pobrali dotacji wcześniej i wykażą dojazdy do pracy lub odpowiedni przebieg roczny pojazdu.

Francuskie władze faworyzują producentów z Europy, wprowadzając limit masy pojazdu do 1800 kg, co wyklucza z programu wiele cięższych modeli aut elektrycznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Francuski rząd już po raz trzeci zdecydował się uruchomić wsparcie w postaci dopłat do leasingu socjalnego aut elektrycznych. Szacuje się, że tym razem z programu będzie mgło skorzystać 50 tys. gospodarstw domowych. Pierwsza edycja - w 2024 roku - zakładała dofinansowanie dla około 25 tys. kierowców. Ostatecznie program cieszył się tak wielkim powodzeniem, że dwukrotnie zwiększono jego budżet. Ponowiono go również w roku 2025, gdy z dopłat skorzystało kolejnych 50 tys. francuskich kierowców.

Francuzi wspierają własnych producentów. Niemcy muszą obejść się smakiem

Program nie polega jedynie na promowaniu elektromobilności, ale też wspieraniu producentów budujących swoje modele lokalnie, w Europie. Francuskie władze deklarują maksymalne wsparcie na poziomie 29 proc. wartości auta limitowane maksymalną wysokością 6 500 euro. Ta wartość może jednak zostać zwiększona do 9 500 euro, jeśli samochód powstaje w większości w europejskich fabrykach. W ten sposób władze promują lokalnych producentów - do preferencyjnego wsparcia wliczają się m.in. Citroen e-C3, Peugeot e-208 czy Renault Twingo.

Z drugiej strony kryteria leasingu socjalnego wprowadzają nowy limit masy pojazdu - 1800 kg (w 2025 roku było to 2399 kg), co wyklucza z dopłat takie modele, jak np. Kia EV4 czy Ford Explorer. Nowe kryterium wykluczyło z francuskiego wsparcia całą elektryczną gamę modelową Grupy Volkswagen.

Do dopłat kwalifikują się jedynie małe i względnie tanie samochody, wyposażone w nieduże akumulatory, a więc o ograniczonym zasięgu.

Dla kogo leasing socjalny elektryków we Francji?

Z nowej edycji leasing socjalnego skorzystać mogą pełnoletni mieszkańcy Francji, którzy do tej pory nie otrzymali państwowego wsparcia w ramach poprzednich programów. Wymóg to m.in. 8 000 km rocznego przebiegu "w ramach swojej działalności zawodowej".

Pod tym terminem kryją się m.in. dojazdy do miejsca pracy czy szkoły. W przypadku mniejszych przebiegów trzeba jedynie wykazać, że odległość miedzy miejscem zamieszkania i pracy przekracza 10 km.

Jakie warunki leasingu socjalnego auta elektrycznego we Francji

Do wsparcia kwalifikuje się najem długoterminowy trwający przynajmniej 36 miesięcy, bez względu na to, czy na koniec klient zdecyduje się oddać czy wykupić pojazd. Państwowe wsparcie trafia bezpośrednio do sprzedawcy i pokrywa tzw. opłatę wstępną. Maksymalna rata miesięczna za pojazd nie może przekraczać 200 euro. Limit nie obejmuje jednak ubezpieczenia i usług dodatkowych (np. streaming itd.).

Aktualnie w ramach programu Francuzi wybierać mogą spośród około 20 elektrycznych modeli, z których trzy - Citroen e-C3 (94 euro), Fiat Grande Panda (95 euro) i Opel Frontera Electric (99 euro), oferują ratę na poziomie poniżej 100 euro miesięcznie.





Od wypadku do wypadku, czyli zmiany w przepisach ruchu drogowego Polsat News