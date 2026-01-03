W skrócie Chińskie auta przyczyniły się do powrotu promocji i niższych cen w polskich salonach samochodowych.

Średnia cena nowych aut rośnie wolniej niż w poprzednich latach, głównie z powodu presji ze strony chińskich producentów.

Chińskie marki zdobyły znaczący udział w rynku, choć nadal dominują europejscy i azjatyccy giganci, tacy jak Toyota czy Skoda.

Takie wnioski płyną ze wstępnej analizy rynku nowych aut w Polsce w 2025 roku o jaką pokusił się IBRM Samar. Wynika z niej, że średnia cena sprzedaży nowych aut osobowych wzrosła na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy o nieco ponad 4,2 tys. zł.

Rok wcześniej było to blisko dwukrotnie więcej, a dwa lata wstecz wzrost wyniósł aż 18 tys. zł

Chińczycy dokręcili śrubę. Nowe auta tańsze od poprzedników

Ekspert nie ma wątpliwości, że "głównym powodem jest wyprzedaż samochodów z dużymi rabatami, która przyciągnęła do salonów osoby fizyczne, zwykle kupujące samochody tańszych marek". Dodaje, że w przedostatnim miesiącu roku udział marek premium w ogóle sprzedaży spadł do 21,3 proc, co jest drugim najniższym wynikiem w skali roku.

Hadyś zauważa, że do zmian na polskim rynku przyczynili się głównie Chińczycy. Chińskie marki zaoferowały "bardzo korzystne cenowo modele" oferowane w najpopularniejszych segmenty polskiego rynku - B-SUV i C-SUV. W efekcie zadomowione na rynku marki europejskie i azjatyckie zmuszone zostały do korekty cenników. Aktualnie mamy do czynienia z bardzo nietypowym scenariuszem, gdy zupełnie nowe lub odświeżone generacje popularnych modeli rozpoczynają swoją rynkową karierę z cenami niższymi od poprzedników.

Obecnie wyprzedaże rocznika czy oferty promocyjne gwarantujące "sumy korzyści" trwają m.in. w salonach Toyoty, Skody, Volkswagena, Hyundaia, Kii czy Renault czyli marek z listy 10 najchętniej wybieranych w Polsce producentów nowych aut.

Ceny nowych aut w Polsce. Chińskie tańsze o 1/4

Z analizy IBRM Samar wynika, że średnia cena chińskich samochodów rejestrowanych w Polsce w 2025 roku nie przekracza 139 tys. zł. Dla porównania, średnia rynkowa cena nowego auta w Polsce to około 186 tys. zł. Różnica 47 tys. zł oznacza, że statystyczne nowe chińskie auto rejestrowane w naszym kraju jest dziś o 25 proc. tańsze niż konkurencja.

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że rynkowa średnia zawyżana jest przez - dominujących na rynku - klientów flotowych. Te często decydują się na pojazdy segmentu premium, licząc na ich wyższa wartość rezydualną w momencie odsprzedaży.

Dane Samaru nie pozostawiają wątpliwości, że odchodzący 2025 rok zapisze się w historii polskiego rynku właśnie pod znakiem producentów z Chin. Chociaż od debiutu największych chińskich graczy - MG, Omody i Jaecoo - nie minęły jeszcze trzy lata, udział chińskich marek w ogóle rejestracji nowych aut w listopadzie osiągnął rekordowy wynik 10,4 proc.

Jakie auta kupowali Polacy w 2025 roku?

Chociaż udział chińskich marek w ogóle rejestracji nowych aut w Polsce trzeba uznać za imponujący, dominująca pozycja "starych graczy" wydaje się bezpieczna. W rankingu rejestracji przoduje Toyota (ponad 90 tys. zarejestrowanych aut), przed Skodą (63,8 tys. zarejestrowanych aut), Volkswagenem (blisko 42 tys. rejestracji), BMW (30,5 tys. rejestracji) i Kia (30,2 tys. rejestracji).

Dla porównania najlepiej sprzedająca się chińska marka w Polsce - MG - w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2025 roku zanotowała niespełna 14,7 tys. rejestracji zajmując 14. miejsce w rankingu popularności. Z drugiej strony, chiński beniaminek obecny w Polsce od niespełna 3 lat, zanotował zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży, niż tak zakorzenione w świadomości polskich nabywców marki, jak chociażby: Nissan (niespełna 10 tys. rejestracji), Peugeot (niespełna 9,5 tys. rejestracji), Opel (nieco ponad 9,3 tys. rejestracji) czy Citroen (8,8 tys. rejestracji) i Suzuki (7,4 tys. rejestracji).

Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2025 roku:

Toyota Corolla (ponad 23 tys. rejestracji) Skoda Octavia (20,6 tys. rejestracji) Toyota C-HR (13,9 tys. rejestracji) Kia Sportage (13,6 tys. rejestracji) Toyota Yaris Cross (13,2 tys. rejestracji) Hyundai Tucson (11,5 tys. rejestracji) Toyota Yaris (10,4 tys. rejestracji) Volkswagen T-Roc (9,9 tys. rejestracji) Toyota RAV4 (9,2 tys. rejestracji) MG HS (8,3 tys. rejestracji)

