Nowe auto w Polsce. Średnia cena w górę, ale Chińczycy dokręcili śrubę

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Chińskie auta można lubić lub nie, ale eksperci nie mają wątpliwości, że właśnie dzięki nowym graczom zza Wielkiego Muru do polskich salonów wróciły promocje i obniżki cen. Średnia cena nowego auta w Polsce wzrosła w ostatnim roku o skromne 4 tys. zł. Dla porównania, jeszcze dwa lata temu nowe auta drożały u nas w tempie blisko 20 tys. zł rocznie.

Trzy nowe samochody marki MG ustawione przed salonem samochodowym z dużymi szklanymi witrynami, na których widnieje napis OMG JUŻ OTWARTE, w tle widoczne są budynki mieszkalne i drzewa.
Chińskie samochody zahamowały podwyżki cen nowych aut w PolscePaweł RygasINTERIA.PL

W skrócie

  • Chińskie auta przyczyniły się do powrotu promocji i niższych cen w polskich salonach samochodowych.
  • Średnia cena nowych aut rośnie wolniej niż w poprzednich latach, głównie z powodu presji ze strony chińskich producentów.
  • Chińskie marki zdobyły znaczący udział w rynku, choć nadal dominują europejscy i azjatyccy giganci, tacy jak Toyota czy Skoda.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Takie wnioski płyną ze wstępnej analizy rynku nowych aut w Polsce w 2025 roku o jaką pokusił się IBRM Samar. Wynika z niej, że średnia cena sprzedaży nowych aut osobowych wzrosła na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy o nieco ponad 4,2 tys. zł.

Rok wcześniej było to blisko dwukrotnie więcej, a dwa lata wstecz wzrost wyniósł aż 18 tys. zł
zauważa główny analityk IBRM Samar – Michał Hadyś.

Chińczycy dokręcili śrubę. Nowe auta tańsze od poprzedników

Ekspert nie ma wątpliwości, że "głównym powodem jest wyprzedaż samochodów z dużymi rabatami, która przyciągnęła do salonów osoby fizyczne, zwykle kupujące samochody tańszych marek". Dodaje, że w przedostatnim miesiącu roku udział marek premium w ogóle sprzedaży spadł do 21,3 proc, co jest drugim najniższym wynikiem w skali roku.

Hadyś zauważa, że do zmian na polskim rynku przyczynili się głównie Chińczycy. Chińskie marki zaoferowały "bardzo korzystne cenowo modele" oferowane w najpopularniejszych segmenty polskiego rynku - B-SUV i C-SUV. W efekcie zadomowione na rynku marki europejskie i azjatyckie zmuszone zostały do korekty cenników. Aktualnie mamy do czynienia z bardzo nietypowym scenariuszem, gdy zupełnie nowe lub odświeżone generacje popularnych modeli rozpoczynają swoją rynkową karierę z cenami niższymi od poprzedników.

Obecnie wyprzedaże rocznika czy oferty promocyjne gwarantujące "sumy korzyści" trwają m.in. w salonach Toyoty, Skody, Volkswagena, Hyundaia, Kii czy Renault czyli marek z listy 10 najchętniej wybieranych w Polsce producentów nowych aut.

Ceny nowych aut w Polsce. Chińskie tańsze o 1/4

Z analizy IBRM Samar wynika, że średnia cena chińskich samochodów rejestrowanych w Polsce w 2025 roku nie przekracza 139 tys. zł. Dla porównania, średnia rynkowa cena nowego auta w Polsce to około 186 tys. zł. Różnica 47 tys. zł oznacza, że statystyczne nowe chińskie auto rejestrowane w naszym kraju jest dziś o 25 proc. tańsze niż konkurencja.

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że rynkowa średnia zawyżana jest przez - dominujących na rynku - klientów flotowych. Te często decydują się na pojazdy segmentu premium, licząc na ich wyższa wartość rezydualną w momencie odsprzedaży.

Dane Samaru nie pozostawiają wątpliwości, że odchodzący 2025 rok zapisze się w historii polskiego rynku właśnie pod znakiem producentów z Chin. Chociaż od debiutu największych chińskich graczy - MG, Omody i Jaecoo - nie minęły jeszcze trzy lata, udział chińskich marek w ogóle rejestracji nowych aut w listopadzie osiągnął rekordowy wynik 10,4 proc.

Jakie auta kupowali Polacy w 2025 roku?

Chociaż udział chińskich marek w ogóle rejestracji nowych aut w Polsce trzeba uznać za imponujący, dominująca pozycja "starych graczy" wydaje się bezpieczna. W rankingu rejestracji przoduje Toyota (ponad 90 tys. zarejestrowanych aut), przed Skodą (63,8 tys. zarejestrowanych aut), Volkswagenem (blisko 42 tys. rejestracji), BMW (30,5 tys. rejestracji) i Kia (30,2 tys. rejestracji).

Zobacz również:

Polacy rzucili się na chińskie samochody. Sprzedaż wzrosła sześć razy
Wiadomości

Chińskie samochody podbijają Polskę. Sprzedaż wzrosła sześć razy

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Dla porównania najlepiej sprzedająca się chińska marka w Polsce - MG - w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2025 roku zanotowała niespełna 14,7 tys. rejestracji zajmując 14. miejsce w rankingu popularności. Z drugiej strony, chiński beniaminek obecny w Polsce od niespełna 3 lat, zanotował zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży, niż tak zakorzenione w świadomości polskich nabywców marki, jak chociażby: Nissan (niespełna 10 tys. rejestracji), Peugeot (niespełna 9,5 tys. rejestracji), Opel (nieco ponad 9,3 tys. rejestracji) czy Citroen (8,8 tys. rejestracji) i Suzuki (7,4 tys. rejestracji).

Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2025 roku:

  1. Toyota Corolla (ponad 23 tys. rejestracji)
  2. Skoda Octavia (20,6 tys. rejestracji)
  3. Toyota C-HR (13,9 tys. rejestracji)
  4. Kia Sportage (13,6 tys. rejestracji)
  5. Toyota Yaris Cross (13,2 tys. rejestracji)
  6. Hyundai Tucson (11,5 tys. rejestracji)
  7. Toyota Yaris (10,4 tys. rejestracji)
  8. Volkswagen T-Roc (9,9 tys. rejestracji)
  9. Toyota RAV4 (9,2 tys. rejestracji)
  10. MG HS (8,3 tys. rejestracji)
Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testuINTERIA.PL

Najnowsze