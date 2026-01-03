Nowe auto w Polsce. Średnia cena w górę, ale Chińczycy dokręcili śrubę
Chińskie auta można lubić lub nie, ale eksperci nie mają wątpliwości, że właśnie dzięki nowym graczom zza Wielkiego Muru do polskich salonów wróciły promocje i obniżki cen. Średnia cena nowego auta w Polsce wzrosła w ostatnim roku o skromne 4 tys. zł. Dla porównania, jeszcze dwa lata temu nowe auta drożały u nas w tempie blisko 20 tys. zł rocznie.
W skrócie
- Chińskie auta przyczyniły się do powrotu promocji i niższych cen w polskich salonach samochodowych.
- Średnia cena nowych aut rośnie wolniej niż w poprzednich latach, głównie z powodu presji ze strony chińskich producentów.
- Chińskie marki zdobyły znaczący udział w rynku, choć nadal dominują europejscy i azjatyccy giganci, tacy jak Toyota czy Skoda.
Takie wnioski płyną ze wstępnej analizy rynku nowych aut w Polsce w 2025 roku o jaką pokusił się IBRM Samar. Wynika z niej, że średnia cena sprzedaży nowych aut osobowych wzrosła na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy o nieco ponad 4,2 tys. zł.
Rok wcześniej było to blisko dwukrotnie więcej, a dwa lata wstecz wzrost wyniósł aż 18 tys. zł
Chińczycy dokręcili śrubę. Nowe auta tańsze od poprzedników
Ekspert nie ma wątpliwości, że "głównym powodem jest wyprzedaż samochodów z dużymi rabatami, która przyciągnęła do salonów osoby fizyczne, zwykle kupujące samochody tańszych marek". Dodaje, że w przedostatnim miesiącu roku udział marek premium w ogóle sprzedaży spadł do 21,3 proc, co jest drugim najniższym wynikiem w skali roku.
Hadyś zauważa, że do zmian na polskim rynku przyczynili się głównie Chińczycy. Chińskie marki zaoferowały "bardzo korzystne cenowo modele" oferowane w najpopularniejszych segmenty polskiego rynku - B-SUV i C-SUV. W efekcie zadomowione na rynku marki europejskie i azjatyckie zmuszone zostały do korekty cenników. Aktualnie mamy do czynienia z bardzo nietypowym scenariuszem, gdy zupełnie nowe lub odświeżone generacje popularnych modeli rozpoczynają swoją rynkową karierę z cenami niższymi od poprzedników.
Obecnie wyprzedaże rocznika czy oferty promocyjne gwarantujące "sumy korzyści" trwają m.in. w salonach Toyoty, Skody, Volkswagena, Hyundaia, Kii czy Renault czyli marek z listy 10 najchętniej wybieranych w Polsce producentów nowych aut.
Ceny nowych aut w Polsce. Chińskie tańsze o 1/4
Z analizy IBRM Samar wynika, że średnia cena chińskich samochodów rejestrowanych w Polsce w 2025 roku nie przekracza 139 tys. zł. Dla porównania, średnia rynkowa cena nowego auta w Polsce to około 186 tys. zł. Różnica 47 tys. zł oznacza, że statystyczne nowe chińskie auto rejestrowane w naszym kraju jest dziś o 25 proc. tańsze niż konkurencja.
Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że rynkowa średnia zawyżana jest przez - dominujących na rynku - klientów flotowych. Te często decydują się na pojazdy segmentu premium, licząc na ich wyższa wartość rezydualną w momencie odsprzedaży.
Dane Samaru nie pozostawiają wątpliwości, że odchodzący 2025 rok zapisze się w historii polskiego rynku właśnie pod znakiem producentów z Chin. Chociaż od debiutu największych chińskich graczy - MG, Omody i Jaecoo - nie minęły jeszcze trzy lata, udział chińskich marek w ogóle rejestracji nowych aut w listopadzie osiągnął rekordowy wynik 10,4 proc.
Jakie auta kupowali Polacy w 2025 roku?
Chociaż udział chińskich marek w ogóle rejestracji nowych aut w Polsce trzeba uznać za imponujący, dominująca pozycja "starych graczy" wydaje się bezpieczna. W rankingu rejestracji przoduje Toyota (ponad 90 tys. zarejestrowanych aut), przed Skodą (63,8 tys. zarejestrowanych aut), Volkswagenem (blisko 42 tys. rejestracji), BMW (30,5 tys. rejestracji) i Kia (30,2 tys. rejestracji).
Dla porównania najlepiej sprzedająca się chińska marka w Polsce - MG - w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2025 roku zanotowała niespełna 14,7 tys. rejestracji zajmując 14. miejsce w rankingu popularności. Z drugiej strony, chiński beniaminek obecny w Polsce od niespełna 3 lat, zanotował zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży, niż tak zakorzenione w świadomości polskich nabywców marki, jak chociażby: Nissan (niespełna 10 tys. rejestracji), Peugeot (niespełna 9,5 tys. rejestracji), Opel (nieco ponad 9,3 tys. rejestracji) czy Citroen (8,8 tys. rejestracji) i Suzuki (7,4 tys. rejestracji).
Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2025 roku:
- Toyota Corolla (ponad 23 tys. rejestracji)
- Skoda Octavia (20,6 tys. rejestracji)
- Toyota C-HR (13,9 tys. rejestracji)
- Kia Sportage (13,6 tys. rejestracji)
- Toyota Yaris Cross (13,2 tys. rejestracji)
- Hyundai Tucson (11,5 tys. rejestracji)
- Toyota Yaris (10,4 tys. rejestracji)
- Volkswagen T-Roc (9,9 tys. rejestracji)
- Toyota RAV4 (9,2 tys. rejestracji)
- MG HS (8,3 tys. rejestracji)