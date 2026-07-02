W skrócie Audi wprowadziło do polskiego konfiguratora trzecią generację modelu Q7 z pełną gamą silnikową i cenami.

Nowe Audi Q7 oferuje wybór konfiguracji wnętrza oraz opcje silników V6 TDI z technologią miękkiej hybrydy.

Samochód otrzymał rozbudowany system oświetlenia oraz opcjonalne pakiety wyposażenia, a ceny rozpoczynają się od 393 400 zł brutto.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Nowe Audi Q7 dostępne będzie w trzech konfiguracjach wnętrza - jako model pięcio-, sześcio- lub siedmiomiejscowy. To pierwsza generacja Q7, w której klienci mogą zdecydować się również na dwa indywidualne fotele w drugim rzędzie zamiast klasycznej trzyosobowej kanapy.

Dwa silniki Diesla i miękka hybryda. Takie jednostki napędzają nowe Audi Q7

Na początku sprzedaży producent przygotował dwie jednostki napędowe - obie bazują na trzylitrowym silniku V6 TDI i współpracują z układem miękkiej hybrydy MHEV plus. Podstawowa wersja rozwija 245 KM i 500 Nm, natomiast mocniejsza oferuje 299 KM oraz 630 Nm. Pierwsza pozwala na start do 100 km/h w 7,2 s, a mocniejsza w 6 s. Co istotne, obie posiadają generator układu napędowego, który podczas przyspieszania może chwilowo wspierać silnik dodatkową mocą 24 KM.

Audi nie poinformowało na razie o innych wersjach silnikowych przeznaczonych na polski rynek. Producent stawia obecnie wyłącznie na wysokoprężne jednostki V6 wyposażone w układ miękkiej hybrydy, ale niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości gama jednostek napędowych zostanie rozszerzona o benzynowy silnik V6 oraz hybrydy typu plug-in.

Trzecia generacja Q7 ma pod maską silnik V6 TDI współpracujący z miękką hybrydą. Audi materiały prasowe

Nowe wnętrze i więcej możliwości konfiguracji. Q7 to auto dla dużej rodziny

Największe zmiany dotyczą możliwości konfiguracji kabiny. Standardowo nowe Audi Q7 oferowane będzie jako samochód pięciomiejscowy, jednakże klienci mogą wybrać także wspomnianą już wersję z dwoma indywidualnymi fotelami w drugim rzędzie lub klasyczną odmianę siedmiomiejscową. Wszystkie siedzenia wyposażono w elektryczną regulację. W najwyższych wersjach wyposażenia dostępny będzie również panoramiczny dach z podświetleniem i możliwością regulacji stopnia przezroczystości.

Wnętrze Audi Q7 trzeciej generacji. Audi materiały prasowe

Nowe oświetlenie Audi Q7. Samochód poinformuje innych kierowców

Jedną z najważniejszych nowości trzeciej generacji Audi Q7 jest rozbudowany system oświetlenia. W wyposażeniu opcjonalnym dostępne będą reflektory Digital Matrix LED wykorzystujące moduły micro-LED, które pozwalają precyzyjniej sterować wiązką światła. Z tyłu zastosowano natomiast światła Digital OLED trzeciej generacji. Producent zintegrował je z systemami wspomagającymi kierowcę, dzięki czemu mogą przekazywać wybrane informacje innym uczestnikom ruchu.

Nowością jest również projekcja kierunkowskazów na nawierzchnię. Podczas zmiany pasa ruchu lub skrętu na jezdni wyświetlany jest świetlny sygnał zsynchronizowany z kierunkowskazami pojazdu.

Tak prezentuje się projekcja kierunkowskazów na nawierzchnię. Audi materiały prasowe

Ile kosztuje nowe Audi Q7?

Cena Audi Q7 trzeciej generacji z silnikiem 3.0 V6 TDI o mocy 245 KM rozpoczyna się od 393,4 tys. zł. Na liście wyposażenia znajduje się m.in. 3-strefowa klimatyzacja, 20-calowe felgi, podgrzewane przednie fotele, elektrycznie otwierana klapa bagażnika czy system bezkluczykowego dostępu do samochodu.

Natomiast za wersję z mocniejszym motorem należy zapłacić 409,8 tys. zł. Producent rozpoczął już przyjmowanie zamówień, a na stronie Audi dostępny jest konfigurator.

Zaoszczędzisz 21 tys. zł kupując Audi Q7 z limitowanym pakietem Premiere Edition

Wraz z debiutem nowego Audi Q7 na polskim rynku dostępny jest również limitowany pakiet Premiere Edition, w skład której wchodzi pakiet sportowych dodatków S-line obejmujący zarówno detale nadwozia, jak i wykończenie wnętrza, 22-calowego obręcze kół ze stopów lekkich, lakier metalizowany czy sportowe fotele. Decydując się na ten pakiet można zaoszczędzić ponad 21 140 zł w porównaniu z ceną tych elementów zamawianych osobno. Ponadto Q7 dostępne jest z pakietami Comfort, Technology oraz Exteriour.

Klienci zainteresowani nowym Audi Q7 mogą skorzystać z finansowania w ramach programu Audi Perfect Lease. Przy umowie zawartej na 36 miesięcy - z 10-procentową opłatą wstępną oraz limitem 15 tys. km rocznie - rata leasingu dla wersji z silnikiem 3.0 V6 TDI o mocy 245 KM zaczyna się od 3308 zł netto miesięcznie.

Bezpośrednia konkurencja Audi Q7. Na celowniku BMW, Mercedes i Volvo

Audi Q7 jest modelem znanym i lubianym, ale w swoim segmencie ma godnych konkurentów. Przede wszystkim flagowy SUV niemieckiego producenta musi mierzyć się z BMW X5, którego cena z silnikiem Diesla o mocy 313 KM rozpoczyna się od 425 tys. zł. Z kolei Mercedes GLE z sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym (286 KM) wiąże się z wydatkiem od 419 tys. zł. Bezpośrednim konkurentem jest również Volvo XC90, którego podstawowa wersja z jednostką benzynową generującą 250 KM rozpoczyna się od 339,9 tys. zł.





Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL