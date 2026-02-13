Spis treści: Co to jest akumulator sodowo-jonowy? Ile zasięgu daje akumulator sodowy CATL? Jak akumulatory sodowe radzą sobie w zimie? Czy akumulatory sodowe są bezpieczniejsze? Kiedy akumulatory sodowe trafią do Europy?

Pierwsze testy nowych akumulatorów przeprowadzono w ekstremalnych warunkach północnych Chin, gdzie temperatury spadają do minus 30 stopni. To właśnie odporność na mróz jest jedną z największych zalet nowej technologii. CATL i chiński producent samochodów Changan ogłosiły, że pierwszy model z akumulatorem "Naxtra" trafi na rynek w tym roku.

Co to jest akumulator sodowo-jonowy?

Akumulator sodowo-jonowy działa na podobnej zasadzie co litowo-jonowy, ale zamiast litu wykorzystuje sód, czyli jeden z najczęściej występujących pierwiastków na Ziemi. Jest składnikiem zwykłej soli kuchennej i dosłownie jest go jak piasku nad morzem. Lit natomiast jest metalem rzadkim, którego wydobycie koncentruje się w kilku krajach, a ceny potrafią gwałtownie zmieniać się w zależności od sytuacji geopolitycznej.

Dlaczego akumulatory sodowe nie były stosowane wcześniej? Branża odrzuciła tę technologię już w latach osiemdziesiątych ze względu na niską gęstość energii. Akumulator sodowy o tej samej pojemności co litowy musiałby być znacznie cięższy, co w samochodzie oznacza gorsze osiągi i mniejszy zasięg. CATL twierdzi jednak, że problem został rozwiązany.

Ile zasięgu daje akumulator sodowy CATL?

Nowy akumulator "Naxtra" ma niewielką pojemność 45 kWh i zapewnia modelowi Changan zasięg 400 kilometrów. To oznacza zużycie energii na poziomie około 11 kWh na 100 km, co jest wynikiem wręcz rewolucyjnym.

Gęstość energii wynosi 175 Wh/kg, a cały akumulator waży około 250 kilogramów. Dla porównania - nowoczesne akumulatory litowo-jonowe osiągają 200-250 Wh/kg w zależności od składu chemicznego. CATL zapowiada, że kolejna generacja osiągnie 200 Wh/kg. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2021 roku CATL prezentował akumulator sodowy o gęstości 160 Wh/kg.

Jak akumulatory sodowe radzą sobie w zimie?

Według CATL akumulatory sodowo-jonowe są trzykrotnie wydajniejsze w niskich temperaturach niż popularne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Przy minus 40 stopniach Celsjusza zachowują 90 procent pierwotnej pojemności, a producent gwarantuje działanie nawet do minus 50 stopni.

A przecież jednym z największych problemów samochodów elektrycznych jest drastyczny spadek zasięgu zimą, gdy akumulator traci pojemność, a dodatkowo energię pochłania ogrzewanie kabiny. Akumulatory sodowe nie wymagają podgrzewania przed jazdą, co eliminuje jeden z głównych "pożeraczy" energii w zimowych warunkach.

Czy akumulatory sodowe są bezpieczniejsze?

CATL twierdzi, że tak. Ogniwa sodowo-jonowe są praktycznie niepalne i znacznie lepiej znoszą wysokie temperatury oraz duże prądy ładowania. Producent informuje, że nowe akumulatory przeszły standardowe testy bezpieczeństwa, w tym tak zwany test przebicia gwoździem i próby zderzeniowe. Dodatkową zaletą jest większa trwałość. Akumulatory sodowe mają wytrzymywać więcej cykli ładowania i rozładowania niż ich litowe odpowiedniki.

Kiedy akumulatory sodowe trafią do Europy?

Changan, chiński producent współpracujący z CATL przy wdrożeniu nowej technologii, rozpoczął działalność w Niemczech w 2025 roku i buduje sieć dealerską. Kiedy dokładnie modele z akumulatorami sodowymi pojawią się w Europie, firma na razie nie precyzuje.

CATL współpracuje jednak nie tylko z marką Changan. Od 2023 roku trwają testy z firmą JAC, w której większościowe udziały ma Volkswagen. Testowano mały elektryczny model Sol E10X, a jeszcze w 2026 roku akumulator sodowy ma być dostępny jako opcja w modelu Aion UT.

"To początek ery dwóch technologii w kwestii chemii akumulatorów" - powiedział Gao Huan, szef chińskiej dywizji elektromobilności CATL. Producent nie zamierza rezygnować z ogniw litowych, ale traktuje technologię sodową jako uzupełnienie oferty, szczególnie dla mniejszych i tańszych samochodów elektrycznych.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL