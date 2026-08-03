W skrócie Toyota Bank podniósł limit pojedynczej lokaty do 100 tys. zł, a jeden klient może założyć maksymalnie dziesięć takich depozytów, co pozwala ulokować łącznie milion złotych.

Oprocentowanie lokat wynosi 4,30 proc. w skali roku przy umowie na pół roku, co pozwala pokryć miesięczne raty za auta marki Toyota i Lexus z wypracowanych odsetek.

Na tle średniej rynkowej wynoszącej 3,3 proc., oferta Toyota Banku pozostaje jedną z korzystniejszych, a procedura założenia lokaty odbywa się w pełni zdalnie.

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Toyota Bank wprowadził nową ofertę od 3 lipca 2026 r. Maksymalna kwota pojedynczej Lokaty Standard wynosi teraz 100 tys. zł zamiast dotychczasowych 40 tys. zł. Jeden klient może założyć do dziesięciu takich depozytów, więc łączny limit rośnie do miliona złotych. Oprocentowanie pozostaje bez zmian i wynosi 4,30 proc. w skali roku przy lokacie półrocznej oraz 4,20 proc. przy trzymiesięcznej.

Minimalna wpłata to 2 tys. zł, a lokatę zakłada się na okres 3- lub 6 miesięcy. Sama procedura jest dość łatwa i nie wymaga zakładania konta osobistego ani wizyty w oddziale, bo tożsamość potwierdza się zdalnie przez wideoweryfikację. Kolejnych depozytów nie trzeba już poprzedzać podpisywaniem umowy.

Toyota Bank zamierza skorzystać z coraz większego zainteresowania klientów, którzy chcą deponować dużo wyższe kwoty niż jeszcze kilka lat temu. Stąd pomysł na podniesienie limitu, żeby klienci nie musieli dzielić swoich oszczędności pomiędzy różne oferty i banki.

Ile trzeba mieć kapitału na ratę za Lexusa ES?

Toyota Bank Polska funkcjonuje w Polsce od 2000 roku i jest częścią Toyota Motor Corporation oraz Toyota Financial Services. Oferta banku skupia się głównie wokół finansowania zakupu samochodów marki Toyota i Lexus. Oprócz tego klienci mogą powierzyć swoje oszczędności w depozycie, a przy okazji np. spłacać ratę auta, wykorzystując zysk na koncie.

Od kapitału ulokowanego na 4,30 proc. rocznie trzeba później odliczyć 19 proc. podatku od zysków kapitałowych. Rachunek jest bardzo prosty, dlatego sprawdzamy jakie środki trzeba mieć na koncie, żeby wybrać sobie jeden z nowszych modeli japońskiej marki i finansować go z odsetek.

Rata za nowego Lexusa ES 300h ósmej generacji według oficjalnego kalkulatora oferty Kinto na stronie producenta wynosi 2 448 zł miesięcznie brutto. Aby odsetki z lokaty pokryły tę kwotę, na depozycie musi leżeć około 843 tys. zł. Elektryczny ES 350e z ratą 2 817 zł wymaga już blisko 970 tys. zł, a najmocniejszy ES 500e przy racie 2 812 zł mniej więcej 969 tys. zł.

Dzięki wyższemu limitowi w Toyota Banku można pokryć całą gamę modelu ES, łącznie z wersjami elektrycznymi. Klient nie musi wydawać oszczędności na zakup samochodu, więc kapitał pozostaje nienaruszony, a odsetki finansują użytkowanie auta kosztującego ponad ćwierć miliona złotych.

Ile trzeba mieć oszczędności, żeby spłacać Toyotę odsetkami?

Skala robi się bardziej przystępna po zejściu w dół gamy. Rata Toyoty Aygo X w leasingu konsumenckim wynosi 799 zł miesięcznie, co oznacza, że wystarczy około 275 tys. zł kapitału. Toyota Yaris z ratą 860 zł wymaga mniej więcej 296 tys. zł, a więc kwoty mieszczącej się w trzech lokatach. Rodzinny RAV4 z ratą 1 930 zł potrzebuje już około 665 tys. zł.

Różnica między krańcami tej drabinki jest znacząca. Próg dla miejskiego Aygo X to mniej niż trzecia część progu dla elektrycznego ES-a. Dla oszczędzającego oznacza to, że mechanizm nie dotyczy wyłącznie posiadaczy siedmiocyfrowych oszczędności. Pojedyncza lokata na maksymalne 100 tys. zł przynosi po pół roku około 1 741 zł netto, czyli ponad dwie miesięczne raty za Aygo X.

Czy lokata na 4,30 proc. to dobra oferta?

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe łącznie o 2 punkty procentowe między czerwcem 2025 a marcem 2026 r., sprowadzając stopę referencyjną z 5,75 do 3,75 proc. Oferty depozytowe poszły w ślad za tym ruchem. Według danych NBP średnie oprocentowanie nowych lokat gospodarstw domowych spadło do około 3,3 proc., podczas gdy rok wcześniej przeciętny depozyt dawał ponad 5 proc.

Toyota Bank nie podniósł oprocentowania, lecz usunął własne ograniczenie kwotowe. Przy dotychczasowym limicie 400 tys. zł osoba dysponująca pół milionem musiała dzielić środki między instytucje.

Klient z kapitałem sięgającym prawie miliona złotych mógłby po prostu kupić nowego Lexusa ES za gotówkę i zostać z ponad pół milionem złotych wolnych środków, zamiast zamrażać całą kwotę na lokacie i płacić ratę leasingu. Mechanizm ma sens głównie dla osób, które i tak trzymają oszczędności w banku i chcą z nich dodatkowego dochodu.

Trzeba też pamiętać, że stawka 4,30 proc. dotyczy jednego okresu rozliczeniowego, pół roku. Żeby odsetki pokrywały ratę przez cały czas trwania leasingu, lokatę trzeba będzie odnawiać co pół roku na warunkach, które wtedy będą obowiązywać.

Przy średniej rynkowej w okolicach 3,3 proc. stawka Toyota Banku pozostaje jedną z wyższych na rynku lokat bez konta osobistego. Reszta zależy od tego, jak długo klient jest gotów trzymać pieniądze zamrożone.



