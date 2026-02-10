Spis treści: Nowa metoda kradzieży samochodów na kartkę Kradzież "na kartkę" a ubezpieczenie AC Jak uniknąć kradzieży auta metodą "na kartkę"?

Nowa metoda kradzieży samochodów na kartkę

W przeciwieństwie do metod na walizkę czy na gameboya, kradzież "na kartkę" nie wymaga drogich urządzeń do przechwytywania sygnału. Nie ma tu ingerencji w elektronikę ani łamania zabezpieczeń.

To metoda oparta na psychologii i pośpiechu kierowcy. Działa szczególnie skutecznie na parkingach pod marketami, przy blokach, na stacjach paliw i w centrach miast.

Policyjne statystyki pokazują, że co roku w Polsce kradzionych jest kilkanaście tys. samochodów. Część z nich znika właśnie w wyniku prostych metod wykorzystujących nieuwagę właścicieli. Wartość pojedynczej straty często przekracza 50 tys. zł, a w przypadku nowszych aut nawet 150 tys. zł.

Kradzież "na kartkę" a ubezpieczenie AC

Największym problemem dla ofiar tej metody jest późniejsze rozliczenie szkody. W wielu przypadkach ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z polisy AC.

Powód jest prosty: pozostawienie auta z włączonym silnikiem i otwartymi drzwiami traktowane jest jako rażące zaniedbanie, nawet jeśli kierowca oddalił się tylko na kilka metrów. Takie zapisy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia większości firm.

Dla ubezpieczyciela sytuacja wygląda następująco: kierowca nie zabezpieczył pojazdu i umożliwił jego kradzież. W efekcie może stracić prawo do wypłaty nawet kilkudziesięciu tys. zł.

Nie chroni także system bezkluczykowy. Jeśli silnik pracuje, auto nie wyłączy się po oddaleniu kluczyka. Złodziej może odjechać, ukryć pojazd w tzw. dziupli i dopiero tam dorobić nowy klucz.

Jak uniknąć kradzieży auta metodą "na kartkę"?

Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają, że kluczowa jest reakcja kierowcy. Podstawowe zasady są proste - zawsze gaś silnik przed wyjściem z auta, zamykaj drzwi nawet na kilka sekund, nie reaguj impulsywnie na kartki i ulotki, jeśli coś ogranicza widoczność, podjedź w bezpieczne miejsce i najlepiej zatrzymaj się na stacji paliw lub parkingu z monitoringiem.

Jeżeli zauważysz, że ktoś może cię obserwować, nie wysiadaj w przypadkowym miejscu. Lepiej odjechać kilkaset metrów i sprawdzić sytuację w bezpiecznym otoczeniu.

