W skrócie Kia odświeżyła model Niro, upraszczając gamę napędową – teraz dostępna jest wyłącznie klasyczna hybryda z benzynowym silnikiem 1.6 GDI i zwiększoną do 138 KM mocą.

Producent oferuje trzy wersje wyposażenia (M, L, XL), wzbogacając wnętrze o cyfrowe ekrany, nowsze systemy bezpieczeństwa oraz liczne zaawansowane rozwiązania multimedialne.

Ceny nowej Kii Niro w Polsce startują od 123 900 zł za bazową wersję M, a pierwsze egzemplarze tego modelu pojawią się w autoryzowanych salonach jeszcze w sierpniu.

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Niro od lat należy do najważniejszych modeli w europejskiej gamie Kii. Producent podkreśla, że od momentu debiutu na Starym Kontynencie sprzedał już ponad 630 tys. egzemplarzy tego modelu. Co ciekawe, największym zainteresowaniem klientów cieszyła się klasyczna hybryda, mimo że wcześniej w ofercie dostępne były również wersje plug-in oraz elektryczna.

Ze względu na rosnące zainteresowanie wersją z napędem hybrydowym Kia zdecydowała się po liftingu pozostawić w modelu Niro wyłącznie ten wariant napędu. Pierwsze egzemplarze nowego Niro pojawią się w polskich salonach jeszcze w sierpniu.

Pod maską Niro pracuje bezynowe 1.6. Zyskało nieco mocy

Nowe Niro nadal wykorzystuje benzynową jednostkę 1.6 GDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa, która współpracuje z silnikiem elektrycznym oraz sześciobiegową dwusprzęgłową przekładnią DCT. Producent zdecydował się jednak na niewielkie zwiększenie mocy całego układu.

Pod maską nowej Kii Niro pracuje benzynowa jednostka 1.6. Kia materiały prasowe

Silnik spalinowy generuje 102 KM i 141 Nm momentu obrotowego, natomiast jednostka elektryczna osiąga 43,5 KM oraz 170 Nm. Łączna moc układu wynosi teraz 138 KM, czyli o 9 KM więcej niż w poprzedniku, a maksymalny moment obrotowy to 265 Nm. Napęd niezmiennie trafia wyłącznie na przednie koła.

Według zapewnień producenta samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11,3 sekundy i rozpędza się maksymalnie do 170 km/h, natomiast średnie zużycie paliwa ma wynosić od 4,6 do 5,1 l/100 km.

Kia odświeżyła wygląd Niro, ale rewolucji nie ma

Zmiany stylistyczne nie są spektakularne, jednakże bez problemu można zauważyć nowy wygląd samochodu. Projektanci przeprojektowali przedni i tylny zderzak oraz zmienili charakterystyczne przednie reflektory LED, zachowując ich charakterystyczny pionowy układ. Z tyłu pojawiła się całkowicie nowa pokrywa bagażnika, z której zniknęła wnęka na tablicę rejestracyjną.

Z tylnej klapy zniknęła wnęka na tablicę rejestracyjną. Kia materiały prasowe

Niro zachowało swoje kompaktowe rozmiary - samochód ma 4430 mm długości, 1825 mm szerokości i 1545 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2720 mm. Prześwit osiąga 160 mm, natomiast bagażnik oferuje 430 litrów pojemności. Co więcej, nowa Kia Niro może holować przyczepę z hamulcem o masie do 1010 kg.

Trzy wersje wyposażenia i bogatszy cyfrowy kokpit. Kia Niro dostępna jest w wersjach M, L i XL

Polscy klienci mogą wybierać spośród trzech wersji wyposażenia oznaczonych jako M, L oraz XL. Już w podstawowej odmianie M znajdziemy reflektory LED, automatyczne światła drogowe, 16-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego, 4,2-calowy wyświetlacz komputera pokładowego, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania, przednie i tylne czujniki parkowania oraz rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa.

Wersja L wyróżnia się największą zmianą we wnętrzu. To właśnie od tego poziomu wyposażenia kierowca otrzymuje panoramiczny kokpit składający się z dwóch połączonych ekranów o przekątnej 12,3 cala każdy. Standardem jest również fabryczna nawigacja, projektorowe reflektory LED, tapicerka materiałowo-skórzana oraz możliwość zdalnych aktualizacji systemu OTA. Za dopłatą dostępny jest pakiet Business Line, który obejmuje 18-calowe felgi aluminiowe, elektryczną regulację fotela kierowcy oraz nagłośnienie Harman Kardon.

Centralnym elementem wnętrza są dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala. Kia materiały prasowe

Topowa odmiana XL wyróżnia się 18-calowymi obręczami kół, skórzaną tapicerką syntetyczną, wyświetlaczem Head-Up Display, bezprzewodową ładowarką smartfona, cyfrowym kluczykiem Digital Key, nagłośnieniem Harman Kardon oraz systemem zdalnego parkowania z pilota i systemem zapobiegającym kolizjom podczas cofania.

Nowa Kia Niro otrzymała jeszcze więcej systemów bezpieczeństwa

Kia rozbudowała również pakiet systemów wspomagających kierowcę, który trafił do nowego Niro. Na liście wyposażenia znajdziemy autonomiczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pojazdów, pieszych i rowerzystów, asystenta jazdy po autostradzie, system utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu, inteligentny ogranicznik prędkości, kamerę cofania oraz czujniki parkowania. Nowością jest także system wykrywania dłoni na kierownicy wykorzystujący czujniki pojemnościowe.

Ile kosztuje nowa Kia Niro w Polsce?

Kia rozpoczęła już przyjmowanie zamówień na odświeżony model, a pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach sprzedaży w sierpniu. Cennik otwiera wersja M, która kosztuje 123,9 tys. zł. Za odmianę L trzeba zapłacić co najmniej 139,9 tys. zł, natomiast topowa wersja XL została wyceniona na 166,5 tys. zł.

Pakiet zimowy obejmujący podgrzewane przednie fotele, kierownicę oraz skórzane wykończenie lewarka dźwigni zmiany biegów wymaga dopłaty w wysokości 2 tys. zł. Dołożenie panoramicznego dachu z roletą w wersji L i XL to koszt 3 tys. zł, a pakiet Bussines Line wyceniony został na 5 tys. zł.