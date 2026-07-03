Nissan Leaf w przedsprzedaży. Trzy warianty, dwie baterie i rabat 5 tys. zł

W skrócie Rozpoczęła się przedsprzedaż trzeciej generacji Nissana Leaf, który po raz pierwszy ma formę kompaktowego crossovera, z cenami zaczynającymi się od 149 900 zł oraz zniżką 5 tys. zł na wybrane wersje.

Model oferowany jest z akumulatorem o pojemności 52 kWh i mocy 177 KM pozwalającym na zasięg do 450 km lub z baterią 75 kWh o mocy 217 KM zapewniającą zasięg do 622 km.

Wersje wyposażenia nowego modelu obejmują Engage, Advance, Evolve oraz Evolve Plus, z których każda oferuje zróżnicowane elementy wyposażenia i technologie.

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Nowy Nissan Leaf otwiera kolejny etap w historii jednego z najbardziej rozpoznawalnych samochodów elektrycznych na rynku. Model, obecny od 2010 roku, przeszedł wyraźną metamorfozę. Z klasycznego hatchbacka zmienił się w kompaktowego crossovera. Za projekt odpowiada japońskie centrum stylistyczne Nissana w Atsugi, natomiast produkcja odbywa się w zakładzie marki w brytyjskim Sunderland.

Dwa akumulatory i zasięg do 622 kilometrów

Nowy Leaf będzie oferowany z dwoma wariantami akumulatora trakcyjnego. Podstawowa wersja o pojemności 52 kWh rozwija moc 177 KM i według cyklu WLTP pozwala przejechać do 450 km na jednym ładowaniu. Mocniejszy wariant z baterią 75 kWh dysponuje 217 KM, a deklarowany zasięg wynosi do 622 km.

Na ostateczny rezultat dystansu możliwego do przejechania na jednym ładowaniu musimy jeszcze poczekać. Producent szacuje, że wynik przekroczy 600 km. Nissan materiały prasowe

Samochód obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym przez złącze CCS. Maksymalna moc wynosi 105 kW w odmianie z mniejszym akumulatorem oraz 150 kW w wersji 75 kWh. Według producenta około 15 minut ładowania pozwala odzyskać do 160 km zasięgu w wersji 52 kWh lub do 284 km w odmianie z większą baterią. Każdy Leaf standardowo otrzymuje trójfazową ładowarkę pokładową AC o mocy 11 kW. Model wyposażono również w funkcję V2L, umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń za pośrednictwem portu Type 2.

Oferta na start, promocje i pełny cennik

Polski przedstawiciel marki przygotował ograniczoną ofertę przedsprzedażową obejmującą trzy konfiguracje. Wersja Advance z akumulatorem 52 kWh kosztuje 157 900 zł, Evolve Plus z tą samą baterią wyceniono na 179 900 zł, natomiast Evolve Plus z akumulatorem 75 kWh kosztuje 199 900 zł. Każda z tych odmian jest tańsza o 5 tys. zł od ceny katalogowej. Dodatkowo kupujący mogą skorzystać z kredytu 0 proc. (RRSO 0 proc.) lub leasingu od 101 proc. Produkcja samochodów objętych ofertą została zaplanowana na okres od sierpnia do października 2026 roku.

Nissan Leaf wyposażony jest w dwa optycznie połączone ze sobą ekrany o przekątnej 14,3 cala. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Równolegle dostępny jest pełny cennik modelu obejmujący cztery wersje wyposażenia i oba warianty akumulatorów. Bazowa odmiana Engage kosztuje od 149 900 zł z baterią 52 kWh lub 169 900 zł z większym akumulatorem. Advance wyceniono odpowiednio na 162 900 i 179 900 zł, Evolve na 174 900 i 194 900 zł, natomiast topowa wersja Evolve Plus kosztuje od 184 900 do 204 900 zł.

Od bogatej wersji podstawowej po wariant premium

Już podstawowy Leaf Engage oferuje szeroki zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Na liście wyposażenia znajdują się między innymi sześć poduszek powietrznych, system autonomicznego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, aktywny tempomat z funkcją Stop&Go, kamery 360 stopni z widokiem 3D, reflektory Full LED, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, 18-calowe felgi aluminiowe oraz system e-Pedal Step z czterostopniową regulacją siły rekuperacji.

W odmianie Engage 52 kWh pompa ciepła oraz układ chłodzenia i podgrzewania akumulatora są wyposażeniem opcjonalnym, natomiast w pozostałych wersjach należą do standardu.

Wersja Advance otrzymuje większe, 14,3-calowe wyświetlacze oraz usługi Google z wbudowaną nawigacją, asystentem głosowym i dostępem do sklepu Google Play. Pojawia się także inteligentny planer podróży uwzględniający postoje na ładowanie.

Evolve dodaje panoramiczny dach z funkcją przyciemniania, relingi dachowe, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, wyświetlacz Head-Up, adaptacyjne reflektory oraz częściowo ekologiczną skórzaną tapicerkę. Najbogatsza odmiana Evolve Plus oferuje z kolei system audio Bose z dziewięcioma głośnikami, elektrycznie regulowane przednie fotele, fotel kierowcy z funkcją masażu, tapicerkę z ekologicznej skóry oraz 19-calowe obręcze ze stopów lekkich.

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