W skrócie Chery prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące przejęcia części fabryki Nissana w Sunderland, co może wzmocnić pozycję chińskiego producenta w Europie.

Planowana jest współpraca, w ramach której Chery miałoby korzystać z jednej linii produkcyjnej w brytyjskim zakładzie Nissana od roku finansowego 2027, przy zachowaniu własności fabryki przez Nissana.

W Polsce marka Omoda, należąca do Chery, osiągnęła w pierwszym kwartale 2026 roku najwyższą liczbę rejestracji wśród chińskich samochodów.

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Służby prasowe Nissana poinformowały, że Chery Automobile Co. Ltd i Nissan Motor Co. Ltd podpisały wstępne porozumienie w sprawie przejęcia przez Chińczyków jednej z dwóch linii produkcyjnych w brytyjskiej fabryce Nissana w Sunderland. W zakładzie od lat powstają modele przeznaczone na europejskie rynki - elektryczny Nissan Leaf oraz SUV Qasqhai.

Chery uratuje fabrykę Nissana w Wielkiej Brytanii?

Jeszcze na początku maja Nissan ogłosił plan likwidacji ponad 900 miejsc pracy na Startym Kontynencie. Wówczas zapowiedziano też konsolidację w jedną dwóch linii montażowym w fabryce w Sundeland i "poszukiwanie możliwości zmaksymalizowania wykorzystania fabryk".

Stopniowe wycofywanie się japońskiego giganta z Europy to efekt planu opracowanego przez nowego dyrektora generalnego Ivana Espinosę, zdaniem którego strategia inwestowania w modele przeznaczone specjalnie dla europejskich nabywców okazała się błędna i przyniosła firmie duże straty.

Współpraca z Chery pomóc ma japońskiemu gigantowi przetrwać trudny czas restrukturyzacji i uratować miejsca pracy w brytyjskiej fabryce.

Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Chery International UK w nadchodzących miesiącach, aby sfinalizować stanowisko, które jest optymalne dla obu firm

Chery przejmie linie montażowe Nissana w Europie

Zdolności produkcyjne fabryki Nissana w Sunderland wynoszą ponad 500 tys. aut rocznie. Tymczasem w 2025 w zakładzie wyprodukowano zaledwie 273 174 samochody.

Wstępne porozumienie z Chery zakłada udostępnienie Chińczykom jednej linii produkcyjnej, która miałaby montować modele chińskiego koncernu począwszy od "roku finansowego 2027".

W przypadku azjatyckich koncernów rok finansowy zaczyna się 1 kwietnia, co oznacza, że przynajmniej teoretycznie, pierwsze chińskie samochody mogłyby zjechać z linii montażowych zakładu w Sunderland w drugim kwartale przyszłego roku.

Wstępne porozumienie zakłada, że fabryka w Sunderland pozostanie w pełni własnością Nissana, a personel zaangażowany w produkcję aut Chery podlegać będzie Japończykom.

Chery stawia na Europę. Przejmie kolejny zakład Nissana?

Chery i Nissan mają już pewne doświadczenie w tego rodzaju współpracy. W 2024 roku Chińczycy odkupili od Japończyków dawną, zamkniętą w grudniu 2021 roku, fabrykę Nissana w Barcelonie. Nissan przejął zakład w 1983 i początkowo produkował w nim terenowy model Patrol. W kolejnych latach Barcelona stała się centrum produkcji pojazdów użytkowych, jak np. Nissan NV200 i Nissan Navara.

Obecnie zakład jest własnością Ebro EV Motors S.A - spółki joint venture utworzonej wspólnie z Chery. Aktualnie w Barcelonie - w systemie CKA - montowane są modele chińskiego producenta oferowane w Hiszpanii pod lokalną, wskrzeszoną specjalnie w tym celu, marką Ebro. W zakładzie składane są obecnie modele:

Ebro S400 (Chery Tiggo 4),

Ebro S700 (Chery Tiggo 7),

Ebro S800 (Chery Tigo 8),

Ebro S900 (Chery Tigo 9).

Chery hitem w Polsce. Omoda nowym królem chińskich aut

Europejska ofensywa koncernu Chery doskonale widoczna jest m.in. na polskich drogach. W pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano w naszym kraju 2 134 aut tej marki, co daje jej trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych chińskich marek nad Wisłą. To rewelacyjny wynik, jeśli wziąć pod uwagę, że samo Chery - jako marka - obecne jest w Polsce od września 2024 roku.

W pierwszej piątce najchętniej wybieranych w pierwszym kwartale chińskich producentów w Polsce znajdziemy też należące do Chery Automibile: 2. Omodę (3552 rejestracje) i 4. Jaecoo (1437 rejestracji).

Sama Omoda 5 - z wynikiem 2 135 rejestracji - była w pierwszym kwartale bieżącego roku najchętniej kupowanym chińskim samochodem w Polsce.





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