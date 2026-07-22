W skrócie Do Polski trafiło siedem unikatowych egzemplarzy Toyoty GR Yaris, które sprzedano w ramach specjalnych licytacji dla kolekcjonerów.

Z nadwyżki uzyskanej w aukcjach uzyskano 305 tys. zł, a Toyota Central Europe przekaże całą tę kwotę na cele charytatywne.

Wersja Morizo RR wyróżnia się automatyczną skrzynią biegów, podczas gdy edycja Sebastien Ogier otrzymała manualną skrzynię i specjalne tryby jazdy.

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Toyota GR Yaris od początku swojej obecności na rynku jest jednym z najbardziej cenionych współczesnych hot-hatchy. Samochód łączy kompaktowe, lekkie nadwozie z rozwiązaniami znanymi ze sportów motorowych. Pod maską pracuje turbodoładowany silnik 1.6 o mocy 280 KM i maksymalnym momencie obrotowym 345 Nm. Za przeniesienie napędu odpowiada układ GR-Four, a kierowcy mogą korzystać z manualnej skrzyni biegów oraz klasycznego hamulca ręcznego.

Za charakter auta odpowiada układ jezdny opracowany przez inżynierów Toyota Gazoo Racing. Do popularności modelu przyczyniły się także sukcesy marki w rajdowych mistrzostwach świata oraz kolejne limitowane odmiany. Najnowsze z nich, Morizo RR oraz Sebastien Ogier 9x World Champion Edition, powstały w liczbie zaledwie 200 egzemplarzy każda.

Siedem limitowanych GR Yarisów trafiło do nowych właścicieli

W Polsce sprzedaż obu specjalnych wersji przeprowadzono w nietypowej formie - poprzez licytacje. Do dyspozycji klientów oddano łącznie siedem samochodów. Trzy egzemplarze GR Yarisa Sebastien Ogier 9x World Champion Edition miały cenę startową ustaloną na 296 900 zł, natomiast cztery sztuki odmiany Morizo RR można było licytować od kwoty 319 900 zł.

Ostatecznie zainteresowanie kolekcjonerskimi wersjami przewyższyło oczekiwania organizatorów. Nadwyżka uzyskana ze sprzedaży wszystkich samochodów wyniosła 305 tys. zł. Toyota Central Europe przeznaczy całą tę kwotę na cele charytatywne.

Zależało nam, by te absolutnie wyjątkowe egzemplarze GR Yarisa trafiły do prawdziwych pasjonatów marki i fanów rajdowych emocji, dlatego wybraliśmy tak niecodzienną formę sprzedaży. Zainteresowanie samochodami było ogromne, a dzięki wysokim kwotom licytacji aż 305 000 zł wesprze cele charytatywne

GR Yaris Morizo RR inspirowany doświadczeniami z toru

Wersja Morizo RR została przygotowana przez zespół Toyota Gazoo Rookie Racing pod kierownictwem Akio Toyody, który podczas startów w zawodach używa pseudonimu Morizo. Samochód otrzymał szereg zmian, mających podkreślić jego sportowy charakter.

Najważniejszą różnicą jest zastosowanie automatycznej skrzyni biegów Gazoo Racing Direct, a także zwiększenie momentu obrotowego o 45 Nm. Konstruktorzy zmodyfikowali również zawieszenie i elektryczne wspomaganie kierownicy. Specjalny tryb napędu 4WD Morizo pozwala na równy podział momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną oś w proporcji 50:50.

Odmianę Morizo RR wyróżnia lakier Gravel Khaki, elementy z włókna węglowego, w tym maska oraz regulowany tylny spojler, a także felgi Matte Bronze i żółte zaciski hamulcowe. We wnętrzu znalazła się kierownica obszyta zamszem, żółte przeszycia oraz tabliczka z numerem seryjnym konkretnego egzemplarza.

Toyota GR Yaris Morizo RR Jayson Fong materiały prasowe

Hołd dla Sebastiena Ogiera i dziewięciu tytułów mistrza świata

Druga limitowana odmiana powstała jako ukłon w stronę Sebastiena Ogiera, dziewięciokrotnego mistrza świata w rajdach samochodowych i kierowcy zespołu Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Model bazuje na GR Yarisie Aero Performance i został wyposażony w sześciobiegową manualną skrzynię, pionową dźwignię hamulca ręcznego oraz dwa specjalne ustawienia napędu na cztery koła.

Tryb SEB został opracowany z myślą o preferencjach francuskiego kierowcy i przekazuje 40 proc. momentu na przednią oś oraz 60 proc. na tylną. Z kolei ustawienie Morizo koncentruje się na maksymalnej przyczepności i skutecznym przyspieszaniu.

Samochód otrzymał lakier Black Gravite inspirowany barwami rajdowych GR Yarisów Rally1 z sezonu 2025. Wśród charakterystycznych elementów znalazły się również trójkolorowe akcenty nawiązujące do francuskiej flagi, niebieskie zaciski hamulcowe, matowo-czarne felgi, specjalne grafiki oraz indywidualna tabliczka z numerem seryjnym.

Toyota GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition Jayson Fong materiały prasowe



