Maserati MCPura. 630 KM dla służb ratunkowych

Maserati MCPura to dwumiejscowe coupé o konstrukcji z włókna węglowego. Napędza je 3-litrowy silnik V6 Nettuno z podwójnym turbodoładowaniem, rozwijający 630 KM i 730 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na tylne koła, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje jedynie 2,9 sekundy.

Maserati MCPura to dwumiejscowe coupé o konstrukcji z włókna węglowego. Maserati materiały prasowe

Wersja policyjna otrzymała specjalne wyposażenie medyczne: chłodzone komory transportowe do przewozu organów, zestaw sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz łączność radiową z centrum operacyjnym.

Maserati i Alfa Romeo w służbie Carabinieri

Wraz z Maserati do floty Carabinieri trafiła również Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. To model napędzany 2,9-litrowym silnikiem V6 twin-turbo o mocy 520 KM i napędzie na tylne koła. Auto wyposażono w sportowe zawieszenie oraz mechaniczny dyferencjał o ograniczonym poślizgu.

Współpraca marki Alfa Romeo z formacją sięga 1951 roku. Wówczas służba korzystała z terenowego modelu 1900 M Matta, a rok później z sedana Alfa 1900, znanego jako pierwsza Gazzella. W kolejnych dekadach karabinierzy używali modeli Giulia, Alfetta, 75, 156 i współczesnej Giulii Quadrifoglio.

Wersja policyjna otrzymała specjalne wyposażenie medyczne. Maserati materiały prasowe

Supersamochody w mundurze

Carabinieri nie są jedyną służbą we Włoszech, która wykorzystuje supersamochody. Policja autostradowa Polizia Stradale od lat używa modeli Lamborghini, m.in. Gallardo i Huracan do szybkiego transportu organów i krwi. Teraz do elitarnego grona dołącza Maserati.

Podobne pojazdy trafiają również do służb innych krajów, choć najczęściej są to egzemplarze przejęte od przestępców. W Czechach policja wykorzystuje Ferrari 458 Italia, a w Turcji Bentleya Continental GT.

