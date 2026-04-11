Niespodziewany ruch Orlenu. Takiej zmiany cen diesla jeszcze nie było

W skrócie Orlen obniżył ceny paliw w hurcie, w tym oleju napędowego o 90 zł na metr sześcienny i benzyny bezołowiowej 95 o 21 zł.

Na stacjach obowiązują ceny maksymalne ustalane w rządowym programie „Ceny Paliwa Niżej”, a ceny detaliczne są zazwyczaj nieco niższe od tych limitów.

Wydarzenia międzynarodowe, zwłaszcza sytuacja na Bliskim Wschodzie i rozmowy USA–Iran, mają wpływ na notowania ropy i ceny paliw.

Orlen obniża ceny paliw w hurcie - wyraźny spadek diesla

Jak podał w sobotę Orlen, olej napędowy potaniał o 90 zł na metr sześcienny. Oznacza to, że jego cena spadła do poziomu 6 720 zł. To wyraźna zmiana, zwłaszcza że jeszcze dzień wcześniej diesel drożał - wtedy jego cena wzrosła o 7 zł.

Mniejszą, ale również zauważalną obniżkę zanotowała benzyna bezołowiowa 95. W sobotę jej cena spadła o 21 zł i wynosi obecnie 5 365 zł za metr sześcienny. Dla porównania, w piątek benzyna taniała mocniej - o 29 zł.

Maksymalne ceny paliw nadal obowiązują

Od końca marca kierowcy w Polsce funkcjonują w nowej rzeczywistości cenowej. Na wszystkich stacjach obowiązują ceny maksymalne, wprowadzone w ramach rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej". To rozwiązanie ma ograniczać gwałtowne wzrosty i stabilizować sytuację na rynku.

W praktyce oznacza to, że ceny detaliczne nie mogą przekroczyć określonego poziomu. Limity ustalane są na podstawie średnich cen hurtowych, powiększonych o podatki i stałą marżę sprzedażową wynoszącą 30 groszy na litr.

Od soboty do poniedziałku maksymalne ceny wyglądają następująco. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,14 zł za litr, benzyna 98 - 6,73 zł, a olej napędowy - 7,68 zł za litr. W porównaniu do piątku oznacza to niewielkie zmiany, bo wcześniej limity wynosiły odpowiednio 6,17 zł, 6,77 zł i 7,66 zł.

Czy ceny na stacjach spadną? Różnice są niewielkie

Dane rynkowe pokazują, że stacje paliw zazwyczaj oferują ceny nieco niższe od maksymalnych. Średnio benzyna jest tańsza o około 4 grosze na litrze, a olej napędowy o 8 groszy. To oznacza, że mimo formalnych limitów, konkurencja między stacjami nadal działa i pozwala kierowcom zaoszczędzić niewielkie kwoty przy tankowaniu.

Jednocześnie zmiany w hurcie - takie jak obecna obniżka cen diesla - mogą w kolejnych dniach delikatnie zwiększyć tę różnicę, jeśli stacje zdecydują się przenieść część spadków na klientów.

Sytuacja na świecie wpływa na ceny paliw

Na ceny paliw w Polsce wciąż duży wpływ mają wydarzenia międzynarodowe. Od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego notowania ropy naftowej wyraźnie wzrosły, co szybko przełożyło się na ceny paliw także w Europie.

Choć niedawno ogłoszono dwutygodniowe zawieszenie broni między USA a Iranem, sytuacja w regionie wciąż pozostaje napięta. W Zatoce Perskiej znajduje się setki tankowców, które nie mogą opuścić regionu z powodu blokady Cieśniny Ormuz. To jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie.

Armatorzy wstrzymują kolejne rejsy, obawiając się zagrożeń, takich jak potencjalne miny morskie. Taka sytuacja ogranicza podaż surowca i może wpływać na jego ceny.

Kluczowe rozmowy USA-Iran mogą zmienić wszystko

Eksperci wskazują, że najbliższe dni będą kluczowe dla dalszego kierunku zmian cen paliw. Szczególnie ważne są rozmowy między USA a Iranem, które rozpoczęły się 11 kwietnia.

Jeśli negocjacje zakończą się utrzymaniem zawieszenia broni i nie dojdzie do eskalacji konfliktu, istnieje szansa na dalsze spadki cen paliw. W przeciwnym razie rynek może ponownie zareagować wzrostami. Na razie sytuacja pozostaje dynamiczna, a kierowcy powinni przygotować się na kolejne zmiany - zarówno w górę, jak i w dół.

