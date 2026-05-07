Nieoficjalnie: Izera ma nowego partnera. Wiemy kto zainwestuje w polskie auto

W skrócie Electromobility Poland pozyskało partnera technologicznego, dzięki któremu w Jaworznie ma powstać hub elektromobilności.

Według nieoficjalnych informacji partnerem Electromobility Poland została firma Foxconn, która ma ograniczone doświadczenie w branży motoryzacyjnej, ale posiada osiągnięcia w produkcji elektroniki.

Firma Electromobility Poland posiada obecnie działkę w Jaworznie, zapewnienie o wsparciu z KPO na kwotę 4,5 mld złotych oraz umowę o współpracy z Foxconn.

Oficjalne ogłoszenie tej informacji nastąpi na specjalnej konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Foxconn nowym partnerem Electromobilty

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Business Insidera, partnerem Electromobility Poland będzie firma Foxconn. To tajwański gigant na rynku elektroniki, który swoją pozycję zbudował jak producent np. Iphonów i Ipadów dla Apple'a, czytników Kindle dla Microsoftu, konsol PlayStation dla Sony, komputerów dla Della i HP czy smartfonów dla Huaweia, Motoroli i Xiaomi czy komputerowych płyt głównych dla procesorów Intela.

Jego doświadczenie na rynku motoryzacyjnym nie jest jednak duże.

Jakie doświadczenie ma Foxconn na rynku motoryzacyjnym?

Koncern początkowo chciał stać się tym samym w branży motoryzacyjnej, czym jest na rynku elektroniki - podwykonawcą, który produkuje samochody na zlecenie. Foxconn m.in. wszedł w spółkę joint-venture z chińskim koncernem FAW (do niego należą m.in. obecne od niedawna w Polsce marki Honqi czy Bestune), jednak współpraca zakończyła się w 2021 roku spektakularną klęską.

W 2020 roku Foxconn utworzył konsorcjum MIH (Mobility in Harmony), które opracował platformę dla samochodów elektrycznych o tej samej nazwie (MIH). Być może to właśnie ona zostanie wykorzystana w samochodach, które mają być produkowane przez Electromobilty. MiH we współpracy m.in. z Microsoftem opracowało również platformę oprogramowania dla samochodów elektrycznych o nazwie Open EV.

Również w 2020 roku z tajwańskim producentem samochodów Yulon utworzono joint-venture o nazwie Foxtron. Firma od 2023 roku jest notowana na tajwańskiej giełdzie. W tym samym roku ruszyła produkcja pierwszego modelu (model C, znany jako Luxgen n7), w 2025 roku produkcja została poszerzona o drugi pojazd - Model B (znany również jako Foxtron Bria).

Historia Electromobilty jest długa i wyboista. Sukcesów w niej brak

Electromobility Poland nie ma szczęścia do pozyskiwania partnerów, nie ma swoim koncie również żadnych osiągnięć. Firma została założona 10 lat temu jako przedsięwzięcie rządowe. Założycielami były firmy energetyczne, a duży udział miał Skarb Państwa, który zresztą w kolejnych latach systematycznie wpłacał na konta Electromobility kolejne środki - firma nic nie produkowała, ale miała pracowników, więc systematycznie generowała straty.

Electromobility miało produkować Izerę

W 2019 roku ogłoszono, że samochody produkowane przez Electromobility Poland będą nazywały się Izera. Początkowo powstać miały dwa modele, zaprojektowane przez włoskie studio Torino Design. Podano wówczas również, że zakład produkcyjny powstanie w Jaworznie, jego budowa miała ruszyć w 2021 roku, moce produkcyjne miały sięgnąć 100 tys. samochodów rocznie. Zakładu nie ma do dziś.

W 2022 roku informowano, że partnerem technologicznym, czyli firmą, która dostarczy gotową platformę do produkcji samochodów elektrycznych będzie Geely. Dla chińskiego koncernu miała to być furtka, dzięki której zyskałby dostęp do ulokowanej w Europie, wybudowanej za polskie pieniądze fabryki, w której zapewne obok Izery byłyby produkowane auta Geely.

W 2023 roku zmienił się rząd, cały projekt zaczął przechodzić kontrole i audyty. Zaczęło się również poszukiwanie pieniędzy. Ustalono, że 4,5 mld zł Electromobility otrzyma z Krajowego Planu Odbudowy, co umożliwi wybudowanie fabryki. Jednocześnie podano, że nie ma już mowy o polskim samochodzie elektrycznym marki Izera, że w zamian powstanie "krajowy hub elektromobilności". Trwała również karuzela we władzach spółki, najkrócej urzędujący prezes szefował miesiąc.

Miało być Geely i Chery, będzie Foxconn

W końcu Geely straciło cierpliwość i ze względu na niezdecydowanie strony polskiej jesienią 2025 roku wycofało się ze współpracy. Natychmiast pojawiły się informacje, że Geely może zostać zastąpione przez Chery lub chińską firmę Li Auto. Ostatecznie z tych planów również nic nie wyszło, a wiosną 2026 roku po raz kolejny zmienił się zarząd Electromobility.

Plan zakłada budowę w Jaworznie hubu produkcyjno-rozwojowego, który ma obejmować nie tylko montaż samochodów elektrycznych, lecz także "rozwój kompetencji inżynieryjnych, walidację jakości, cyfryzację procesów produkcyjnych oraz rozwój komponentów związanych z elektromobilnością".

Co to znaczy w praktyce i czy faktycznie na Śląsku powstanie fabryka, z której będą wyjeżdżać auta elektryczne? Czas pokaże.

