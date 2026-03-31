W skrócie Niemiecki przemysł motoryzacyjny doświadcza spadku sprzedaży, zwiększonej liczby bankructw i redukcji miejsc pracy, szczególnie w regionach związanych z produkcją samochodów.

Firmy dostarczające części do niemieckich koncernów samochodowych notują największy wzrost upadłości od dekady i znaczny spadek zatrudnienia od 2019 roku.

Import samochodów i części z Chin przekroczył poziom eksportu europejskiego do tego kraju, prowadząc do deficytu w handlu motoryzacyjnym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ostatnie dane pokazują wyraźnie, że niemiecki sektor samochodowy przechodzi głęboką transformację, której skutki odczuwają zarówno producenci aut, jak i cała gospodarka zależna od tej branży. Jak wynika z najnowszego raportu "Branża motoryzacyjna w Niemczech", międzynarodowej firmy analitycznej EY - spowolnienie nie ma już charakteru chwilowego - coraz częściej mówi się o punkcie zwrotnym, który może zdecydować o przyszłości jednego z filarów niemieckiej gospodarki.

Powodem narastających problemów jest nie tylko spadek sprzedaży, lecz także dogłębne zmiany w strukturze rynku europejskiego. Rosnąca konkurencja z Azji oraz spadek eksportu na kluczowe rynki powodują, że dotychczasowa przewaga niemieckich producentów systematycznie się kurczy.

Fala redukcji zatrudnienia i regionalne skutki problemów

Najbardziej odczuwalnym skutkiem spowolnienia są zwolnienia. W 2025 roku branża zakończyła rok kolejnym spadkiem sprzedaży, a zatrudnienie zmniejszyło się o ponad sześć procent, osiągając najniższy poziom od czternastu lat. W całym kraju zlikwidowano blisko 50 tys. miejsc pracy, co szczególnie mocno uderzyło w regiony silnie związane z produkcją samochodów.

W krajach związkowych takich jak Saara czy Nadrenia Północna-Westfalia przemysł motoryzacyjny odgrywa kluczową rolę na rynku pracy, dlatego redukcje mają tam wyjątkowo dotkliwe konsekwencje społeczne. Od czasu sprzed pandemii część regionów straciła ponad jedną piątą zatrudnionych w sektorze. Na tym tle wyjątkiem pozostaje Brandenburgia, gdzie liczba pracowników branży znacząco wzrosła.

Dostawcy motoryzacyjni w samym centrum kryzysu

Najtrudniejsza sytuacja panuje wśród firm tworzących zaplecze produkcyjne dla koncernów samochodowych. To właśnie w łańcuchu dostaw kumulują się skutki spadku zamówień i rosnących kosztów. Liczba upadłości osiągnęła najwyższy poziom od ponad dekady, a mniejsze przedsiębiorstwa coraz częściej nie są w stanie utrzymać działalności.

Podczas gdy duże koncerny wciąż korzystają z wcześniejszych rezerw finansowych, mniejsze firmy tracą stabilność znacznie szybciej. Ich przychody spadają wielokrotnie mocniej niż w przypadku producentów samochodów, a od 2019 roku z rynku zniknęła niemal jedna czwarta miejsc pracy w sektorze dostawców. Zamknięcia zakładów stały się częstym zjawiskiem.

Europejski eksport słabnie. Znacząco rośnie import z Chin

Problemy pogłębia sytuacja na rynkach zagranicznych. Stany Zjednoczone pozostają największym odbiorcą niemieckich aut, jednak z uwagi na chaotyczną politykę obecnego rządu, eksport do tego kraju w ostatnim roku wyraźnie się zmniejszył. Jeszcze większe zmiany zaszły w relacjach z Chinami, które z jednego z najważniejszych partnerów handlowych spadły na dalsze miejsce wśród rynków eksportowych.

Jednocześnie europejski rynek coraz mocniej otwiera się na pojazdy i części produkowane w Azji. Import z Chin osiągnął rekordową wartość, przekraczając poziom europejskiego eksportu do tego kraju. W efekcie dawna nadwyżka handlowa przekształciła się w deficyt. Zdaniem analityków jest to sytuacja bezprecedensowa, trudna nawet do wyobrażenia dla europejskiej motoryzacji jeszcze kilka lat temu.

