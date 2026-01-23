W skrócie Niemiecki koncern MAN zainwestuje ponad 5 mld złotych w Niepołomicach, budując nowy zakład produkcji baterii do pojazdów elektrycznych i rozbudowując istniejącą fabrykę ciężarówek.

Inwestycja przewiduje utworzenie około 1000 nowych miejsc pracy, z czego 600 osób znajdzie zatrudnienie w fabryce baterii, a 400 w rozbudowanej fabryce ciężarówek.

Budowa ma się zakończyć do 2030 roku i jest określana jako jeden z największych projektów przemysłowych ostatnich lat w Polsce.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podpisano list intencyjny. Niemcy zainwestują 5 mld zł

Polska od lat przyciąga uwagę inwestorów z branży motoryzacyjnej, systematycznie wzmacniając swoją pozycję na mapie europejskiej produkcji. Centralne położenie oraz relatywnie niskie koszty wytwarzania sprawiają, że nasz kraj staje się atrakcyjną alternatywą dla droższych rynków Europy Zachodniej. Nic więc dziwnego, że firmy z branży motoryzacyjnej postrzegają nasz kraj jako dogodne miejsce do dalszego rozwoju, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Dobrym przykładem takiego podejścia jest niemiecki koncern MAN.

W czwartek w Niepołomicach podpisano list intencyjny dotyczący inwestycji w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele firmy MAN, władze lokalne oraz politycy, w tym wicepremier i minister obrony narodowej. Jak podkreślano, wybór lokalizacji był wynikiem dogłębnych analiz i przebiegał w międzynarodowej konkurencji, w której Małopolska pokonała inne europejskie propozycje.

Rozwiń

Nawet 1000 nowych miejsc pracy w Małopolsce

Kluczowym elementem planu jest budowa nowoczesnego zakładu baterii do ciężarówek elektrycznych. Zgodnie z deklaracjami, jego budowa ma pochłonąć około 3,2 mld złotych, a produkcja ma osiągnąć nawet 200 tysięcy jednostek rocznie. Nowy zakład zostanie wyposażony w zautomatyzowane linie produkcyjne, a prace nad nim wpisują się w przemysłowy cel rozwoju elektromobilności w Europie. Szacuje się, że w fabryce baterii pracę znajdzie około 600 osób.

Druga część inwestycji dotyczy rozbudowy już działającego zakładu produkcji ciężarówek w Niepołomicach, który od lat stanowi jeden z kluczowych ośrodków europejskiej sieci MAN. Na ten cel spółka planuje przeznaczyć około 2 mld złotych, co ma umożliwić zwiększenie zdolności produkcyjnych i utworzenie kolejnych ok. 400 miejsc pracy. Część produkcji mają stanowić pojazdy mogące służyć zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym.

To jeden z największych projektów ostatnich lat

Władze rządowe i lokalne podkreślają, że inwestycja MAN-a to jeden z największych projektów przemysłowych ostatnich lat w Polsce, a jej realizacja może wzmocnić pozycję kraju jako atrakcyjnej lokalizacji dla kolejnych strategicznych przedsięwzięć przemysłowych. Wicepremier wskazywał również, że inwestycja wpisuje się w szerszy kontekst konkurencyjności gospodarki i sektorów zaawansowanych technologii, m.in. poprzez zmniejszanie zależności od dostaw z Azji.

Realizacja projektu zaplanowana jest na kolejne lata, a zakończenie budowy oraz uruchomienie produkcji ma nastąpić do roku 2030. Jeśli plany zostaną zrealizowane w terminie, Polska stanie się jednym z najważniejszych centrów produkcji nowych technologii dla motoryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pijany kierowca próbował staranować policjantów Polsat News