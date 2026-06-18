W skrócie Akcje BMW spadły do najniższego poziomu od końca 2020 roku po obniżeniu prognoz na 2026 rok.

Obniżone prognozy finansowe BMW wynikają z pogorszenia sytuacji na rynku chińskim oraz niestabilności związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Pojawiają się spekulacje o możliwym ograniczeniu produkcji i ryzyku zwolnień, co może wpłynąć na cały europejski segment premium.

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Jeszcze do niedawna BMW było postrzegane jako jeden z bardziej przewidywalnych i "bezpiecznych" producentów w europejskiej branży motoryzacyjnej. Najnowsze decyzje firmy pokazują jednak, że nawet segment premium nie pozostaje odporny na globalne zawirowania. Korekta oczekiwań finansowych wywołała natychmiastową reakcję inwestorów i odbiła się szerokim echem również wśród konkurencji.

Chiny i geopolityka uderzają w wyniki marek premium

Oficjalne obniżenie prognoz zostało zakomunikowane we wtorek późnym wieczorem. Koncern obniżył zakładany poziom marży operacyjnej w segmencie sprzedaży samochodów do przedziału 4-6 proc. wobec wcześniejszych oczekiwań na poziomie 1-3 proc. Jednocześnie zapowiedziano intensyfikację programu oszczędnościowego, który ma przynieść jednorazowe obciążenie wyników w drugiej połowie 2026 roku. Wszystko to w momencie zmiany na stanowisku prezesa - obowiązki po Oliverze Zipse przejął niedawno Milan Nedeljkovic.

Według informacji przekazanych przez agencję Reutera - BMW znalazło się w gronie pierwszych europejskich producentów samochodów, którzy otwarcie pokazali, jak słabsza kondycja chińskiego rynku i napięcia związane z wojną z Iranem wpływają na plany finansowe na przyszły rok.

Giełda zareagowała zdecydowanie. Akcje BMW w dół

Środowa reakcja giełdy była zdecydowana. Notowania producenta spadły do najniższego poziomu od pięciu lat, schodząc nawet poniżej minimów obserwowanych w kwietniu ubiegłego roku. Dodatkowe obawy inwestorów wzbudziła skala zmian. Część rynku zakładała wcześniej, że napięcia na Bliskim Wschodzie przełożą się na wzrost kosztów i pogorszenie nastrojów konsumenckich, jednak analitycy Deutsche Bank i Jefferies ocenili, że działania BMW okazały się bardziej radykalne, niż oczekiwano.

Słabość BMW przełożyła się również na nastroje w całym europejskim sektorze motoryzacyjnym, obejmując także innych niemieckich producentów, takich jak Volkswagen i Mercedes. Według analityków nie jest to odosobniony przypadek, lecz sygnał problemów, które mogą objąć większą część branży.

Segment premium przestaje być bezpieczną przystanią

Eksperci podkreślają, że problemy BMW wpisują się w szerszy trend widoczny wśród niemieckich marek premium. W ostatnich latach również Mercedes i Porsche mierzą się ze spadkiem podstawowych marż w działalności motoryzacyjnej. Powody pozostają podobne - wysokie koszty funkcjonowania, słabnący popyt i coraz mocniejsza konkurencja w Chinach.

Szczególnie rynek chiński stał się źródłem presji dla europejskich producentów. Lokalne marki skutecznie odbierają udziały zagranicznym konkurentom, również w segmencie aut wyższej klasy. Sprzedaż samochodów w Chinach spadała w maju już ósmy miesiąc z rzędu, a eksperci przewidują, że chińskie firmy będą coraz aktywniej szukać wzrostu poza własnym rynkiem - przede wszystkim w Europie.

Rynek czeka na kolejne decyzje. Istnieje ryzyko zwolnień

Od momentu eskalacji konfliktu z Iranem BMW wypada słabiej nie tylko od bezpośrednich rywali z segmentu premium, ale także od całego niemieckiego sektora motoryzacyjnego. Coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące możliwego ograniczenia skali produkcji.

Według analiz JP Morgan pod koniec roku, podczas spotkania z rynkiem kapitałowym, firma może przedstawić plan redukcji mocy produkcyjnych nawet o 10-15 proc. Sam producent nie potwierdza takich scenariuszy, podkreślając jedynie, że jest zbyt wcześnie na deklaracje. Jednocześnie nie wyklucza analizy działań mających dostosować moce wytwórcze do nowych warunków rynkowych. Dla całej branży może to być sygnał, że okres szybkiego wzrostu i stabilnych marż w europejskim segmencie premium staje się coraz trudniejszy do utrzymania.

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