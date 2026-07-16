Niemiecki gigant inwestuje w Polsce. Miliardy euro i setki miejsc pracy

W skrócie Grupa MAN zainwestuje w Polsce około 5 mld zł do 2038 roku. Środki zostaną przeznaczone na nowe projekty oraz rozbudowę istniejących zakładów produkcyjnych.

Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa nowego zakładu w Niepołomicach, gdzie od 2029 roku mają powstawać pakiety i moduły bateryjne do pojazdów.

Rząd zapowiedział wsparcie dla inwestycji poprzez prace nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi oraz programy ułatwiające realizację dużych projektów technologicznych.

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Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o zacieśnieniu współpracy między przedstawicielami Grupy MAN oraz stroną rządową. W jej ramach podpisano memorandum dotyczące dalszej współpracy przy planowanych inwestycjach koncernu w Polsce.

W wydarzeniu uczestniczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dokument określa ramy współpracy przy realizacji projektów, których łączna wartość ma wynieść około 5 mld zł. Zgodnie z planami wszystkie przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane do 2038 roku.

Kluczowa inwestycja w Niepołomicach

Największym z zapowiedzianych projektów będzie budowa nowego zakładu w Niepołomicach, gdzie mają powstawać pakiety i moduły bateryjne. Rozpoczęcie inwestycji przewidziano na 2029 rok. Nowa fabryka ma stworzyć setki miejsc pracy i stać się jednym z najważniejszych elementów rozwoju działalności MAN w Polsce.

Podpisanie memorandum z Grupą MAN | Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii materiały prasowe

Plany koncernu nie ograniczają się jednak wyłącznie do nowego zakładu. Grupa zamierza również rozbudować istniejące zakłady w Niepołomicach, przygotować produkcję kolejnej generacji samochodów ciężarowych oraz zwiększyć swoje moce produkcyjne. To właśnie te działania mają wyznaczać kierunek rozwoju firmy na polskim rynku w kolejnych latach.

Rząd zapowiada wsparcie dla inwestorów

Podczas podpisania memorandum minister Andrzej Domański podkreślał, że Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów. Szef resortu finansów i gospodarki zwrócił również uwagę, że współpraca z MAN trwa od blisko trzech dekad. W tym czasie niemiecki producent stał się nie tylko inwestorem, ale także pracodawcą oraz partnerem dla lokalnych przedsiębiorców i samorządów.

Dziś Polska jest najbardziej atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. 95 proc. firm, które zdecydowały się na inwestycje w Polsce potwierdza, że była to dobra decyzja. W Niepołomicach widzimy, że to nie tylko liczby, ale że taka jest rzeczywistość. Koncern MAN jest przykładem owocnej współpracy z Polską od blisko trzech dekad

Według ministra planowana budowa zakładu produkującego komponenty do baterii otwiera nowy etap tej współpracy i może mieć znaczenie nie tylko dla regionu, ale również dla rozwoju elektromobilności w Europie.

Ułatwienia dla kolejnych inwestycji

To jednak nie wszystko. Memorandum obejmuje także deklaracje dotyczące działań, które mają usprawnić realizację dużych projektów inwestycyjnych w Polsce. Minister poinformował o pracach nad programem wsparcia opartym na unijnym mechanizmie CISAF, a także nad rozwiązaniami podatkowymi, które mają zachęcać przedsiębiorstwa do realizowania nowych inwestycji.

Równolegle przygotowywany jest długofalowy program rozwoju inwestycji w polskiej gospodarce do 2035 roku. Trwają również analizy dotyczące zmian podatkowych wspierających inwestorów. Założeniem tych działań jest stworzenie stabilnych warunków dla realizacji wielomiliardowych projektów oraz dalsze wzmacnianie pozycji Polski jako miejsca przyciągającego inwestycje związane z nowoczesnymi technologiami.

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