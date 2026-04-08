Niemcy zwalniają na autostradach. Od maja nowe limity dla kierowców
Niemcy zaczynają odchodzić od jazdy bez ograniczeń? Pierwsze zmiany kierowcy odczują już w maju, ale tylko na wybranych odcinkach. Powód nie dotyczy przepisów, lecz samej nawierzchni dróg.
W skrócie
- Na wybranych odcinkach niemieckich autostrad od maja do września 2026 roku będą obowiązywać sezonowe ograniczenia prędkości.
- Zmiany obejmą głównie południowe autostrady, takie jak A3, A92 i A93, oraz mogą zostać rozszerzone przed sezonem letnim.
- Powodem wprowadzenia limitów jest zwiększone ryzyko uszkodzeń nawierzchni podczas upałów, zwłaszcza na starszych odcinkach betonowych.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Limity prędkości Niemcy 2026 - nowe zasady od maja
Od maja do września 2026 roku na części niemieckich autostrad będą obowiązywać sezonowe ograniczenia prędkości. Zmiany obejmują wybrane odcinki, głównie o starszej konstrukcji.
Dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony maksymalna prędkość wyniesie 120 km/h. Dla motocykli oraz pojazdów cięższych wprowadzono limit do 80 km/h.
Ograniczenia mają charakter punktowy i nie obejmują całej sieci. Dotyczą miejsc, w których ryzyko uszkodzeń nawierzchni jest największe.
Limity prędkości Niemcy - gdzie obowiązują ograniczenia?
Zmiany wprowadzone zostaną głównie w południowej części kraju. Obejmą m.in.:
- autostradę A3 - od węzła Deggendorf do Hengersberg,
- autostradę A92 - odcinki Oberschleißheim - Eching-Ost oraz okolice Freising i Landshut,
- autostradę A93 - od trójkąta Saalhaupt do Elsendorf.
Lista może zostać rozszerzona przed rozpoczęciem sezonu letniego. Decyzje są uzależnione od bieżących analiz stanu technicznego dróg i natężenia ruchu. W praktyce chodzi o trasy często wykorzystywane w ruchu tranzytowym, także przez kierowców jadących z Polski na południe Europy.
Dlaczego Niemcy wprowadzają limity prędkości na autostradach?
Powodem zmian jest stan nawierzchni w wysokich temperaturach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ruchu. Szczególnie narażone są starsze odcinki wykonane z betonu.
W czasie upałów może dochodzić do tzw. blow-upów, czyli nagłego wypiętrzenia płyt betonowych. Zjawisko to prowadzi do pęknięć i deformacji jezdni, które przy dużych prędkościach stanowią realne zagrożenie dla kierowców.
Jak wskazuje niemiecki zarządca autostrad Autobahn GmbH, najbardziej narażone są odcinki o dużym natężeniu ruchu i starszej konstrukcji. To tam najczęściej dochodzi do uszkodzeń w okresie letnim.
Nowe limity prędkości Niemcy - zmiana podejścia do sezonu letniego
Dotychczas ograniczenia wprowadzano doraźnie, głównie podczas fal upałów. W 2026 roku podejście się zmienia - limity będą obowiązywać przez cały sezon letni, niezależnie od chwilowych warunków pogodowych. To rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko nagłych uszkodzeń nawierzchni i zwiększyć przewidywalność dla kierowców.
Warto przy tym zaznaczyć, że już dziś ponad połowa niemieckich autostrad objęta jest stałymi lub czasowymi ograniczeniami prędkości. Odcinki bez limitów stanowią mniejszą część sieci.