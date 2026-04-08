W skrócie Na wybranych odcinkach niemieckich autostrad od maja do września 2026 roku będą obowiązywać sezonowe ograniczenia prędkości.

Zmiany obejmą głównie południowe autostrady, takie jak A3, A92 i A93, oraz mogą zostać rozszerzone przed sezonem letnim.

Powodem wprowadzenia limitów jest zwiększone ryzyko uszkodzeń nawierzchni podczas upałów, zwłaszcza na starszych odcinkach betonowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Limity prędkości Niemcy 2026 - nowe zasady od maja

Od maja do września 2026 roku na części niemieckich autostrad będą obowiązywać sezonowe ograniczenia prędkości. Zmiany obejmują wybrane odcinki, głównie o starszej konstrukcji.

Dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony maksymalna prędkość wyniesie 120 km/h. Dla motocykli oraz pojazdów cięższych wprowadzono limit do 80 km/h.

Ograniczenia mają charakter punktowy i nie obejmują całej sieci. Dotyczą miejsc, w których ryzyko uszkodzeń nawierzchni jest największe.

Limity prędkości Niemcy - gdzie obowiązują ograniczenia?

Zmiany wprowadzone zostaną głównie w południowej części kraju. Obejmą m.in.:

autostradę A3 - od węzła Deggendorf do Hengersberg,

autostradę A92 - odcinki Oberschleißheim - Eching-Ost oraz okolice Freising i Landshut,

autostradę A93 - od trójkąta Saalhaupt do Elsendorf.

Lista może zostać rozszerzona przed rozpoczęciem sezonu letniego. Decyzje są uzależnione od bieżących analiz stanu technicznego dróg i natężenia ruchu. W praktyce chodzi o trasy często wykorzystywane w ruchu tranzytowym, także przez kierowców jadących z Polski na południe Europy.

Dlaczego Niemcy wprowadzają limity prędkości na autostradach?

Powodem zmian jest stan nawierzchni w wysokich temperaturach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ruchu. Szczególnie narażone są starsze odcinki wykonane z betonu.

W czasie upałów może dochodzić do tzw. blow-upów, czyli nagłego wypiętrzenia płyt betonowych. Zjawisko to prowadzi do pęknięć i deformacji jezdni, które przy dużych prędkościach stanowią realne zagrożenie dla kierowców.

Jak wskazuje niemiecki zarządca autostrad Autobahn GmbH, najbardziej narażone są odcinki o dużym natężeniu ruchu i starszej konstrukcji. To tam najczęściej dochodzi do uszkodzeń w okresie letnim.

Nowe limity prędkości Niemcy - zmiana podejścia do sezonu letniego

Dotychczas ograniczenia wprowadzano doraźnie, głównie podczas fal upałów. W 2026 roku podejście się zmienia - limity będą obowiązywać przez cały sezon letni, niezależnie od chwilowych warunków pogodowych. To rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko nagłych uszkodzeń nawierzchni i zwiększyć przewidywalność dla kierowców.

Warto przy tym zaznaczyć, że już dziś ponad połowa niemieckich autostrad objęta jest stałymi lub czasowymi ograniczeniami prędkości. Odcinki bez limitów stanowią mniejszą część sieci.

