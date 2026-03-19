Niemcy znaleźli sposób na tańsze tankowanie. Polacy mogą mieć problem
Ceny diesla w Niemczech przekroczyły ostatnio 2,20 euro za litr i nasi zachodni sąsiedzi zaczęli szukać alternatyw. Znaleźli ją na polskich stacjach Orlen, gdzie koncern uruchomił promocję obniżającą cenę paliwa nawet o 35 groszy na litrze. Co istotne, z rabatu mogą korzystać wszyscy użytkownicy aplikacji Vitay, niezależnie od kraju pochodzenia. A to oznacza, że na polskich stacjach przy granicy może zrobić się tłoczno.
Promocja obowiązuje w wybrane weekendy od połowy marca do początku maja 2026 roku. Łącznie to osiem weekendów, w trakcie których można zatankować taniej. Ale żeby skorzystać z rabatu, trzeba spełnić kilka warunków i zainstalować aplikację mobilną.
Kiedy obowiązuje promocja na paliwo Orlen?
Akcja jest rozłożona na osiem weekendów w okresie wiosennym. Najbliższe terminy to 20-22 marca, 27-29 marca, 3-6 kwietnia, 10-12 kwietnia, 17-19 kwietnia, 24-26 kwietnia oraz 30 kwietnia - 3 maja. W każdym z tych okresów można wykorzystać rabat raz, co daje łącznie osiem tankowań w promocyjnej cenie.
Maksymalna ilość paliwa objęta rabatem to 50 litrów na jeden tankowanie. Przez całą akcję można więc zatankować taniej maksymalnie 400 litrów benzyny lub diesla. Promocja dotyczy paliw EFECTA i VERVA na uczestniczących stacjach Orlen.
Ile można zaoszczędzić na tankowaniu?
Orlen przewidział dwa poziomy rabatu. Podstawowa zniżka wynosi 20 groszy na litrze, co odpowiada około 5 eurocentom. Przy pełnym baku 50 litrów to oszczędność 10 złotych.
Wyższy rabat - 35 groszy na litrze, czyli około 8 eurocentów - przysługuje tym, którzy oprócz tankowania kupią cokolwiek w sklepie na stacji za minimum 5 złotych. Kawa, woda, baton - wystarczy wydać równowartość nieco ponad jednego euro, żeby obniżyć rachunek za paliwo o dodatkowe 7,50 zł. Przy pełnym zbiorniku 50 litrów maksymalna oszczędność sięga 17,50 zł na jednym tankowaniu.
Jak skorzystać z rabatu Orlenu na paliwo?
Do udziału w promocji potrzebna jest aplikacja Orlen Vitay, którą można pobrać bezpłatnie na telefon. Po zainstalowaniu i rejestracji należy aktywować kupon rabatowy w aplikacji przed tankowaniem. Istotna jest kolejność: najpierw trzeba aktywować kupon, potem zatankować i na końcu ewentualnie dokonać zakupów w sklepie. Potem zostaje już tylko skanowanie karty Vitay z aplikacji przed zapłatą.
Orlen informuje, że z promocji mogą korzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy aplikacji, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzą. To właśnie ta informacja rozeszła się wśród niemieckich kierowców, którzy przy obecnych cenach paliw za Odrą z pewnością będą chcieli skorzystać z możliwości tańszego tankowania.
Różnica w cenach między Polską a Niemcami sprawia, że nawet bez promocji tankowanie u nas jest opłacalne. Dla kierowcy tankującego regularnie w Polsce oszczędność przez całą akcję może wynieść nawet 140 złotych.