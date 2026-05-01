W skrócie Autostrada A59 w rejonie Düsseldorfu zostanie zamknięta na kilkumiesięczny remont od 15 października 2026 roku na odcinku między węzłem Monheim a trójkątem autostradowym Düsseldorf-Süd.

Zakres modernizacji obejmie nawierzchnię, mosty, ekrany akustyczne, systemy odwodnienia i całą infrastrukturę drogową na długości około 12 km.

Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów i liczyć się z utrudnieniami oraz wydłużonym czasem podróży podczas trwania prac.

Po zakończeniu prac w kierunku Leverkusen kierowców czeka kolejny etap remontu. Jesienią 2026 r. drogowcy zamkną trasę także w przeciwnym kierunku - w stronę Düsseldorfu. Utrudnienia obejmą około 12-kilometrowy odcinek między węzłem Monheim a trójkątem autostradowym Düsseldorf-Süd. To fragment, który dla wielu kierowców jest codzienną trasą do pracy. Prace rozpoczną się 15 października 2026 r. i potrwają kilka miesięcy. W tym czasie przejazd tym odcinkiem będzie niemożliwy.

Kompleksowy remont odcinka autostrady A59. Nie tylko nowy asfalt

Na 12-kilometrowym odcinku zostanie odnowiona nawierzchnia, ale zaplanowano również kompleksową modernizację. Remont obejmie mosty, wymianę ekranów akustycznych, systemów odwodnienia oraz odnowienie całej infrastruktury drogowej. Ze względu na rozległy zakres prac podjęto decyzję, że odcinek autostrady A59 między węzłem Düsseldorf-Süd a węzłem Monheim-Süd zostanie całkowicie zamknięty.

A59 to kluczowa autostrada w Niemczech. Szykuje się paraliż

Autostrada A59 jest kluczową drogą w regionie Düsseldorfu. To ważny korytarz komunikacyjny biegnący wzdłuż Renu, który łączy się z innymi głównymi trasami w regionie. Droga stanowi alternatywę dla autostrad A3 i A57, a przez połączenia z A46, A542 i A1 zapewnia dostęp m.in. do Düsseldorfu, Leverkusen i obwodnicy Kolonii. Dla wielu kierowców to jedna z podstawowych tras dojazdowych. Jej zamknięcie oznacza więc realne problemy w codziennym ruchu.

Ten fragment autostrady A59 będzie zamknięty przez kilka miesięcy. / Zdj. ilustracyjne BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

ADAC alarmuje. Zamknięcie A59 jest konieczne, ale prace powinny być szybkie

Głos w sprawie zabrał ADAC, który podkreśla znaczenie tej trasy dla regionu. Ekspert ds. ruchu drogowego Roman Suthold wskazuje, że A59 jest kluczowa dla osób dojeżdżających do pracy. Organizacja apeluje, aby roboty prowadzić możliwie szybko - najlepiej w trybie trzyzmianowym. Jednocześnie przyznaje, że całkowite zamknięcie jest uzasadnione - zdaniem eksperta przy tak dużym natężeniu ruchu nawet jeden unieruchomiony pojazd mógłby doprowadzić do paraliżu całej trasy.

Kierowcy muszą przygotować się na objazdy. A59 zamkną jesienią

Zanim rozpocznie się drugi etap prac, zakończony ma zostać remont w kierunku Leverkusen, który planowany jest na czerwiec bieżącego roku. Dopiero później drogowcy przejdą do kolejnej fazy. To oznacza, że kierowcy przez długi czas będą musieli liczyć się z objazdami, korkami i wydłużonym czasem podróży. Szczególnie dotkliwe będzie to dla osób codziennie dojeżdżających do Düsseldorfu.

Autostrada A59 w Niemczech

A59 w Niemczech to kluczowa trasa w Nadrenii Północnej-Westfalii o długości niespełna 70 km, która łączy Duisburg, Düsseldorf, Kolonię i Bonn. Autostrada podzielona jest na trzy odcinki i przebiega po prawej stronie Renu. Przejazd dla samochodów osobowych jest darmowy, a obecnie kierowcy - ze względu na trwające i planowane remonty - kierowani są na trasy alternatywne: autostrady A4, A3 i A57.

