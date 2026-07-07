Spis treści: Kiedy zamknięcie drogi na A1? Zamknięcie drogi na A1. Jaki objazd? Jak wygląda niemiecka autostrada A1?

W najbliższy weekend kierowców podróżujących w rejonie jednego z najważniejszych niemieckich miast, Hamburga, czekają utrudnienia. Spółka zarządzająca niemieckimi autostradami, Die Autobahn GmbH, poinformowała, że zamknięty zostanie odcinek trasy A1.

Kiedy zamknięcie drogi na A1?

Chodzi o fragment między węzłami Hamburg - Stillhorn i Hamburg - Harburg prowadzący nad Dolną Łabą. Powodem jest przebudowa mostu nad rzeką. W związku z pracami w najbliższy weekend zostanie zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Bremy. Kierowcy nie skorzystają z niej od godziny 22:00 10 lipca do 13 lipca do godziny 5:00.

Zamknięcie drogi na A1. Jaki objazd?

Kierowcy, którzy będą podróżować w tym rejonie, oczywiście skorzystają z objazdu. Na węźle Hamburg - Stillhorn zjadą w kierunku drogi krajowej B75, na którą wjadą za pośrednictwem węzła Kornweide. Przejadą nią do węzła Neuland i ponownie skierują się w stronę A1 (w stronę węzła Hamburg - Harburg).

W celu zminimalizowania wpływu prac na ruch drogowcy zdecydowali, że prowadzone są one w weekendy. Przebudowa mostu trwa co prawda od kilku tygodni, ale początkowo utrudnienia dotykały kierowców jadących w kierunku Lubeki. Teraz zaś prowadzone są na części prowadzącej w stronę Bremy. Zaznaczono jednak, że realizacja niektórych zadań w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych, więc poszczególne etapy prac mogą się wydłużać.

Jak wygląda niemiecka autostrada A1?

Niemiecka autostrada A1 to jedno z kluczowych połączeń w kraju naszych zachodnich sąsiadów na osi północ-południe. Prowadzi od Heiligenhafen nad Morzem Bałtyckim do Saarbrucken w pobliżu granicy z Francją. Planowo długość trasy wynosić ma 774 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 738 km. Najstarszy odcinek tej autostrady został oddany do użytku jeszcze w 1936 roku. To fragment między Bremen i Hamburgiem.

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