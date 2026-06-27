W skrócie Plan restrukturyzacji Grupy VW zakłada zwolnienie 100 tys. pracowników, redukcję inwestycji i zamknięcie czterech fabryk w Niemczech.

Wśród rozważanych do zamknięcia zakładów wymienia się fabryki w Hanowerze, Zwickau, Emden i Neckarsulm – trzy związane są z produkcją aut elektrycznych, czwarta należy do Audi.

Volkswagen odmawia komentarza do czasu prezentacji planu radzie nadzorczej, a przedstawiciele związków zawodowych deklarują sprzeciw wobec tych zamierzeń.

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Z informacji do jakich dotarł niemiecki Manager Magazine wynika, że Oliver Blume - szef Grupy VW - wraz z dyrektorem finansowym - Arno Antlitz'em - chcą przeprowadzić największą restrukturyzację w 89-letniej historii niemieckiego koncernu. Strategia zakładać ma likwidację nawet 100 tys. miejsc pracy i obniżenie ogólnych kosztów funkcjonowania koncernu o 11 mld euro do 2030 roku.

W kategoriach prawdziwego szoku traktować trzeba doniesienia o rozważanym zamknięciu aż czterech niemieckich fabryk. Taka sytuacja nie znajduje precedensu w historii koncernu.

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Przypomnijmy - z końcem ubiegłego roku Volkswagen zamknął swoją "Szklaną fabrykę" w Dreźnie. Był to pierwszy przypadek w 88-letniej historii koncernu, gdy gigant zakończył produkcję samochodów w jednym ze swoich niemieckich zakładów. Transparent Factory od lat nie była jednak typowym zakładem produkcyjnym. Pełniła raczej rolę wizytówki - miejsca prezentacji osiągnięć koncernu.

Tym większym trzęsieniem ziemi są w Niemczech doniesienia Manager Magazine mówiące o planach zamknięcia aż czterech "pełnoskalowych" niemieckich fabryk.

Według autorów materiału plan restrukturyzacji Volkswagena zakłada wygaszenie produkcji w czterech niemieckich fabrykach:

w Hanowerze,

Zwickau,

Emden,

Neckarsulm.

Pierwsze trzy to zakłady należące do marki Volkswagen - wszystkie związane obecnie z produkcją aut elektrycznych.

Pierwszy to tradycyjne miejsce produkcji modeli dostawczych. Aktualnie w Hanowerze budowane są m.in. elektryczne Volkswageny ID. Buzz. W Zwickau powstają dziś elektryczne Volkswageny z rodziny ID (ID.3, ID.4, ID.5), Audi Q4 e-tron i Cupra Born. W Emden produkowane są Volkswageny ID.4 i ID.7.

Ostatni z wymienionych zakładów to fabryka Audi, gdzie budowane są takie ikony niemieckiej marki, jak Audi A6, Audi A7 i Audi A8.

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Z informacji niemieckich mediów wynika ponadto, że plan Blume zakłada również zmniejszenie inwestycji o około 15 procent do nieco ponad 130 miliardów euro w skali najbliższych pięciu lat.

Służby prasowe Volkswagena odcięły się od rewelacji niemieckich mediów odmawiając komentarza do czasu, gdy strategia zostanie "omówiona" i "zatwierdzona przez stosowne organy". Wszystko wskazuje na to, że szczegóły planu zaprezentowane zostaną radzie nadzorczej 9 lipca.

Jeśli doniesienia mediów okazałby się prawdziwe, oznaczają one podwojenie dotychczas zapowiadanej skali zwolnień. Wcześniej koncern zapowiadał redukcję zatrudnienia o 50 tys. etatów i ograniczenie zdolności produkcyjnych samochodów w Niemczech o około pół miliona pojazdów.

Ewentualnym planom restrukturyzacji ostro przeciwstawili się już przedstawiciele związków zawodowych.

"Gdyby takie plany były realizowane, sprzeciwialibyśmy się im z całą mocą" - napisano we wspólnym oświadczeniu rady zakładowej firmy i największego niemieckiego związku zawodowego IG Metall.

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