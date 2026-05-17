W skrócie W 2025 roku w Niemczech liczba kontroli drogowych w transporcie wzrosła o około 45 procent, a większość naruszeń dotyczyła przewoźników zagranicznych.

Najczęstsze wykroczenia w Niemczech wiązały się z przekroczeniem czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz nieprawidłowym użyciem tachografów.

Równolegle w Polsce znacząco wzrosła liczba kontroli i wykroczeń, głównie w obszarze czasu pracy kierowców i obsługi tachografów.

Federalny Urząd ds. Logistyki i Mobilności w Niemczech znacząco zwiększył tempo działań kontrolnych w transporcie. W 2025 r. przeprowadzono ponad 22,1 mln kontroli drogowych, co oznacza wzrost o około 45 proc. rok do roku. To jednak nie wszystko - uwzględniając wszystkie obszary działalności BALM (dawniej BAG), liczba kontroli przekroczyła 23,3 mln, czego efektem jest 86 567 stwierdzonych nieprawidłowości i aż 245 841 naruszeń przepisów.

System widzi więcej niż inspektor. Pod lupą ciężarówki z zagranicy

Za tak duży wzrost odpowiada przede wszystkim technologia. Liczba automatycznych kontroli - opartych na kamerach i systemach analizy danych - wzrosła z około 14,9 mln do niemal 21,9 mln.

Równolegle zwiększyła się też liczba tradycyjnych kontroli drogowych o około 10 proc. do poziomu 276,3 tys. przypadków. Pod szczególną lupą znalazły się pojazdy zarejestrowane poza Niemcami. W samym obszarze czasu pracy kierowców i obowiązków transportowych przeprowadzono 124 591 kontroli, z czego 95 281 dotyczyło ciężarówek na zagranicznych tablicach, a tylko 29 310 pojazdów krajowych. Co więcej, w przypadku pozostałych naruszeń spośród 143 722 wykroczeń aż 86 744 przypisano pojazdom zagranicznym.

BALM materiały prasowe

Czas pracy kierowców nadal największym problemem

Mimo rosnącej liczby kontroli problemy w branży pozostają te same, co dwie dekady wcześniej. Najczęściej wykrywane są naruszenia dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. W międzynarodowym transporcie niemieccy funkcjonariusze BALM odnotowali w 2025 r. aż 40 470 naruszeń przepisów socjalnych. Wśród nich:

13 037 przypadków przekroczenia czasu jazdy,

7 864 naruszenia dziennego limitu,

4 893 przypadki przekroczeń w ujęciu dwutygodniowym.

Najczęśćiej pojawiały się problemy z odpoczynkiem - łącznie 19 011 naruszeń, a w tym 12 787 dotyczących odpoczynku dziennego i 6 224 tygodniowego.

Tachografy i kabotaż pod stałym nadzorem

Drugim dużym obszarem naruszeń są tachografy i karty kierowców. W 2025 r. wykryto aż 75 474 nieprawidłowości z nimi związanych - najczęściej problem dotyczył braku zapisów lub niewłaściwego korzystania z urządzeń. Takich przypadków było ponad 50 tys.

Równie intensywnie kontrolowano kabotaż, który polega na wykonywaniu przewozów przez przewoźnika z jednego kraju w obrębie innego państwa, co eliminuje puste przebiegi. Przeprowadzono 69 420 kontroli, z czego zdecydowana większość dotyczyła zagranicznych przewoźników. Efektem było 8 431 naruszeń przepisów. Do tego dochodzą przeciążenia i nieprawidłowe wymiary pojazdów - w tym obszarze wykryto łącznie ponad 30 tys. naruszeń.

Polska też zaostrza kontrole. Naruszeń przybywa lawinowo

Podobny trend widać również nad Wisłą. Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła w 2025 r. ponad 225 tys. kontroli drogowych. Najbardziej rzuca się w oczy wzrost liczby naruszeń - z 167,8 tys. do aż 267,8 tys. rok do roku. Jeszcze szybciej rośnie liczba najpoważniejszych wykroczeń - o 71 proc.

Największy problem - podobnie jak w Niemczech - to czas pracy kierowców. Liczba naruszeń w tym obszarze niemal się podwoiła do 103,6 tys. przypadków. Drugim kluczowym obszarem są tachografy odpowiadające za ponad 60 tys. nieprawidłowości, które głównie związane są z brakami w dokumentacji i zapisach aktywności kierowców.

Liczba kontroli ciężarówek rośnie. Nowe systemy, stare problemy

Z opublikowanych danych jasno wynika, że system kontroli transportu drogowego staje się coraz bardziej zaawansowany i dokładny, ale nadal musi radzić sobie z problemami, które królowały na drogach dwie dekady temu. Czas pracy kierowców, odpoczynek, tachografy i kabotaż to obszary, w których odnotowuje się najwięcej naruszeń, dlatego w najbliższych latach funkcjonariusze szczególnie wnikliwie będą je kontrolować na drogach całej Europy.

