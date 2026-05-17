Niemcy wzięli się za ciężarówki z zagranicy. Liczba kontroli w górę o 45 proc.

Wiktor Seredyński

Polscy przewoźnicy od lat dominują w europejskim transporcie, ale to oznacza też coraz większą ekspozycję na kontrole. Niemcy właśnie mocno dokręcili śrubę - liczba kontroli wzrosła o 45 proc., a szczególną uwagę zwracają na ciężarówki z zagranicznymi tablicami. Coraz częściej o kontroli nie decyduje już funkcjonariusz stojący przy drodze, lecz system, który analizuje pojazdy automatycznie.

Dwóch funkcjonariuszy w żółtych kamizelkach 'BAG' kontroluje ciężarówki na zagranicznych tablicach w Niemczech.
Niemcy kontrolują ciężarówki. Pod lupą zestawy na zagranicznych numerach rejestracyjnych.

W skrócie

  • W 2025 roku w Niemczech liczba kontroli drogowych w transporcie wzrosła o około 45 procent, a większość naruszeń dotyczyła przewoźników zagranicznych.
  • Najczęstsze wykroczenia w Niemczech wiązały się z przekroczeniem czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz nieprawidłowym użyciem tachografów.
  • Równolegle w Polsce znacząco wzrosła liczba kontroli i wykroczeń, głównie w obszarze czasu pracy kierowców i obsługi tachografów.
Federalny Urząd ds. Logistyki i Mobilności w Niemczech znacząco zwiększył tempo działań kontrolnych w transporcie. W 2025 r. przeprowadzono ponad 22,1 mln kontroli drogowych, co oznacza wzrost o około 45 proc. rok do roku. To jednak nie wszystko - uwzględniając wszystkie obszary działalności BALM (dawniej BAG), liczba kontroli przekroczyła 23,3 mln, czego efektem jest 86 567 stwierdzonych nieprawidłowości i aż 245 841 naruszeń przepisów.

System widzi więcej niż inspektor. Pod lupą ciężarówki z zagranicy

Za tak duży wzrost odpowiada przede wszystkim technologia. Liczba automatycznych kontroli - opartych na kamerach i systemach analizy danych - wzrosła z około 14,9 mln do niemal 21,9 mln.

Równolegle zwiększyła się też liczba tradycyjnych kontroli drogowych o około 10 proc. do poziomu 276,3 tys. przypadków. Pod szczególną lupą znalazły się pojazdy zarejestrowane poza Niemcami. W samym obszarze czasu pracy kierowców i obowiązków transportowych przeprowadzono 124 591 kontroli, z czego 95 281 dotyczyło ciężarówek na zagranicznych tablicach, a tylko 29 310 pojazdów krajowych. Co więcej, w przypadku pozostałych naruszeń spośród 143 722 wykroczeń aż 86 744 przypisano pojazdom zagranicznym.

Jadący po autostradzie biały samochód ciężarowy marki DAF oraz oznakowany bus inspekcji transportu drogowego BALM, oba pojazdy poruszają się jednym kierunku, w otoczeniu drzew przy drodze.
W minionym roku w Niemczech o 10 proc. zwiększyła się liczba tradycyjnie przeprowadzanych kontroli drogowych.

Czas pracy kierowców nadal największym problemem

Mimo rosnącej liczby kontroli problemy w branży pozostają te same, co dwie dekady wcześniej. Najczęściej wykrywane są naruszenia dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. W międzynarodowym transporcie niemieccy funkcjonariusze BALM odnotowali w 2025 r. aż 40 470 naruszeń przepisów socjalnych. Wśród nich:

  • 13 037 przypadków przekroczenia czasu jazdy,
  • 7 864 naruszenia dziennego limitu,
  • 4 893 przypadki przekroczeń w ujęciu dwutygodniowym.

Najczęśćiej pojawiały się problemy z odpoczynkiem - łącznie 19 011 naruszeń, a w tym 12 787 dotyczących odpoczynku dziennego i 6 224 tygodniowego.

Tachografy i kabotaż pod stałym nadzorem

Drugim dużym obszarem naruszeń są tachografy i karty kierowców. W 2025 r. wykryto aż 75 474 nieprawidłowości z nimi związanych - najczęściej problem dotyczył braku zapisów lub niewłaściwego korzystania z urządzeń. Takich przypadków było ponad 50 tys.

Równie intensywnie kontrolowano kabotaż, który polega na wykonywaniu przewozów przez przewoźnika z jednego kraju w obrębie innego państwa, co eliminuje puste przebiegi. Przeprowadzono 69 420 kontroli, z czego zdecydowana większość dotyczyła zagranicznych przewoźników. Efektem było 8 431 naruszeń przepisów. Do tego dochodzą przeciążenia i nieprawidłowe wymiary pojazdów - w tym obszarze wykryto łącznie ponad 30 tys. naruszeń.

Polska też zaostrza kontrole. Naruszeń przybywa lawinowo

Podobny trend widać również nad Wisłą. Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła w 2025 r. ponad 225 tys. kontroli drogowych. Najbardziej rzuca się w oczy wzrost liczby naruszeń - z 167,8 tys. do aż 267,8 tys. rok do roku. Jeszcze szybciej rośnie liczba najpoważniejszych wykroczeń - o 71 proc.

Największy problem - podobnie jak w Niemczech - to czas pracy kierowców. Liczba naruszeń w tym obszarze niemal się podwoiła do 103,6 tys. przypadków. Drugim kluczowym obszarem są tachografy odpowiadające za ponad 60 tys. nieprawidłowości, które głównie związane są z brakami w dokumentacji i zapisach aktywności kierowców.

Liczba kontroli ciężarówek rośnie. Nowe systemy, stare problemy

Z opublikowanych danych jasno wynika, że system kontroli transportu drogowego staje się coraz bardziej zaawansowany i dokładny, ale nadal musi radzić sobie z problemami, które królowały na drogach dwie dekady temu. Czas pracy kierowców, odpoczynek, tachografy i kabotaż to obszary, w których odnotowuje się najwięcej naruszeń, dlatego w najbliższych latach funkcjonariusze szczególnie wnikliwie będą je kontrolować na drogach całej Europy.

