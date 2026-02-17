W skrócie Rozpoczęto rozbudowę sześciopasmowej autostrady A8 między Mühlhausen i Hohenstadt, której koszt wynosi 1,4 mld euro.

Nowy odcinek A8 będzie krótszy o 3,8 km, maksymalne nachylenie zostanie zmniejszone, powstaną nowe tunele i mosty.

Dotychczasowy odcinek A8 był miejscem częstych korków i kolizji, a po przebudowie część drogi zostanie zagospodarowana zgodnie z planami środowiskowymi.

Ceremonia rozpoczęcia prac odbyła się w obecności federalnego ministra Thorstena Freia, prezesa Autobahn GmbH des Bundes dr. Michaela Güntnera oraz premiera Badenii-Wirtembergii Winfrieda Kretschmanna. Inwestycja jest największym projektem autostradowym w tym kraju związkowym i jednym z kluczowych elementów rozwoju oraz modernizacji sieci autostrad w Niemczech. Co ciekawe, zgoda na budowę została wydana w grudniu, a niespełna dwa miesiące później rozpoczynają się prace.

Sześciopasmowa autostrada A8 w Niemczech. Rozbudowa pochłonie 1,4 mld euro

Rząd federalny przeznaczy na sześciopasmową rozbudowę A8 około 1,4 miliarda euro. Nowa trasa połączy dotychczas rozdzielone jezdnie autostrady A8 między Mühlhausen i Hohenstadt w jedną, sześciopasmową drogę. Dzięki budowie tuneli i mostów odcinek będzie o 3,8 kilometra krótszy niż obecny. Zmniejszy się także jego nachylenie - maksymalne spadki i podjazdy wyniosą 3,5 procent zamiast dotychczasowych 6,3 procent. To oznacza nie tylko płynniejszy ruch, lecz także większe bezpieczeństwo, mniej hałasu i niższe emisje spalin.

Rozbudowa A8 ruszyła. Jaki los czeka odcinek między Mühlhausen a Hohenstadt?

Według danych z 2022 r. średnie dobowe natężenie ruchu na tym odcinku przekracza 70 tys. pojazdów. Z powodu charakterystyki trasy od Mühlhausen do Hohenstadt niemal każdego dnia dochodziło do tworzenia się zatorów drogowych i kolizji, przez co część ruchu tranzytowego automatycznie przenosiła się na lokalne drogi.

Przypomnijmy, że droga z Mühlhausen do Hohenstadt jest absolutnie wyjątkowa, co niejako wymusiło ukształtowanie terenu. Inżynierowie zmuszeni byli zaprojektować przebieg trasy w nietypowy sposób, przez co pasy jezdni rozdzielone są na dwie oddzielne nitki, oddalone od siebie nawet o dwa kilometry. To efekt różnicy wysokości terenu wynoszącej 230 m na odcinku niespełna 12 km. Po wybudowaniu nowej trasy część dotychczasowej zniknie. Teren zostanie zagospodarowany zgodnie z planami środowiskowymi, natomiast odcinek prowadzący pod górę pozostanie jako alternatywa dla kierowców. Z kolei zjazd w kierunku Stuttgartu zostanie przebudowany i stanie się ścieżką rowerową.

Inwestycja pochłonie 1,4 mld euro.

Trzy pasy ruchu w każdym kierunku, tunele i mosty. Nowy fragment A8

W ramach przebudowy powstanie autostrada z trzema pasami ruchu w każdym kierunku oraz szerokimi poboczami. Głównym zadaniem postawionym przed inżynierami było jednak maksymalne zniwelowanie podjazdów, dlatego powstaną mosty i tunele, dzięki którym trasa będzie o 3,8 km krótsza. Maksymalne nachylenie zostanie zmniejszone z 6,3 do 3,5 proc.

Premier Winfried Kretschmann podkreślił, że rozpoczęcie budowy kończy dziesięciolecia przygotowań do realizacji tego kluczowego projektu dla gospodarki i mobilności Badenii-Wirtembergii. Rozbudowa ma zwiększyć przepustowość autostrady A8 i zapewnić bardziej niezawodne połączenie między różnymi częściami landu oraz z innymi regionami Europy.

Korki w Niemczech. A8 i Badenia-Wirtembergia zakorkowane

W minionym roku Niemcy spędzili w korkach łącznie 478 tys. godzin, a długość zatorów drogowych wyniosła 866 tys. km. W rankingu landów niechlubnym rekordzistą została Nadrenia Północna-Westfalia, gdzie odnotowano aż 35 proc. wszystkich godzin stania w zatorach drogowych. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Bawaria oraz Badenia-Wirtembergia - odpowiednio 13 i 10 proc. Najbardziej zakorkowanymi autostradami były A1, A3, A5 oraz A8.

