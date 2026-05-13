Niemcy pracują 5 minut na litr paliwa. A ile Polacy?

W skrócie W artykule przedstawiono porównanie kosztów zakupu litra paliwa w kontekście czasu pracy przeciętnego pracownika w Niemczech i w Polsce.

Niemiecki pracownik w kwietniu 2026 roku musi przepracować około pięciu minut, aby kupić litr paliwa, podczas gdy w Polsce czas ten wynosi około 9-12 minut, w zależności od rodzaju paliwa.

Różnica wskazuje, że polski kierowca przeznacza ponad dwa razy więcej czasu pracy na zakup litra paliwa niż pracownik w Niemczech, choć sytuacja poprawiła się w porównaniu do lat wcześniejszych.

Jak się okazuje, same ceny widoczne na dystrybutorach nie oddają pełnego obrazu rosnących kosztów paliw w Europie. Znacznie bardziej miarodajne jest porównanie ich do poziomu wynagrodzeń. To właśnie ono pokazuje, ile czasu trzeba dziś przepracować, aby zatankować samochód. Takie wyliczenia przygotował niemiecki Instytut Ifo. Ekonomiści sprawdzili, ile minut pracy przeciętny pracownik musi poświęcić na zakup jednego litra paliwa.

Pięć minut. Tyle musi pracować Niemiec na litr paliwa

W Niemczech wynik może zaskakiwać - według analiz Instytutu, przeciętny pracownik u naszych zachodnich sąsiadów w kwietniu 2026 roku potrzebował około pięciu minut pracy, aby kupić litr paliwa. W obliczeniach uwzględniono zarówno aktualne ceny na stacjach, jak i zmiany poziomu wynagrodzeń na przestrzeni ostatnich dekad.

Ekonomiści zwracają uwagę, że choć sytuacja na światowym rynku ropy wpłynęła na wzrost cen paliw, to siła nabywcza przeciętnego pracownika nadal pozostaje relatywnie wysoka. Instytut wyliczył, że od początku lat 90. zakup litra paliwa w Niemczech wymagał od trzech do sześciu minut pracy. Zatem obecny poziom nadal mieści się w tym przedziale.

Nie oznacza to jednak, że problem nie istnieje. Eksperci podkreślają, że najmocniej odczuwają go gospodarstwa o niższych dochodach, szczególnie tam, gdzie samochód jest koniecznością. Instytut zwraca też uwagę, że powszechne dopłaty do paliwa często bardziej pomagają osobom zużywającym duże ilości benzyny lub diesla, a więc zwykle lepiej zarabiającym.

Ile minut musi pracować Polak na litr paliwa?

Znacznie ciekawiej wygląda jednak porównanie z Polską. Na krajowych stacjach litr benzyny Pb95 kosztuje obecnie około 6,20 zł, a oleju napędowego około 6,90 zł. Przy przeciętnym wynagrodzeniu netto na poziomie około 6 500 zł miesięcznie oraz przy założeniu standardowego czasu pracy, przeciętna stawka godzinowa netto wynosi w przybliżeniu 38 zł.

W takim ujęciu okazuje się, że Polak musi pracować około 9-11 minut, aby kupić litr benzyny Pb95. W przypadku oleju napędowego czas ten wydłuża się do około 11-12 minut pracy. Co więcej, aby zatankować pełny bak benzyny o pojemności 50 litrów, statystyczny Polak musi przepracować około 8 godzin, czyli cały dzień roboczy. W przypadku diesla jest to już około 9 godzin.

Różnica jest więc wyraźna - polski kierowca potrzebuje ponad dwukrotnie więcej czasu pracy na zakup litra paliwa niż przeciętny pracownik w Niemczech. Jednocześnie warto zauważyć, że sytuacja i tak wygląda lepiej niż kilkanaście lat temu. Mimo że ceny na stacjach regularnie rosną, wzrost wynagrodzeń sprawił, że paliwo nie obciąża dziś budżetów tak mocno jak kiedyś.

