W skrócie Niemieckie służby ostrzegają o możliwych utrudnieniach i wydłużonym czasie podróży na granicy z Polską w najbliższych dniach.

Tymczasowe kontrole graniczne po obu stronach granicy obowiązują do września lub października 2026 roku, co powoduje korki na kluczowych przejściach drogowych.

Dodatkowe zatory mogą być spowodowane przez długi weekend oraz remonty po niemieckiej stronie, a kierowcom zaleca się stosowanie mniej obciążonych przejść i przygotowanie dokumentów do kontroli.

Niemcy prowadzą tymczasowe kontrole na granicy z Polską nieprzerwanie od 16 października 2023 r. Obecnie - decyzją władz niemieckich - kontrole te zostały przedłużone i będą obowiązywać co najmniej do 15 września 2026 r. Natomiast Polska przedłużyła tymczasowe kontrole graniczne na odcinkach z naszymi zachodnimi sąsiadami aż do 1 października 2026 r.

W najbliższych dniach spore utrudnienia mogą pojawić się na kluczowych przejściach granicznych z Niemcami. Mowa o trasach A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Szczecin), A12 Frankfurt nad Odrą oraz A15 Forst. To właśnie tam kierowcy muszą liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania i tworzącymi się zatorami.

Kontrole na granicy spowalniają ruch. W najbliższych dniach korki będą większe

Jednym z głównych powodów utrudnień są kontrole graniczne, które prowadzone są obecnie po obu stronach granicy. Co istotne, nie odbywają się one wyłącznie bezpośrednio na przejściach, a funkcjonariusze mogą zatrzymać pojazd również w strefie przygranicznej, która rozciąga się do 30 km od granicy.

Kontrole mają charakter wyrywkowy, ale to nie oznacza, że są bezproblemowe dla kierowców. Nawet krótkie zatrzymanie kilku pojazdów wystarczy, aby w godzinach szczytu zaczęły tworzyć się kolejki. Służby mają prawo dokładnie sprawdzić auto, w tym także bagażnik i przewożone rzeczy.

Kontrole na przejściu granicznym z Niemcami prowadzone są wyrywkowo.

Długi weekend i remonty potęgują problem. Będą korki na granicy z Niemcami

Na sytuację na drogach wpływa także kalendarz. Okres długiego weekendu między 14 a 17 maja, związanego z uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi Himmelfahrt) tradycyjnie oznacza wzmożony ruch turystyczny. Więcej samochodów na drogach to większe ryzyko korków, a te pojawią się szczególnie na przejściach granicznych. Do tego dochodzą remonty dróg prowadzone po niemieckiej stronie.

Eksperci niemieckiego automobilklubu ADAC nie mają wątpliwości - kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia i uzbroić się w cierpliwość. Niezbędne może okazać się doliczenie dodatkowego czasu do podróży, zwłaszcza jeśli planowany przejazd przypada na weekend lub godziny popołudniowe.

Jak uniknąć problemów na granicy?

Całkowite ominięcie utrudnień może być trudne, ale kierowcy mogą ograniczyć ich skutki. Kluczowe jest śledzenie bieżącej sytuacji na drogach i - jeśli to możliwe - wybór mniej obciążonych godzin przejazdu lub pobliskich przejść granicznych. Warto również przygotować się na ewentualne kontrole i mieć pod ręką wszystkie niezbędne dokumenty, aby maksymalnie przyspieszyć cały proces.

Dlaczego na granicy polsko-niemieckiej wprowadzono kontrole?

Kontrole na granicy z Niemcami nie są nowością - strona polska wprowadziła je 7 lipca 2025 r., natomiast niemiecka w październiku 2023 r., co ma związek ze wzrostem liczby wniosków o azyl o 70 proc. w porównaniu do 2022 r. Uszczelnienie granicy było zatem kluczowe, aby zahamować nielegalną migrację oraz przestępczość transgraniczną.

Kierowcy podróżujący do Niemiec powinni wiedzieć, że kontrole są selektywne, a to oznacza, że nie każdy przejeżdżający pojazd zatrzymywany jest do szczegółowej kontroli. Wszystkie samochody muszą natomiast zwolnić i przejechać przez specjalnie wytyczony pas, co generuje korki.

