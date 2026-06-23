Niebywała sytuacja. Na rosyjskich stacjach brakuje paliwa

W skrócie Rosja zmaga się z deficytem paliw na stacjach spowodowanym skutecznymi atakami ukraińskich dronów na tamtejsze rafinerie.

Problemy z dostępnością benzyny i wprowadzanie limitów sprzedaży dotarły do regionów oddalonych od frontu, takich jak obwód omski na Syberii oraz Krym.

Wprowadzane ograniczenia dotyczą coraz większego terytorium, obejmując nawet Moskwę, gdzie po ostatnim ataku na rafinerię także pojawiły się braki paliw.

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Rafinerie, w których produkowane są paliwa to jeden z najważniejszych celów dla ukraińskich dronów dalekiego zasięgu. Ataki wyłączają te zakłady z produkcji na długie miesiące, a bez paliwa nie da się prowadzić wojny.

Nic więc dziwnego, że dostępne paliwo przeznaczane jest głównie na potrzeby wojskowe, na czym cierpią zwyklu Rosjanie, którzy nie mogą zatankować swoich samochodów.

Kryzys paliwowy w Rosji pogłębia się. Ograniczenia dotarły aż na Syberię

Problemy z dostępnością benzyny dotarły nawet do obwodu omskiego na Syberii, oddalonego o ponad 2 tys. km od linii frontu. Lokalne władze zdecydowały się na wprowadzenie limitów sprzedaży paliwa, tłumacząc to koniecznością walki z paniką i spekulacją.

Gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko poinformował za pośrednictwem komunikatora Telegram, że na stacjach benzynowych obowiązywać będzie limit tankowania wynoszący 40 litrów na jeden samochód. Dodatkowo zakazana została sprzedaż paliwa do kanistrów.

Według gubernatora działania mają pomóc "uniknąć sztucznego wywoływania paniki na stacjach benzynowych oraz spekulacj"". Sama decyzja pokazuje jednak skalę problemu, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się dotyczyć głównie regionów położonych bliżej działań wojennych.

Zamknięta z powodu braku paliwa stacja Gazpromu pod Moskwą MAXIM SHIPENKOV EPA

Ataki Ukrainy uderzają w rosyjską logistykę paliwową

Agencja Reuters zwraca uwagę, że obecne problemy są konsekwencją trwających od wielu miesięcy ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną i transportową. Celem stają się zarówno obiekty lądowe, jak i morskie, wykorzystywane do magazynowania oraz transportu paliw.

Ukraińskie drony i środki dalekiego zasięgu uderzały w obiekty znajdujące się nawet na Syberii. To region położony ponad 2000 kilometrów od frontu. Efektem tych działań są zakłócenia w dostawach paliw, które stopniowo rozprzestrzeniają się na kolejne części Rosji.

Reuters przypomina, że Rosja jest trzecim największym producentem ropy naftowej na świecie. Mimo to problemy z zaopatrzeniem w paliwo zaczęły pojawiać się najpierw na okupowanym Krymie, a następnie w regionach położonych dalej na wschód.

Zamknięta stacja paliw w regionie moskiewskim. Paliwa brak MAXIM SHIPENKOV EPA

Na Krymie sprzedaż paliwa dla cywilów została wstrzymana

Kilka dni temu gubernator okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow ogłosił całkowite wstrzymanie sprzedaży paliw dla odbiorców cywilnych.

"Paliwo będzie dostarczane instytucjom rządowym, które zapewniają funkcjonowanie i bezpieczeństwo" - przekazał w komunikacie opublikowanym w Telegramie.

Ograniczenia objęły wszystkie formy sprzedaży. Dotyczy to zarówno tradycyjnych zakupów gotówkowych, jak i systemu voucherów wykorzystywanego wcześniej do zaopatrywania mieszkańców w paliwo.

Brak paliw na stacji Tatneft pod Moskwą MAXIM SHIPENKOV EPA

Decyzja władz Krymu zbiegła się w czasie z serią ataków na infrastrukturę paliwową na półwyspie oraz w Kraju Krasnodarskim. W wyniku uderzeń doszło do pożarów w terminalu paliwowym w porcie w Kerczu oraz w porcie Kaukaz, który jest jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych w regionie Morza Azowskiego.

Problemy z paliwem obejmują coraz większy obszar Rosji

Rosyjskie władze tłumaczą ograniczenia koniecznością utrzymania stabilnych dostaw i zapobiegania wykupywaniu paliwa przez mieszkańców. Wprowadzane limity pokazują jednak, że zakłócenia w logistyce stają się coraz bardziej odczuwalne.

kryzys paliwowy przestał być lokalnym problemem i zaczął obejmować coraz większą część rosyjskiego terytorium.

Dla rosyjskich władz najważniejsze jest utrzymanie dostępności paliwa w Moskwie i okolicach. To tutaj mieszkają wpływowi Rosjanie, którzy mają wpływ na politykę realizowaną przez Rosję. Zaopatrzenie w paliwo regionu moskiewskiego jest więc priorytowe i odbywa się kosztem regionów dalekowschodnich.

Ale nawet tutaj, po niedawnym ataku na moskiewską rafinerię pojawiły się braki paliw. Jednym słowem, kryzys paliwowy przestał być lokalnym problemem i zaczął obejmować coraz większą część rosyjskiego terytorium, nie wyłączając Moskwy.





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