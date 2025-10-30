Niebezpieczny piątek na drogach. Policja rusza ze specjalną akcją
Wielkimi krokami zbliża się 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych. W tym czasie na drogach obserwuje się znaczny wzrost ruchu pojazdów i pieszych. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i czujności, szczególnie w najbliższy piątek, kiedy natężenie ruchu będzie największe.
W skrócie
Wkrótce Wszystkich Świętych. Policja ostrzega kierowców
Już w najbliższy piątek na drogach w całej Polsce rozpoczną się działania policji związane z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych. Od 31 października do 3 listopada funkcjonariusze ostrzegają o możliwej kumulacji ruchu w okolicach cmentarzy, co może prowadzić do wzmożonego natężenia ruchu. Jak co roku, nad bezpieczeństwem kierowców będą czuwać dodatkowe patrole.
Okres Wszystkich Świętych to czas, w którym na drogach obserwowany jest wzmożony ruch. Tak może być szczególnie w tym roku, gdyż 1 listopada wypada w sobotę, zaś wyjazdy skumulują się najprawdopodobniej w piątek
Uwaga na piątek. To dzień z największą liczbą wypadków
Według policyjnych statystyk piątek jest dniem, w którym notuje się najwięcej wypadków drogowych oraz najwięcej osób rannych. Jak informuje PAP powołując się na raport iura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dotyczącego wypadków w Polsce - w 2024 roku w piątki miało miejsce 3475 wypadków (16,1 proc.), w których zginęły 294 osoby (15,5 proc.), a 3954 osoby (16 proc.) zostały ranne. To również piątki odnotowały największą liczbę wypadków z udziałem dzieci do 14. roku życia - 292 zdarzenia. W tym dniu tygodnia zginęło 16 dzieci, a 318 zostało rannych.
Najbezpieczniejszym dniem pod względem liczby wypadków drogowych w ubiegłym roku były niedziele. W tym dniu odnotowano 2239 wypadków (10,4 proc.), w których 2780 osób (11,2 proc.) odniosło obrażenia. Niestety, nie obyło się bez ofiar - zginęło 269 osób (14,2 proc.).
Policja rusza z akcją "Znicz". Na co powinni uważać kierowcy?
W związku z tym w okresie Wszystkich Świętych na drogi wyruszy więcej patroli policyjnych. W ramach corocznej akcji "Znicz" funkcjonariusze drogówki przeprowadzą rozszerzone kontrole pojazdów i kierowców, m.in. pod kątem spożycia alkoholu. Policjanci przypominają również o kilku zasadach, które mogą ułatwić podróż w tym wymagającym okresie.
- Poruszaj się ostrożnie i z rozwagą - pośpiech, nerwy i brawura są głównymi przyczynami wypadków.
- Dostosuj prędkość do warunków na drodze - mgła, deszcz i wcześnie zapadający zmrok pogarszają widoczność.
- Nie prowadź pojazdu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
- Zachowaj szczególną ostrożność w rejonie cmentarzy - ruch pieszych i pojazdów jest tam największy.
- Stosuj się do poleceń policjantów i służb porządkowych - mogą wprowadzić czasowe zmiany organizacji ruchu.
- Nie blokuj przejazdów i nie parkuj w miejscach niedozwolonych.
- Zapinaj pasy bezpieczeństwa i pilnuj bezpieczeństwa pasażerów.
- W miarę możliwości korzystaj z komunikacji miejskiej - zapewnia to bezpieczny dojazd do rejonów cmentarzy.