W skrócie Policja zapowiada wzmożone kontrole i obecność patroli na drogach w okresie Wszystkich Świętych, szczególnie w piątek, kiedy spodziewane jest największe natężenie ruchu.

Statystyki pokazują, że piątki są dniem z największą liczbą wypadków drogowych, także z udziałem dzieci.

W ramach akcji 'Znicz' funkcjonariusze apelują o ostrożność, trzeźwość i korzystanie z transportu publicznego w okolicach cmentarzy.

Wkrótce Wszystkich Świętych. Policja ostrzega kierowców

Już w najbliższy piątek na drogach w całej Polsce rozpoczną się działania policji związane z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych. Od 31 października do 3 listopada funkcjonariusze ostrzegają o możliwej kumulacji ruchu w okolicach cmentarzy, co może prowadzić do wzmożonego natężenia ruchu. Jak co roku, nad bezpieczeństwem kierowców będą czuwać dodatkowe patrole.

Okres Wszystkich Świętych to czas, w którym na drogach obserwowany jest wzmożony ruch. Tak może być szczególnie w tym roku, gdyż 1 listopada wypada w sobotę, zaś wyjazdy skumulują się najprawdopodobniej w piątek

Uwaga na piątek. To dzień z największą liczbą wypadków

Według policyjnych statystyk piątek jest dniem, w którym notuje się najwięcej wypadków drogowych oraz najwięcej osób rannych. Jak informuje PAP powołując się na raport iura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dotyczącego wypadków w Polsce - w 2024 roku w piątki miało miejsce 3475 wypadków (16,1 proc.), w których zginęły 294 osoby (15,5 proc.), a 3954 osoby (16 proc.) zostały ranne. To również piątki odnotowały największą liczbę wypadków z udziałem dzieci do 14. roku życia - 292 zdarzenia. W tym dniu tygodnia zginęło 16 dzieci, a 318 zostało rannych.

Najbezpieczniejszym dniem pod względem liczby wypadków drogowych w ubiegłym roku były niedziele. W tym dniu odnotowano 2239 wypadków (10,4 proc.), w których 2780 osób (11,2 proc.) odniosło obrażenia. Niestety, nie obyło się bez ofiar - zginęło 269 osób (14,2 proc.).

Policja rusza z akcją "Znicz". Na co powinni uważać kierowcy?

W związku z tym w okresie Wszystkich Świętych na drogi wyruszy więcej patroli policyjnych. W ramach corocznej akcji "Znicz" funkcjonariusze drogówki przeprowadzą rozszerzone kontrole pojazdów i kierowców, m.in. pod kątem spożycia alkoholu. Policjanci przypominają również o kilku zasadach, które mogą ułatwić podróż w tym wymagającym okresie.

Poruszaj się ostrożnie i z rozwagą - pośpiech, nerwy i brawura są głównymi przyczynami wypadków.

Dostosuj prędkość do warunków na drodze - mgła, deszcz i wcześnie zapadający zmrok pogarszają widoczność.

Nie prowadź pojazdu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Zachowaj szczególną ostrożność w rejonie cmentarzy - ruch pieszych i pojazdów jest tam największy.

Stosuj się do poleceń policjantów i służb porządkowych - mogą wprowadzić czasowe zmiany organizacji ruchu.

Nie blokuj przejazdów i nie parkuj w miejscach niedozwolonych.

Zapinaj pasy bezpieczeństwa i pilnuj bezpieczeństwa pasażerów.

W miarę możliwości korzystaj z komunikacji miejskiej - zapewnia to bezpieczny dojazd do rejonów cmentarzy.

