W skrócie Goodyear rozpoczął akcję przywoławczą opon Fulda EcoControl HP2 XL w rozmiarze 225/50R18 99W wyprodukowanych w 45. tygodniu 2024 roku.

Wadliwe opony mogą zagrażać bezpieczeństwu kierowców, powodując utratę panowania nad pojazdem.

Producent zaleca natychmiastową wymianę ogumienia i oferuje bezpłatną wymianę lub zwrot kosztów.

Wadliwe opony Fulda EcoControl HP2 XL

Akcja dotyczy opon Fulda EcoControl HP2 XL w rozmiarze 225/50 R18 99W. Wadliwa partia została wyprodukowana w 45. tygodniu 2024 roku. Charakterystyczne oznaczenie umieszczone na boku ogumienia to DOT 1H378 JAFR 4524.

Według informacji unijnego systemu szybkiego ostrzegania Safety Gate, w procesie produkcji doszło do odchylenia technologicznego. W efekcie na powierzchni bieżnika mogą wystąpić deformacje, które prowadzą do utraty kontroli nad pojazdem. To poważne zagrożenie, szczególnie przy jeździe z większą prędkością.

Niebezpieczne opony Fulda - zalecenia producenta dla kierowców

Eksperci jednoznacznie podkreślają, że tych opon nie wolno dalej użytkować. Goodyear zaleca ich natychmiastową wymianę. Jeśli kierowca musi dojechać do serwisu, powinien w pierwszej kolejności skorzystać z koła zapasowego.

Model EcoControl HP2 XL nie jest typowo montowany fabrycznie, ale bywa popularnym wyborem jako ogumienie wymienne. Rozmiar 225/50R18 pasuje m.in. do aut klasy średniej i SUV-ów. To oznacza, że problem może dotyczyć wielu samochodów poruszających się po polskich drogach.

Gdzie wymienić wadliwy komplet opon Fulda?

Goodyear zapewnia, że wymiana wadliwych opon, ich demontaż lub zwrot kosztów będą całkowicie bezpłatne. Wystarczy zgłosić się do punktu sprzedaży, w którym opony zostały zakupione lub do sklepu internetowego.

Okazanie dowodu zakupu ułatwi procedurę, jednak w przypadku akcji związanej z bezpieczeństwem nie jest to warunek konieczny. Producent podkreśla, że wycofanie dotyczy wyłącznie jednej, ściśle określonej partii i nie obejmuje pozostałych modeli Fulda.

