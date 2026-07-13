W skrócie Zmarł Zdzisław Podbielski, inżynier i dziennikarz motoryzacyjny, znany przez cztery dekady z kultowego działu Poznajemy samochody w miesięczniku Młody Technik.

Przez lata pracy zawodowej Podbielski był związany z Przemysłem Instytutu Motoryzacji (PIMot) oraz pełnił funkcję doradcy technicznego Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO.

Jako autor 30 książek i ok. 5 tys. artykułów, Zdzisław Podbielski był wielokrotnie nagradzany w branży i zaliczony w 1990 roku do grona 150 najsłynniejszych dziennikarzy świata.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Zdzisław Podbielski przez całe zawodowe życie łączył wiedzę inżynierską z pasją do popularyzowania motoryzacji. Był wieloletnim pracownikiem Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMot), gdzie uczestniczył w badaniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, a także brał udział w ocenie zagranicznych konstrukcji rozważanych do produkcji lub sprzedaży w Polsce. W czasie wyboru licencjodawcy dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego pełnił również funkcję doradcy technicznego Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO.

Zdzisław Podbielski napisał 30 książek i 5 tys. artykułów poświęconych motoryzacji

Od połowy lat 60. Podbielski opublikował około 5 tys. artykułów poświęconych motoryzacji oraz napisał blisko 30 książek, które dla wielu pasjonatów samochodów stały się obowiązkową lekturą. Ogromną popularność zdobyła seria "Poznajemy samochody osobowe świata", a także książki poświęcone historii polskiej motoryzacji, fabrykom z okresu PRL czy legendarnemu Polskiemu Fiatowi 126p.

Podbielski współpracował z wieloma redakcjami, m.in. "Motorem", "Motoryzacją", "Auto Światem", "Techniką Motoryzacyjną", "Rzeczpospolitą" i "Kurierem Lubelskim". Był również redaktorem naczelnym branżowych czasopism oraz uczestnikiem licznych prezentacji i testów nowych modeli samochodów przeznaczonych na polski rynek.

Podbielski był jednym ze 150 najbardziej znanych dziennikarzy motoryzacyjnych na świecie

Za swoją działalność został wielokrotnie wyróżniony. Otrzymał m.in. odznakę Magnum Trophaeum redakcji "Młodego Technika", trzykrotnie zdobył nagrodę "Złote Koło" Auto Klubu Dziennikarzy Polskich i Polskiego Związku Motorowego, a w 2013 r. uhonorowano go Złotą Odznaką Honorową Auto Klubu Dziennikarzy Polskich. W 1990 r. francuski magazyn "Auto Moto" zaliczył go do grona 150 najbardziej znanych dziennikarzy motoryzacyjnych świata i zaprosił do jury konkursu na Samochód Stulecia.

Śmierć Zdzisława Podbielskiego to ogromna strata dla polskiej motoryzacji i środowiska dziennikarskiego. Rodzinie oraz bliskim Zdzisława Podbielskiego redakcja Interii Motoryzacja składa szczere wyrazy współczucia.

Zmarł Zdzisław Podbielski. / Fot. Jarosław Podbielski/Wikimedia Commons Wikimedia Commons





Dacia Striker ma wszystko, by być bestsellerem. W tym LPG i 600 l bagażnika INTERIA.PL